Un appel à marcher contre la criminalité des restaurateurs circule sur les réseaux sociaux. Il aura lieu le lundi 30 novembre prochain à 15h00 au rond-point d’Arquímedes sur l’Avenida Masaryk (Photo: REUTERS / Edgard Garrido)

Le bureau du procureur général du Mexico recherche des relations entre des activités de travail telles que vendeur d’alcool et restaurateur de l’homme d’affaires franco-mexicain Baptiste Jacques Daniel Lormand à l’occasion de son meurtre et celle de son associé, Luis Orozco.

L’une des lignes d’enquête, a déclaré l’agence, cherche à savoir si la crise économique causée par la pandémie COVID-19 contraint l’entrepreneur à effectuer personnellement la livraison des produits et a été victime d’un vol.

le porte-parole du bureau du procureur de la capitale du pays, Ulises Lara, a déclaré lors d’une conférence de presse que Jusqu’à présent, rien n’indique qu’il s’agisse d’un enlèvement, d’une extorsion ou d’un ramassage du sol.

“Les premières enquêtes permettent d’établir que, jusqu’à présent, il n’y a pas de preuve que les faits sont liés aux crimes d’enlèvement, d’extorsion ou de collecte d’un étage (…)

<< De même, le cabinet et les travaux sur le terrain menés jusqu'à présent indiquent que les événements qui ont conduit à sa mort s’est peut-être produite au sud de Mexico et pourrait être liée à l’activité de travail que les deux personnes qui, selon les premiers témoignages, étaient des partenaires commerciaux », a-t-il déclaré.

Lara a confirmé que l’homme d’affaires travaillait dans le vente de vins et spiritueux évalués en milliers de pesos.

«En effet, ils se consacraient à la commercialisation de vins de haute qualité, de prix importants, dépassant les milliers et qu’ils faisaient partie de l’activité principale dans laquelle ils étaient engagés et c’est l’une des lignes sur lesquelles nous travaillons, cela fait partie de la recherche à la fois ce qui avait à voir avec le marketing et ce qui transportait, mais c’est ce que nous entendons par des vins très chers», A-t-il précisé, selon Excelsior.

Nous voulons savoir si en fait il les faisait, la situation économique a beaucoup changé depuis, bien sûr, la pandémie et dans de nombreux cas, des activités ont été fournies ou d’autres types d’instruments tels que les expéditions ont été arrêtés. C’est quelque chose sur lequel nous allons travailler, ce que je peux vous dire, c’est que, pour l’instant, c’est l’une des lignes importantes que nous avons et sur lesquelles nous travaillons

Le porte-parole a indiqué que le bureau du procureur le camion et la voiture où les victimes auraient conduit vers le sud sont protégés de Mexico: les véhicules se trouvaient à proximité de l’endroit où les corps ont été retrouvés, dans la ville de Magdalena Petlacalco, à Tlalpan.

Le même 26 novembre, il a été porté disparu et les alarmes se sont déclenchées. Sa femme a déclaré l’avoir vu quitter son domicile à Polanco pour la dernière fois à bord de son véhicule, ignorant où il se trouvait (Photo: REUTERS / Edgard Garrido)

«Les actions de travail criminalistique sont effectuées par nos experts de la collecte d’empreintes digitales, bien sûr, l’emplacement s’ils ont géolocalisation, les éléments qui peuvent générer un certain type d’informations utiles pour l’enquête, pour cette raison, seront conservés tant que le dossier est poursuivi et ils ont été requis par le procureur de la République pour renforcer le dossier lui-même », a déclaré Lara.

Pour sa part, Omar Garcia Harfuch, chef de la police de Mexico, a également assuré que, jusqu’à présent, rien n’indique que les meurtres de l’homme d’affaires français et de son partenaire aient été pour kidnapping, extorsion ou collecte au sol.

La dernière chose que l’on savait de Baptiste Lormand, c’est qu’il était allé à un repas à Polanco, où il exerçait ses activités professionnelles de restaurateur.. Dans ce quartier exclusif de Mexico, il a disparu jeudi 26 novembre dernier, vers 17h00 et 20h00.

Baptiste Lormand était un fan de pêche et fondateur de Bacara Hotel & Restaurant Managing Consulting, comme souligné sur son profil Facebook et LinkedIn. Originaire de Paris, il publiait des photographies avec sa compagne et deux mineurs qui seraient ses enfants, une fille et un garçon (Photo: REUTERS / Edgard Garrido)

Le même jour, il a été porté disparu et les alarmes se sont déclenchées. Sa femme a dit que Ils l’ont vu quitter son domicile à Polanco pour la dernière fois à bord de son véhicule, ne sachant pas où il se trouve.

À partir de ce moment, les autorités ont entamé des enquêtes visant à retrouver et localiser le Français, ainsi qu’à localiser d’éventuels témoins des événements, à identifier les caméras vidéo, à recueillir des entretiens avec des témoins, à interroger les proches des disparus, entre autres. .

Cependant, deux jours plus tard, le cadavre de l’homme d’affaires et celui de son partenaire ont été retrouvés sur une route ravagée de la mairie de Tlalpan.

Le cadavre de l’homme d’affaires et celui de son partenaire ont été retrouvés sur une route ravagée dans la mairie de Tlalpan (Photo: Carlos Jiménez)

Baptiste Lormand était un fan de pêche et fondateur de Bacara Hotel & Restaurant Managing Consulting, comme souligné sur son profil Facebook et LinkedIn. De Paris, avait l’habitude de publier des photographies avec sa compagne et deux mineurs qui seraient ses enfants, une fille et un garçon.

L’homme d’affaires français est associé au nom de l’entreprise BATNDAN SA DE CV, qui à son tour est lié au restaurant Le bar Le Bouchon, messages d’un compte Twitter portant son nom en 2014, a fait la promotion du Cantina Surtidora Don Batiz, dont le siège est Polanquito. Une société d’établissement publiée dans la Capital Gazette l’associe à Lobster’s Warehouse, SA de CV., en plus d’un litige de crédit-bail immobilier entre 2013 et 2016, où il a été poursuivi avec Barchic, SA de CV., par Alfata Virgilio SA

Ongle L’appel à marcher contre le crime des restaurateurs circule sur les réseaux sociaux. Il aurait lieu le lundi 30 novembre à 15h00 au rond-point Archimède sur l’avenue Masaryk. De là, il partira pour le restaurant Surtidora Don Batiz sur la Calle Julio Verne 93. Il devrait s’agir d’une marche blanche à la mémoire de Baptiste Lormand et Luis Orozco.

