Le groupe français Vivendi a annoncé vendredi avoir acquis 7,6% du capital de Prisa, premier groupe d’information et d’éducation dans le monde hispanophone, propriétaire du journal El País et de la radio Cadena SER.

«La prise de participation dans Prisa s’inscrit dans la stratégie de Vivendi de renforcer sa position de groupe mondial de contenu, de médias et de communication et d’étendre son accès aux marchés hispanophones en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis», déclare un déclaration, qui ne précise pas le montant de l’investissement réalisé par Vivendi.

Vivendi est déjà très présent sur ces marchés, notamment à travers Universal Music Group, Havas et Gameloft. Le groupe français exploite également des services de billetterie en Espagne, possède la société de production télévisuelle espagnole Bambu Producciones et l’un de ses plus grands studios de production de jeux vidéo est basé à Barcelone.

Fin octobre, le groupe Prisa, également propriétaire du journal sportif As et qui a traversé diverses difficultés ces dernières années, a déclaré une perte nette de 209 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, en raison de l’effondrement de ses revenus publicitaires. , très affecté par la pandémie de covid-19.

Désireux d’économiser 40 millions d’euros (environ 48,5 millions de dollars) en 2020, le groupe espagnol avait indiqué sans plus de précisions qu’il était parvenu à «un accord satisfaisant sur les baisses de salaire».

Le groupe, dont la principale source de revenus reste sa branche d’édition de livres scolaires de Santillana, tente de s’orienter vers de nouveaux produits, comme les podcasts.

«La stratégie de Vivendi s’inscrit parfaitement dans la feuille de route de Prisa, qui comprend le développement de services d’abonnement éducatif, ainsi que des contenus d’information et de divertissement, et un engagement fort dans la digitalisation de ses produits et marques», a-t-il poursuivi Vivendi.

Le 23 décembre, Vivendi a également annoncé avoir signé une «promesse d’achat» pour acquérir l’ensemble du groupe de presse Prisma Media, qui prétend être le premier éditeur de magazines en France.

