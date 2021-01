Une cour d’appel militaire algérienne a acquitté Saïd Buteflika, le frère et conseiller de l’ancien président Abdelaziz Buteflika, les deux chefs du renseignement militaire pendant son mandat et un chef de l’opposition, emprisonné et condamné à des peines de prison pour tous les chefs d’accusation. un crime de complot. Sur la photo, des filles agitent le drapeau algérien lors d’une manifestation à Alger, après que la Cour suprême algérienne a ordonné la détention préventive de l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, enquêté pour une affaire de corruption présumée liée au cercle de pouvoir du président Abdelaziz Buteflika. . / Str / Fichier

Alger, 2 janvier . .- Une cour d’appel militaire algérienne a acquitté Said Buteflika, le frère et conseiller de l’ancien président Abdelaziz Buteflika, de tous les chefs d’accusation, les deux chefs du renseignement militaire les plus puissants de son mandat et un éminent chef de l’opposition, tous emprisonnés et condamnés à des peines de prison pour crime de complot.

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, le ministère de la Défense a expliqué que tant la présidente du Parti communiste des travailleurs (PT), Louise Hanoun, que le général Mohamad Mediène “Tawfik”, qui pendant 25 ans a été chef des redoutables services nationaux de renseignement, ils ont déjà été «libérés».

Celui qui était son bras droit dans le renseignement militaire, le général Athmane Tartag, reste cependant à la prison de Blida, car “il fait toujours l’objet d’un autre procès en instance de la justice militaire”, tandis que Said Buteflika a été transféré à une prison civile en cours de traitement par la chambre des crimes financiers et économiques du tribunal d’Alger, a-t-il ajouté.

Tous avaient été condamnés en première instance après avoir été accusés de << complot visant à porter atteinte à l'autorité du commandant d'une formation militaire >> et de << complot visant à changer le régime >>, en application des articles 284 du Code de justice militaire et de la Articles 77 et 78 du Code pénal.

Tous les quatre ont été arrêtés en mai 2019, peu de temps après que des manifestations de rue massives et la pression de l’armée elle-même aient forcé le président de l’époque, Abdelaziz Bouteflika, à démissionner après deux décennies au pouvoir.

Jugés en septembre, ils ont été condamnés à 15 ans de prison, une peine qui a été réduite à trois ans dans l’affaire Hanoun après le premier appel en mars dernier.

Le fondement de l’accusation était une prétendue «réunion secrète» que les quatre auraient tenue le 27 mars 2019, six jours avant que la présidence n’annonce la démission de Buteflika, gravement malade et incapable de fonctionner depuis qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2013.

Après la démission, le chef de l’armée d’alors, le général Ahmed Gaïd Salah, a lancé une prétendue campagne «mains propres» qui a conduit à l’arrestation et à la condamnation de nombreux hommes politiques, soldats, journalistes, hommes d’affaires et conseillers du soi-disant «cercle du pouvoir». “de Buteflika, y compris ceux qui étaient ses chefs de gouvernement, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

Ces deux derniers ont été condamnés à une dizaine d’années de prison pour un crime de corruption lié aux campagnes électorales du président.

La répression a également conduit à emprisonner des centaines de dirigeants et militants du mouvement populaire de protestation de masse “Hirak” qui s’est levé en février 2019 pour s’opposer à la candidature de Buteflika pour un cinquième mandat consécutif et qui, après avoir atteint cet objectif, demande maintenant la fin du régime militaire qui domine l’Algérie depuis l’indépendance de la France en 1962.