Dans l’image, Keiko Fujimori du parti Force populaire. . / Paolo Aguilar / Archives

Lima, 28 décembre . .- Le parti Fujimori Fuerza Popular, dirigé par Keiko Fujimori, continuera à participer aux prochaines élections générales au Pérou après qu’un juge a refusé de suspendre cette formation comme l’a demandé le procureur qui l’a enquêté pour blanchiment d’argent présumé d’argent lors de ses précédentes campagnes électorales.

“Cette décision renforce la démocratie et nous permet de participer dans des conditions d’égalité. Laissons le peuple décider”, a écrit Keiko Fujimori sur les réseaux sociaux, qui considérait que la demande du procureur était “arbitraire”.

Le juge Víctor Zúñiga, de la quatrième Cour nationale d’enquête préparatoire spécialisée dans le crime organisé, a estimé que la suspension du jeu était “disproportionnée car elle porterait atteinte aux droits des personnes qui appartiennent au groupe et qui ne sont pas nécessairement impliquées dans les crimes allégués”.

Cependant, le magistrat a déterminé dans sa résolution qu’il aurait les finances du parti Fujimori sous surveillance, ce pour quoi il l’a obligé à déclarer devant le tribunal les ressources économiques dont il dispose pour la campagne électorale de 2021 et sa source.

Aussi l’argent qu’elle a dans les banques nationales et étrangères, ainsi que tous les actifs et activités qu’elle organise pour obtenir des ressources pour la campagne actuelle de Keiko Fujimori, fille de l’ancien président Alberto Fujimori (1990-2000), qui fête ses 25 ans. peine de prison pour crimes contre l’humanité et corruption.

LONGUE ENQUÊTE

La demande de suspension de Fuerza Popular en tant qu’organisation politique a été déposée par le procureur José Domingo Pérez, qui enquête depuis trois ans sur cette formation politique et Keiko Fujimori pour l’origine illicite présumée des fonds avec lesquels il a financé ses précédentes campagnes électorales.

À la suite de cette enquête, Fujimori a passé une quinzaine de mois en détention préventive à deux périodes différentes entre 2018 et 2020, tandis que les enquêtes se poursuivaient, qui sont dans leur phase finale et que le procureur devrait présenter son accusation au tribunal dans les semaines à venir.

Le procureur José Domingo Pérez a fait valoir sa demande de suspension de Fuerza Popular pour ces élections au cours desquelles il a dénaturé la démocratie en disposant de fonds d’origine prétendument illicite.

FAUX COMPTABILITÉ

Lors des deux précédentes campagnes électorales de Keiko Fujimori à la présidence du Pérou, Fuerza Popular aurait caché des millions de dons à de grandes entreprises avec une comptabilité fictive qu’elle n’a pas déclarée au corps électoral du Pérou.

Parmi les entreprises impliquées se trouve Credicorp, le plus grand groupe financier du Pérou, qui a financé Fujimori avec quelque 3,6 millions de dollars, mais il y a aussi l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht, le protagoniste du plus grand scandale de corruption en Amérique latine, avec au moins des pots-de-vin douze pays de la région.

La contribution d’Odebrecht, estimée à un million de dollars, aurait été divisée comme les autres en petites sommes pour la camoufler dans la comptabilité du parti en tant que contributions de particuliers et de sympathisants, pratique dont Fujimori elle-même était vraisemblablement pleinement consciente.

UN CAS PAS SIMPLE

Cependant, dissimuler l’origine des fonds de campagne du parti ne constituait pas un crime aux élections de 2011 ou de 2016, de sorte que le procureur tente de montrer que Fujimori et le parti ont caché cet argent parce qu’ils étaient conscients de son origine illicite.

En 2011 et 2016, Keiko Fujimori était sur le point de devenir la première femme à accéder à la présidence du Pérou, perdant au deuxième tour d’abord contre Ollanta Humala, puis contre Pedro Pablo Kuczynski, qui la dépassait de seulement 40000. votes.

Dans cette troisième tentative d’imiter son père, Fujimori démarre à l’instant dans les sondages avec un maximum de 7% de l’intention de voter, affaibli non seulement par cette enquête mais par le discrédit populaire après avoir exercé une opposition obstructive alors qu’il était aux commandes. absolu du Congrès.