Antony J.Blinken s’est exprimé mardi devant la commission des relations étrangères du Sénat américain lors de son audition de confirmation du poste de secrétaire d’État (Graeme Jennings / Pool via REUTERS)

Antony Blinken, nommé secrétaire d’État par le président élu américain Joe Biden, a anticipé mardi comment il prépare son ordre du jour et a mis un accent particulier sur les relations qu’il entretiendra avec le Venezuela, la Chine, l’Iran et Israël.

Lors d’une audition devant la commission des relations extérieures du Sénat pour sa confirmation de ses fonctions, Blinken a déclaré que l’administration Biden tentera de “diriger plus efficacement” les sanctions contre le Venezuela, en recherchant davantage d’aide humanitaire pour le peuple vénézuélien. En outre, il a déclaré qu’il continuerait à reconnaître Juan Guaidó comme président par intérim et a qualifié Maduro de “dictateur brutal”.

Blinken a averti qu’à la Maison Blanche, il resterait “La reconnaissance du président Guaidó et de l’Assemblée nationale démocratiquement élus en 2015 comme la seule institution légitime au Venezuela, cherchant à accroître la pression sur un régime dirigé par un dictateur brutal tel que Maduro.”

Et il a assuré que, parce que le régime Maduro reste au pouvoir, le gouvernement Biden analysera de nouvelles mesures pour parvenir à la liberté au Venezuela. “Nous avons besoin d’une politique efficace qui nous permette de restaurer la démocratie au Venezuela avec des élections libres et équitables”ajoutée.

«Je pense qu’il y a certaines choses que nous pouvons considérer, en particulier une coordination et une coopération meilleures et plus fortes avec des pays partageant les mêmes idées. Peut-être devrions-nous regarder comment cibler plus efficacement les sanctions que nous avons afin que les facilitateurs du régime ressentent vraiment l’impact de ces sanctions », a expliqué Blinken. “Et je crois certainement qu’il y a plus que nous devrions essayer de faire en termes d’assistance humanitaire, étant donné les énormes souffrances du peuple vénézuélien, ainsi que d’aider certains des pays voisins qui ont accueilli la plupart des réfugiés du Venezuela.”, affirma-t-il.

Blinken a témoigné devant les sénateurs américains mardi au Capitole de Washington DC (Graeme Jennings / Pool via REUTERS)

D’un autre côté, Blinken Il a également noté que le président Donald Trump “avait raison” d’avoir une “position plus dure contre la Chine”, en même temps qu’il a signalé son «désaccord» sur la stratégie du président républicain «sur de nombreux points».

“Le principe de base était correct”, a-t-il déclaré aux sénateurs au sujet de la fermeté du gouvernement sortant. “Nous devons affronter la Chine en position de force et non de faiblesse”Il a indiqué de noter que cela impliquait “de travailler avec les alliés au lieu de les dénigrer, de participer et de diriger les institutions internationales” au lieu de les abandonner.

Accord nucléaire avec l’Iran

De plus, il a déclaré que Les États-Unis reviendront à l’accord avec l’Iran si Téhéran le remplit à nouveau, alors qu’il cherchera avec les autres signataires à le renforcer et à le rendre plus durable.

Le président élu Joe Biden “estime que si l’Iran remplit à nouveau (l’accord), nous le ferons aussi”, a déclaré Blinken. «Mais nous utiliserons cela comme une plate-forme avec nos alliés et partenaires, qui seront à nouveau du même côté que nous, pour rechercher un accord plus fort et plus durable ».

Un nouvel accord pourrait aborder à la fois les «activités déstabilisatrices» de l’Iran dans la région et ses missiles. “Cela dit, je pense que nous sommes encore loin de là”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il sera attentif aux prochaines étapes de l’Iran.

Le président Trump a abandonné en 2018 l’accord nucléaire avec l’Iran négocié sous l’administration de son prédécesseur, Barack Obama, également signé par l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine. Dans le cadre de cet accord, paraphé en 2015, l’Iran s’est vu promettre d’alléger les sanctions économiques qui pèsent contre lui en échange d’une réduction drastique de son programme nucléaire.

PHOTO DE FICHIER: les ministres des Affaires étrangères du groupe 5 + 1, l’Iran et l’Union européenne lors de la signature de l’accord nucléaire en 2015

Conflit israélo-palestinien

Aussi, Blinken a ajouté que Les États-Unis vont promouvoir “la solution à deux États” au conflit israélo-palestinien sous l’administration Joe Biden. Il a dit que c’était “la seule façon” de résoudre le conflit, bien qu’il ait reconnu que ce n’était pas une solution “réaliste” à “court terme”.

“Le seul moyen d’assurer l’avenir d’Israël en tant qu’Etat juif et démocratique et de donner aux Palestiniens un Etat auquel ils ont droit est de passer par la soi-disant solution à deux Etats”, a-t-il dit. Mais il a dit qu’il pensait que “étant réaliste, il est difficile de voir les perspectives à court terme pour faire avancer cela”.

“Il serait important de veiller à ce qu’aucune des parties ne prenne des mesures qui rendent le processus déjà complexe encore plus difficile”, avertit-il.

L’Autorité palestinienne a refusé de maintenir le contact avec Trump, l’accusant de montrer un parti pris clair en faveur d’Israël, avec des mesures importantes telles que le déplacement de l’ambassade américaine dans la ville contestée de Jérusalem.

Avec des informations de . et de l’.

Continuer à lire:

Les États-Unis ont accusé la Chine d’avoir commis “un génocide et des crimes contre l’humanité” contre la minorité musulmane ouïghoure

La Chine a lancé une vengeance dangereuse pour les rapports sur l’efficacité de l’un de ses vaccins