Charlie Woods a impressionné son père, la star du golf Tiger Woods, ce samedi avec un aigle spectaculaire lors de leur première participation en couple au tournoi familial du PNC Championship à Orlando, en Floride.

À 11 ans, Charlie a lancé un drive de 159 mètres qui a rebondi sur le green et était à quatre pieds du trou du trou trois, par 5.

Après avoir célébré le coup en levant son poing en l’air, à la manière de son père, le petit fit le putt en recevant un câlin d’un Tiger Woods radieux.

Le duo, qui s’affrontent dans la même tenue de pantalon noir et chemise violette, est au centre de l’attention de ce tournoi pour couples sur le circuit de la PGA qui se déroule jusqu’à dimanche au Ritz-Carlton Golf Club d’Orlando, sans la présence de spectateurs .

Charlie, dont le style swing rappelle celui de son célèbre père, a été salué cette semaine. Samedi a également réalisé un birdie au premier tour, dans lequel le duo a terminé avec un total de 62 tirs, 10 sous la normale, ce qui les a placés en sixième position commune.

“C’était des coups incroyables”, a déclaré Woods avec un sourire. “Il a passé un bon moment là-bas dans cet environnement. J’ai vu ça tout le temps. Beaucoup de succès qu’il a faits, j’ai vu toute cette année.”

La direction provisoire a été prise par Matt Kuchar et son fils Cameron, avec une carte de 58 coups, et la deuxième position est occupée par Vijay Singh et son fils Qass avec 60.

L’Australien Greg Norman, avec son fils Greg Jr., se classe quatrième avec 61 coups, à égalité avec Tom et Sean Lehman et avec David et Brady Duval.

Au total, 20 golfeurs gagnants du tournoi du Grand Chelem participent à l’événement aux côtés d’un membre de leur famille. Charlie Woods est le plus jeune participant et Tiger a répété tout au long de la semaine que son objectif principal était que tous les deux s’amusent à jouer ensemble pour la première fois sur le circuit de la PGA.

“Je ne me soucie pas vraiment de mon jeu. Je m’assure que Charlie s’amuse comme jamais auparavant et il le fait”, a déclaré le vainqueur à 15 reprises. “Je m’assure de pouvoir profiter de tout cela.”

bb / gbv / lda