La semaine dernière, l’État du Mexique était à 18 points du feu rouge. Le 20 novembre, il a atteint 22 points. S’il atteint 32 points, le passage au rouge serait imminent (Photo: Carlos Jasso / .)

le Secrétaire à la santé de l’État du Mexique, Gabriel O’Shea Cuevas, a déclaré que l’entité pouvait retour à la couleur rouge du feu épidémiologique en raison de l’augmentation des infections par COVID-19[feminine.

On se rapproche de la couleur rouge

Dans une interview pour divers médias, il a indiqué que l’intention de l’entité mexicaine est rester dans la couleur orangejusqu’au reste du mois de Novembre et tout décembre. Cependant, il a insisté sur le fait que tout cela dépendra du comportement de la population.

La seule façon de l’éviter est que les gens continuent à se comporter de manière responsable, en évitant que tout le monde aille au supermarché ou au centre commercial, il faut certaines limites et continuer à distancer que nous avions depuis le début », a-t-il dit.

Les principaux territoires mexicains où de nouvelles infections ont été enregistrées étaient la zone métropolitaine de la vallée du Mexique et Toluca (Photo: Twitter @ alfredodelmazo)

O’Shea Cuevas a mentionné que la semaine dernière, le État de Mexico il était dans 18 points de feux tricolores, et pour lui Le 20 novembre a atteint 22 points. A averti que atteignant 32 points, le passage au rouge serait imminent.

Les principaux territoires mexicains où de nouvelles infections ont été enregistrées étaient les Aire métropolitaine de la vallée du Mexique Oui Toluca. Compte tenu de cela, on s’attend à ce que les autorités sanitaires de l’État émettre des mesures préventives pour éviter d’autres pointes.

Concernant l’occupation de l’hôpital, le secrétaire à la santé a mentionné que la thérapie intensive est à 38%, tandis que le les lits utilisés atteignent 44%, cela indique un iAugmentation respectivement de 2% et 6%.

Enfin, il a dit que jusqu’à ce vendredi, ils se sont inscrits 1846 patients hospitalisés Oui 310 intubés. Aussi, Hôpitaux Nicolas San Juan déjàdolfo López Mateos a montré une augmentation significative.

Dans l’État mexicain, il y a 99445 cas positifs, 11399 décès et 24800 cas suspects (Photo: Carlos Jasso / .)

Dans l’après-midi du 19 novembre, le gouverneur de l’État, Alfredo del Mazo Maza, publié dans son compte Twitter cas de coronavirus dans l’entité, où il est démontré qu’il y a 99445 cas positifs, 11399 décès Oui 24800 cas suspects.

En ce sens, on observe que 125 municipalités ont infecté des personnes par le virus SRAS-CoV-2. Les autorités sanitaires de l’État ont précisé que tous les patients hospitalisés enregistrés reçoivent des soins dans les hôpitaux des différents établissements de santé mexicains, mais il existe également 1881 admis dans des hôpitaux situés dans d’autres régions du pays.

Malgré cette augmentation des infections et des hospitalisations, depuis le pont assuré que c’est possible booster la réactivation économique et prendre soin de la santé de la population, il a donc exhorté la population à ne laisse pas tomber ta garde et de poursuivre et de renforcer les mesures de précaution en matière de santé, telles que l’utilisation de masques faciaux, le lavage fréquent des mains, le maintien d’une distance saine et l’utilisation de gel antibactérien.

Dans les établissements de l’État du Mexique, la capacité maximale sera de 30% pour les restaurants avec des zones fermées et de 40% pour ceux avec des espaces ouverts (Photo: Graciela López / Cuartoscuro)

En ce sens, l’une des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement mexicain a été l’appel à les entreprises locales à se conformer aux recommandations des autorités imposée depuis le 3 juillet de cette année.

Par exemple, lui la capacité maximale sera de 30% pour les restaurants avec zones fermées, et 40% pour ceux qui ont des espaces ouverts. Ils devraient également désinfecter les lieux, nettoyer les conduits hottes de ventilation et de cuisine, à circulation d’air naturelle ou mécanique, retirer les ronds de serviette, publicités et décorations, ainsi que mettre en œuvre des menus numériques ou des tableaux noirs.

“Le gouvernement mexiquense, conformément à l’accord établissant des actions extraordinaires pour assister à cette urgence, se réfère à se conformer aux dispositions sanitaires et délimiter la distance saine dans ces travaux, vous permettra d’avancer en couleur au feu tricolore à risque épidémiologique», Ont affirmé les autorités sanitaires du État de Mexico.

PLUS SUR CE SUJET

Trafic de drogue à Edomex: ils ont capturé un extorqueur qui prétendait appartenir à la CJNG

Découverte macabre dans l’État du Mexique: ils ont retrouvé quatre corps dans un camion

État du Mexique sans thérapies de conversion sexuelle: les députés ont approuvé des sanctions pour les personnes qui mènent ces actes