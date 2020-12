Dans l’image, le président de l’Équateur, Lenín Moreno. . / Alberto Valdés / Archives

Quito, 23 décembre . .- Le deuxième décaissement de 2.000 millions de dollars approuvé pour l’Équateur en 2020 par le Fonds monétaire international (FMI) est arrivé dans le pays ce mercredi, a confirmé le gouvernement de Lenín Moreno.

La livraison de ces ressources intervient après l’approbation par le conseil d’administration du FMI du premier examen des objectifs programmés avec le pays d’Amérique du Sud, “à la fois quantitatifs et indicatifs, du trimestre de juillet à septembre 2020, où le respect intégral des la même chose », lit-on dans un communiqué des Finances.

“La destination des décaissements internationaux (…) est de faire face aux dépenses liées à la santé, à l’éducation et à la protection sociale”, a déclaré le ministre de l’Économie et des Finances Mauricio Pozo.

Et il a ajouté que les ressources reçues serviront également “à réduire les arriérés que la boîte fiscale a avec les fournisseurs, les gouvernements autonomes décentralisés et d’autres entités liées au budget général de l’Etat”.

La possibilité d’effectuer des retards de paiement auprès des fournisseurs et des collectivités locales permettra «d’injecter des liquidités dans l’économie, et de contribuer à sa réactivation».

Pour atteindre ses objectifs, l’Équateur a dû apporter des amendements à la législation pour lutter contre la corruption, y compris la loi anti-corruption approuvée la semaine dernière par l’Assemblée nationale (Parlement).

Dans ce domaine, le Gouvernement équatorien collabore également avec le Bureau du contrôleur général de l’État pour améliorer la publication et la disponibilité d’informations détaillées sur les déclarations de patrimoine des hauts fonctionnaires.

Le paiement de l’accord de prêt est convenu pour une durée de 10 ans, avec une période de grâce de quatre ans et un taux d’intérêt de 2,9%.

Avec ce départ, l’Équateur a reçu cette année pandémique environ 7 milliards de dollars d’organisations multilatérales, bien qu’il reste encore quelque 260 millions de la Banque de développement de l’Amérique latine-CAF à venir jusqu’à la fin de l’année.

L’objectif de tous ces prêts est de couvrir le trou budgétaire causé par l’importante dette héritée des gouvernements précédents et les conséquences dévastatrices de la pandémie.

Rien que ce mois-ci, le pays a également reçu 514 millions de la Banque mondiale, 261 millions de la Banque interaméricaine de développement (BID) et 138 millions de la CAF.

Le 30 septembre, le Conseil du FMI a approuvé un accord dans le cadre du Service Elargi (FEP) du FMI pour que le pays accède, à titre exceptionnel, à 6,5 milliards de dollars.

Parmi ceux-ci, 4000 millions à recevoir en 2020, 1500 millions en 2021 et 1000 millions en 2022.