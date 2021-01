Gerry Rice, porte-parole du FMI, a confirmé que l’agence reprendrait les négociations avec le gouvernement argentin.

Il Fond monétaire international confirmé que dans les prochaines semaines reprendra le contact direct avec les officiels argentins pour concevoir le programme financier qui remplacera le stand-by en vigueur depuis 2018. Le porte-parole de l’organisme, Gerry Rice, a expliqué que le FMI attend du gouvernement qu’il définisse «son plan à moyen terme».

«Nos conversations avec les autorités argentines se poursuivent. Ces discussions entre le gouvernement argentin et l’équipe du FMI se poursuivront au cours de la prochaine période. Nous avons eu une courte pause dans le dialogue pendant la période des vacances, mais Nous prévoyons que le rythme des réunions, toutes virtuelles, augmentera dans les semaines à venir“A expliqué Rice lors d’une conférence de presse.

“Les autorités continuent de travailler sur la conception de son plan économique à moyen terme et de discuter des mesures spécifiques pour sa mise en œuvre et de travailler pour le soutenir avec un large soutien politique et social.», A poursuivi le porte-parole de l’agence.

Nous prévoyons que le rythme des réunions, toutes virtuelles, augmentera dans les semaines à venir.

“Nous partageons l’opinion des autorités selon laquelle relever les défis de l’Argentine nécessitera un ensemble soigneusement équilibré de politiques qui favorisent la stabilité, rétablissent la confiance, protègent les plus vulnérables de l’Argentine et jettent les bases d’une croissance durable et inclusive”, a-t-il déclaré. Riz.

Le gouvernement reprend les négociations avec le FMI et espère que le nouveau programme financier sera clos avant mai. (Photo: Ministère de l’économie)

Il a ajouté que “l’Argentine, comme presque tous les autres pays, est confrontée au défi de la pandémie et aux problèmes sanitaires et humanitaires que cela entraîne”. Il a également indiqué qu’il y aura une nouvelle mise à jour des perspectives économiques mondiales dans quelques semaines, à travers les mises à jour du rapport WEO traditionnel.

Interrogé par la presse, après s’être assuré que les techniciens de l’agence ne se sont pas entretenus avec le gouvernement au sujet de l’une des dernières mesures officielles, comme la réduction des exportations de maïs, Rice a déclaré: “Nous partageons largement l’opinion avec les autorités sur la nécessité d’un ensemble de politiques soigneusement équilibrées avec les objectifs de stabilité et de confiance. Il est important de protéger les plus vulnérables. Et, bien sûr, comme je l’ai dit, l’Argentine lutte contre la pandémie comme n’importe quel autre pays du monde », a-t-il conclu.

En attendant, dans les semaines à venir, le Trésor devra continuer avec les paiements déjà prévus au FMI selon le calendrier actuel. Le premier jour de février, le pouvoir exécutif devrait restituer quelque 315 millions de dollars à Washington. Il fait partie des échéances trimestrielles que le pays couvre depuis 2019 et qui cette année commencent à grimper.

Le porte-parole du FMI, Gerry Rice, a déclaré que l’organisation attend du gouvernement qu’il définisse son plan économique à moyen terme.

Le premier paiement d’intérêts considérable aurait lieu – s’il n’y a pas d’accord qui le modifie – pour près de 1,9 milliard USD à la fin septembre et un autre montant similaire quelques jours avant Noël. Le calendrier se poursuit avec des remboursements de prêts de plus de 35 000 millions USD entre 2022 et 2023. C’est la voie de remboursement que Martín Guzmán cherche à renégocier avec l’agence.

Le représentant de l’Argentine auprès du FMI, Sergio Chodos, a annoncé le début de la nouvelle étape du dialogue, qui pour le moment se déroulera virtuellement, sans missions en face à face du pays ou de l’agence. Les premiers jours d’échanges comprendront, en plus des différents domaines du ministère de l’Économie, la Banque centrale. En règle générale, le ministre et le président de l’autorité monétaire sont chargés de signer les programmes financiers avec le Fonds.

Le Trésor doit continuer avec les paiements déjà prévus au FMI dans le calendrier actuel. Le premier jour de février, le pouvoir exécutif devrait restituer quelque 315 millions de dollars à Washington.

Le gouvernement envisage de publier un programme pluriannuel comprenant différents indicateurs économiques qui serviront de référence pour les années à venir, comme les objectifs d’accumulation de réserves, l’un des points en discussion avec le FMI. Guzmán a même anticipé que les contrôles de change pourraient se relâcher dans la mesure où la BCRA pourrait épaissir son coussin de devises. Les chiffres inclus dans ce programme seront transférés à l’accord avec le Fonds.

Le déficit budgétaire est un autre sujet à débattre entre le FMI et le gouvernement, principalement à quel rythme ce déséquilibre des comptes publics pourrait-il être réduit dans un contexte où l’exécutif a décidé – comme prévu dans le budget 2021 – de remettre en œuvre des mesures pour atténuer l’effet de la pandémie, comme l’IFE, qui a impliqué 90000 dollars millions pour chaque tranche.

J’ai continué à lire:

Le gouvernement a repris les négociations avec le FMI et prépare le premier paiement d’intérêts de l’année

Le gouvernement reprend le dialogue avec le FMI et admet qu’il pourrait y avoir des “fonds frais”

Les marchés argentins ne trouvent pas de subsistance, ils attendent les signaux du FMI et les vaccins