Le prétendu «financier» du génocide rwandais de 1994 Félicien Kabuga comparaîtra ce mercredi pour la première fois devant un tribunal de l’ONU à La Haye après avoir été arrêté en France.

Il a été arrêté en mai près de Paris, après 25 ans de fuite. Il a 84 ans selon le mandat d’arrêt et 87 ans selon lui.

Il est accusé d’avoir participé à la création des milices Interahamwe hutu, les principales forces armées du génocide de 1994 qui ont fait 800 000 morts selon l’ONU, principalement parmi la minorité tutsie.

Il a dû être transféré à Arusha pour être jugé par le Mécanisme des tribunaux pénaux internationaux (MTPI), qui a une division en Tanzanie et une autre aux Pays-Bas, mais a été envoyé à La Haye pour y passer un examen médical.

La première comparution de Kabuga devant le MTPI, la structure chargée d’achever les travaux du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), aura lieu à 14h00 (13h00 GMT) à La Haye.

Kabuga peut assister à l’audience en personne ou par vidéoconférence depuis le centre de détention, a rapporté le MTPI.

Un premier rapport médical recommande que cela se fasse par visioconférence en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Le rapport indique également que “divers aspects de la santé de Kabuga nécessitent un examen plus approfondi”, déclare le MTPI.

Il est inculpé de “génocide”, “d’incitation directe et publique à commettre le génocide” et “crimes contre l’humanité (persécution et extermination)”.

L’ancien président de la Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), qui a appelé à l’assassinat des Tutsis, nie les accusations.

Il est également soupçonné d’avoir contribué en 1993 à l’achat massif de machettes qui ont été distribuées aux miliciens en avril 1994. Cette accusation conforte la thèse, jamais validée par la justice internationale, selon laquelle le génocide était planifié.

– “Santé fragile” –

Les avocats de Kabuga ont demandé en octobre son transfert définitif à La Haye et non à Arusha, “en raison de son âge, de sa santé fragile et de la présence de l’épidémie de Covid-19 en Tanzanie”.

Le procureur du MTPI, Serge Brammertz, a partiellement soutenu la demande de la défense, estimant que Kabuga devait être transféré «préalablement» à La Haye pour subir un «examen médical indépendant».

Fin septembre, un tribunal français a validé la remise de Kabuga à la justice internationale.

Félicien Kabuga, qui figurait parmi les fugitifs les plus recherchés au monde, a été arrêté en mai dans une ville de la banlieue parisienne où il résidait sous une fausse identité.

En juillet 1994, il s’est réfugié en Suisse avant d’être expulsé, puis a déménagé temporairement à Kinshasa. En 1997, il se trouvait à Nairobi, mais a réussi à échapper à une opération visant à l’arrêter, et à une autre en 2003, selon l’ONG spécialisée TRIAL.

Selon les autorités françaises, il a également vécu en Allemagne et en Belgique. Les États-Unis avaient offert une récompense de cinq millions de dollars pour sa capture.

