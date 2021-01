Pièce sombre

Le bureau du procureur général (FGJ) de Mexico a comme principal axe d’enquête un “panne mécanique“Qui aurait provoqué l’incendie dans la sous-station électrique à haute tension Bonne tonalité du métro du système de transport collectif (STC), laissant 1 personne décédée et au moins 5 autres hospitalisées pour intoxication par la fumée.

Trois jours après l’incident, les autorités ont écarté qu’il avait été causé par un tiers ou qu’il s’agissait d’une attaque contre le personnel du bâtiment. Cependant, les opinions doivent encore être comparées à l’analyse d’une entreprise privée.

L’objectif principal des experts dans les prochains jours est de trouver le site exact d’où le feu est né, qui pourrait être dans l’une des machines ou en partie du câblage par manque d’entretien. Il est prévu que dans les jours suivants, le parquet publiera les résultats définitifs.

Après la suspension du service de six lignes du métro de Mexico en raison de l’incendie survenu à l’aube du 9 janvier au poste de contrôle central (PCC), Les lignes 4, 5 et 6 ont repris leur service aujourd’hui à 05h00.

Longues files d’attente, doutes et attente ont régné ce mardi à Mexico aux heures de pointe des déplacements des usagers, après l’incendie de samedi dernier qui a touché six lignes dont trois ont déjà repris leur activité.

Selon ce qui a été expliqué ce matin par le chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, lors d’une conférence de presse, le système de transport collectif (STC) travaille dur pour que le rétablissement de ces lignes puisse avoir lieu dans les plus brefs délais.

Auparavant, le chef du Metro Workers Union, Fernando Espino, avait assuré que les routes pourraient prendre cinq mois pour rouvrir.

“Nous respectons beaucoup le dirigeant syndical du STC, mais le directeur du métro travaille avec une équipe très compétente pour que les lignes 1, 2 et 3 soient opérationnelles le plus rapidement possible “, a allégué le président.

Pour sa part, le secrétaire à la mobilité de Mexico, Andres Lajous Il a expliqué, également lors d’une conférence, que l’exploitation de la ligne 1 sera rétablie dans la dernière semaine de janvier et dans les deux autres, dans les premières semaines de février.

Samedi dernier, un incendie dans le centre de contrôle principal du métro de Mexico, dans le centre historique, a fait un mort et au moins 30 travailleurs en état d’ébriété, en plus de la suspension du service sur les six lignes principales.

L’incident a entraîné la suspension partielle du système de transport de ses activités après plus de 51 ans de travaux ininterrompus.

Le métro de la capitale mexicaine transporte environ 6 millions de personnes chaque jour ouvrable, ce qui en fait l’un des plus fréquentés au monde, bien que sa demande diminue pendant le week-end et plus encore maintenant en raison de la contingence sanitaire due au COVID-19.

