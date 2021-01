Une éolienne se dresse dans un champ de cultures agricoles sur cette photographie aérienne de terres agricoles près de Hambourg, en Allemagne, le mardi 16 juin 2015. La confiance des investisseurs allemands a chuté pour un troisième mois, signe que les risques d’un défaut de la dette grecque à l’obligation – les turbulences du marché alimentent l’incertitude dans la plus grande économie d’Europe. Photographe: Krisztian Bocsi / Bloomberg

(Bloomberg) – Un gestionnaire de fonds d’actions mondiales basé à Melbourne a placé les questions liées au climat en tête de sa liste de priorités d’investissement alors que les principales économies et entreprises renforcent leurs ambitions environnementales.

Le climat deviendra l’un des plus grands domaines de croissance au cours des 20 prochaines années, car des entités de l’Union européenne à Microsoft Corp. s’engagent à devenir neutres en carbone, a déclaré Nick Griffin, directeur des investissements chez Munro Partners. Le thème représente désormais 18% des actions de son Munro Global Growth Fund, contre moins de 10% en septembre. Le fonds a généré un rendement de 41% l’an dernier, contre un gain de 5,9% de l’indice MSCI All Country World Net en dollars australiens, selon son site Web.

“La décarbonisation de la planète va se produire, point final”, a déclaré Griffin lors d’un webinaire mardi. “Il y a tout simplement trop de parties prenantes qui sont à bord ici.”

Les investissements axés sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise ont explosé à l’échelle mondiale au milieu de la pandémie, d’une recrudescence des investissements de détail et de la relance gouvernementale. Les stocks d’énergie propre et de véhicules électriques ont grimpé au cours des derniers mois, la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle américaine renforçant encore les perspectives de politiques respectueuses de l’environnement.

Une vague de pays et d’entreprises ont récemment fixé des objectifs zéro carbone. L’Europe a déclaré qu’elle vise à devenir le premier continent neutre pour le climat d’ici le milieu du siècle, tandis que la Chine a fixé une date limite pour mettre fin aux émissions d’ici 2060. Microsoft a rejoint le mois dernier une coalition d’entreprises s’engageant à réduire sa contribution au changement climatique.

Alors que la victoire de Biden a stimulé la lutte contre le changement climatique, le chemin du monde vers la neutralité carbone se déroulait déjà, a déclaré Griffin.

Les actifs des fonds négociés en bourse ESG ont plus que doublé en 2020 pour atteindre plus de 200 milliards de dollars, tirés par les fonds de pension et l’intérêt des millénaires, selon Shaheen Contractor, analyste chez Bloomberg Intelligence. Et les gestionnaires d’actifs, dont BlackRock Inc., ont vanté la performance de leurs investissements ESG.

Les principaux contributeurs aux gains du fonds Griffin de 1 milliard de dollars australiens (772 millions de dollars) au cours du dernier trimestre comprenaient les entreprises danoises d’énergie renouvelable Orsted AS et Vestas Wind Systems A / S ainsi que le fabricant coréen de batteries pour voitures électriques Samsung SDI Co., selon son dernier rapport de performance.