Le défenseur a atterri dans le Pincha après une visite à Toluca au Mexique (@ fernandotobio2)

Fernando Tobio, footballeur de Étudiants de La Plata, a écrasé deux femmes et a été accusé de “blessures coupables”. Selon le dossier du ministère de la Sécurité de la province de Buenos Aires, l’incident s’est produit ce matin dans le quartier Don Bosco, dans la ville de Ramós Mejía.

Le défenseur de 31 ans n’a pas encore fait ses débuts à Pincha, qui a perdu hier 2-0 contre San Lorenzo pour la Coupe de la Ligue professionnelle (auparavant, pour le même tournoi, il faisait match nul 0-0 contre Aldosivi à Mar del Plata). Le défenseur vient de Toluca de México, une institution avec laquelle il a rompu le contrat au milieu de la polémique. Là, il a contracté un coronavirus et a rapporté via ses réseaux sociaux qu’il avait été contraint de s’entraîner malgré le COVID-19. Remarqué au sujet de sa plainte, les frictions avec la direction ont conduit à sa séparation et à un procès du joueur.

Après l’expérience susmentionnée, Tobio a décidé de revenir au football argentin et Juan Sebastián Verón, président d’Estudiantes, l’a embauché pour soutenir une équipe avec de nombreux jeunes du centre de la défense.

Tobio, au cours des deux années où il a joué pour Boca (Photo: Javier Garcia Martino / Photogamma)

De bonne tenue physique (il mesure 1,90 mètre), Tobio a débuté sa carrière à Vélez, où il s’est démarqué entre 2008 et 2014, obtenant quatre titres. Avec des étapes intermittentes dans l’équipe nationale argentine, ses bonnes performances l’ont amené à porter le maillot des Palmeiras de Brazil, puis atterrir à Boca, où il a brodé deux autres étoiles (une Coupe d’Argentine et une Super League) et s’est lié d’amitié avec Carlos Tevez.

Son passage par Rosario Central a fait état de la participation d’un autre acte de police: en janvier 2018, il a été dénoncé de violence de genre après avoir agressé une femme en quittant une boîte de nuit. L’attaque a été enregistrée sur vidéo.

«Je m’excuse, c’était une situation un peu déroutante, des disputes et plus que tout parce qu’il y avait une femme au milieu. Je suis contre la violence, et plus que la violence de genre», S’excusa-t-il alors.

Le conseil d’administration de Canalla lui a imposé une sanction économique et a promis de donner l’argent à des campagnes contre la violence sexiste. Après cet événement, il a émigré au Mexique. Aujourd’hui, il est de retour dans l’actualité non pas à cause de ses qualités de footballeur, mais à cause d’un accident de la circulation à Ramos Mejía, la ville où il réside.

