Photo d’archive d’un employé de Ant Financial Services Group à côté du logo de l’entreprise dans les bureaux de l’entreprise à Hangzhou, dans la province de Chiba, dans le Zhejiang. 24 janvier 2018. REUTERS / Shu Zhang

Par Scott Murdoch et Kane Wu

HONG KONG, 4 novembre (.) – La suspension surprise de l’introduction en bourse record de 37 milliards de dollars Ant Group serait retardée mais ne détruirait pas ses chances de faire ses débuts en bourse, bien que la valorisation et les perspectives de croissance du géant de la technologie financière sont touchés.

La décision de dernière minute des régulateurs chinois a été considérée par les analystes et les investisseurs comme une tentative de réduire l’empire du fondateur de Ant Jack Ma, bien qu’ils notent qu’ils s’attendent toujours à ce que la société finisse par être cotée à Hong Kong et Shanghai.

“L’activité d’Ant est susceptible d’être limitée par la nouvelle réglementation financière. En conséquence, le prix de l’introduction en bourse relancée sera probablement réduit”, a déclaré Andrew Collier, directeur général d’Orient Capital Research.

Ant a tenté de se présenter comme une société de technologie plutôt que comme un géant financier, et sa valorisation a jusqu’à présent bénéficié de son orientation technologique.

Mais les régulateurs chinois ont été mal à l’aise avec certaines parties de son empire en expansion, comme son activité lucrative de prêt en ligne, qui a contribué à près de 40% de ses revenus totaux au premier semestre de l’année.

Selon le projet de règlement publié lundi, les prêteurs en ligne en Chine devraient investir davantage de leur propre capital de prêt, ce qui est censé nuire au modèle commercial de Ant. Ils ne pourront pas non plus vendre des produits de gestion de patrimoine, selon les analystes.

La suspension de l’offre publique initiale (IPO) a été considérée comme une réprimande choquante pour le milliardaire Ma, un ancien professeur d’anglais qui a fait d’Alibaba Group Holding Ltd et de sa filiale Ant deux des plus grandes réussites chinoises.

La valeur nette de Ma était en passe de presque doubler après l’introduction en bourse à 59 milliards de dollars, sur la base de la valorisation des actions d’Ant. Cependant, sa richesse estimée a chuté de 3 milliards de dollars après les actions d’Alibaba, dans lesquelles il détient une participation de 4,8%, ils chuteront de 8,1% à New York.

La nature exacte des préoccupations des régulateurs et la durée d’une suspension sont inconnues. Ant a déclaré dans une présentation mercredi qu’il maintiendrait une communication étroite avec les autorités de régulation et les échanges de Hong Kong et de Shanghai sur les progrès de son introduction en bourse et de sa cotation, ainsi que de divulguer des informations en temps opportun.

La critique publique de Ma sur la réglementation financière en octobre l’avait mis sur une trajectoire de collision avec les régulateurs chinois, ont déclaré des analystes.

Cependant, les régulateurs ont également été mal à l’aise avec le fait que les banques utilisent de plus en plus des microprêteurs ou des plateformes technologiques tierces comme Ant pour souscrire des prêts, craignant que les défauts de paiement n’augmentent et que la qualité des prêts ne se détériore dans une économie en difficulté. pour le coronavirus.

“Le message de base de l’intervention des régulateurs chinois dans l’introduction en bourse d’Ant est que ce programme de réduction des risques reste la priorité absolue. Aucune innovation n’est si importante qu’elle peut être autorisée à créer une instabilité financière”, a déclaré Andrew Batson de Gavekal. Recherche.

(Reportage de Scott Murdoch et Kane Wu, Reportage supplémentaire de Brenda Goh, Julie Zhu et Cate Cadell, écrit par Sumeet Chatterjee, édité en espagnol par Manuel Farías)