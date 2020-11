Sénateur Carlos Filizzola. . / Martín Crespo / Archives

Asunción, 23 novembre . .- Le groupe d’opposition de gauche Frente Guasu (FG), troisième force politique du Paraguay, a conclu vendredi une alliance interne pour les élections municipales de 2021, qui mesurera sa barre électorale en vue des élections générales de 2023.

L’accord vise à renforcer le projet progressiste de l’ancien chef de l’Etat Fernando Lugo (2008-2012), qui a vu le jour en 2010, afin de nouer des alliances avec d’autres secteurs et dans la perspective des élections présidentielles de 2023, ont indiqué les médias au Sénateur Hugo Richer.

Il a souligné que les élections municipales, qui se tiendront en octobre 2021, après les reports cette année en raison de la pandémie de coronavirus, sont l’occasion de construire des pactes entre l’opposition pour venir avec des possibilités dans les votes généraux.

En 2008, Lugo a brisé une hégémonie de 54 ans du parti conservateur Colorado, mais en 2012, il a été limogé en raison d’un procès politique soutenu par un secteur du Parti libéral (PLRA), le même qui l’a porté au pouvoir, et depuis 2013 le contrôle des Colorados le gouvernement du pays.

«Aujourd’hui, le Front Guasu compte déjà des conseillers, des maires qui ont été élus en 2015 lors du premier accord municipal», a déclaré, pour sa part, son président, le sénateur Carlos Filizzola, se déclarant confiant que sa représentation populaire augmentera lors du prochain vote. .

“Les partis et les mouvements sont en train de signer à nouveau et réaffirment notre engagement à l’unité, notre volonté de consolider cet espace”, a déclaré Filizzola, élu maire d’Asunción en 1991 lors des premières élections démocratiques après la chute de la dictature.

Dans le même acte, le sénateur Jorge Querey a souligné que “il faut d’abord se consolider en interne” avant de “faire une proposition pour rassembler tous les autres partis et mouvements” extérieurs au FG “pour avoir de meilleures possibilités électorales”.

En ce sens, Richer a souligné qu’il aurait souhaité que la Table des présidents des partis d’opposition joue un rôle plus important dans le processus de construction d’alliances électorales, ce qui n’a pas été réalisé en raison de la fracture interne de l’APLR, la deuxième force du pays. .

Les libéraux sont plongés dans une crise qui divise la formation de ceux qui répondent au chef du groupe, Efraín Alegre, et au sénateur Blas Llano, même si ces dernières semaines un autre front a été ouvert encouragé par un groupe de sénateurs.