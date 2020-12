Devon Dalio

Devon Dalio, le fils du magnat américain Ray Dalio, a été tué dans un accident de voiture cette semaine, a confirmé un porte-parole de la famille.

Le porte-parole a indiqué que le décès est survenu dans un accident jeudi après-midi. Un véhicule Audi s’est écrasé dans un magasin Verizon dans un centre commercial et a pris feua déclaré la police de Greenwich et le chef des pompiers Joseph McHugh.

La la cause de l’accident fait toujours l’objet d’une enquêtea déclaré Mark Zuccerella, responsable de l’information publique du département de police de Greenwich. Le magasin Verizon a été en grande partie détruit, a rapporté le journal. Dalio, 42 ans, serait mort sur le coup. Lorsque les agents sont arrivés, la voiture était dans un nuage de fumée et le réservoir de carburant est soupçonné de s’être ouvert à l’impact. Les employés ont réussi à partir sans avoir subi de blessures graves.

Dans un tweet, Ray Dalio – le milliardaire fondateur de Westport, Bridgewater Associates dans le Connecticut, connu comme le plus grand fonds spéculatif du monde, gérant environ 140 milliards de dollars – a déclaré que sa famille était “en deuil et en justice et préférerait être détenue au secret pour le moment”..

Tycoon Ray Dalio (AP)

“Nous savons que la terrible douleur que nous ressentons a été et continue d’être ressentie par tant d’autres, alors nos sympathies vont à eux”, a-t-il déclaré dans un tweet de suivi. “Que Dieu soit avec vous et que vous appréciiez vos bénédictions, surtout à cette période de l’année.”

Ray Dalio, 71 ans, est au position 29 sur Forbes des personnes les plus riches des États-Unis, avec une fortune estimée à 18 milliards USD. De son côté, l’indice Bloomberg le place dans la case 128 des plus riches du monde.

Selon la page LinkedIn de Devon Dalio, il a travaillé comme chef de projet chez Bridgewater Associates. Il était également membre du conseil d’administration de la Fondation Dalio, selon le dossier fiscal de la fondation. En plus de ses parents Ray et Barbara Dalio, survécu par une femme, une fille et trois frèresa rapporté le journal.

Voici comment le magasin a été laissé là où la voiture a heurté (photo: avec la permission de Greenwichfreepress / Leslie Yager)

Le gouverneur du Connecticut Ned Lamont, un résident de Greenwich, a publié une déclaration disant qu’il était “dévasté” par la mort de Devon Dal.

«En tant que parents, nous ne pouvons pas imaginer la douleur et la tristesse de sa perte», a déclaré Lamont. “Nos prières vont à Ray et Barbara, qui ont été les champions des enfants du Connecticut.”

(Avec des informations d’AP)

PLUS SUR CE SUJET:

Comment le banquier le plus riche du monde a distribué son héritage et quelles sont les nouvelles entreprises auxquelles ses enfants sont confrontés avec 17,6 milliards de dollars