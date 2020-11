DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Les dirigeants des pays dotés des plus grandes économies du monde ont conclu dimanche le sommet du Groupe des 20 en s’engageant à ne ménager aucun effort pour protéger des vies et garantir un accès abordable à tous. vaccins contre COVID-19.

Le sommet de deux jours des chefs d’État s’est tenu pratiquement en raison de la pandémie de coronavirus, qui a tué au moins 1,38 million de personnes dans le monde. Sept pays du G20 ont le plus grand nombre de morts du COVID-19. Le virus a éliminé des centaines de millions d’emplois dans le monde et entraîné des millions de personnes dans l’extrême pauvreté.

Le virus “a exposé les vulnérabilités de notre préparation et de notre réponse et a souligné nos défis communs”, a noté le G20 dans un communiqué final axé principalement sur la lutte contre le coronavirus, l’augmentation des protections environnementales et le soutien de l’économie mondiale.

Le groupe s’est engagé à «ne ménager aucun effort pour protéger des vies».

Le G20, qui comprend les États-Unis, l’Argentine, le Brésil, le Mexique, l’Inde, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, le Japon et d’autres pays, a également souligné l’importance de l’accès mondial aux vaccins et aux médicaments contre le COVID-19 et le tests pour le détecter.

“Nous n’épargnerons aucun effort pour assurer son accès abordable et équitable à tous, conformément aux engagements des membres d’encourager l’innovation”, selon le texte.

Le G20 a exprimé son soutien à des actions telles que COVAX, une initiative internationale visant à distribuer des vaccins contre le COVID-19 dans divers pays. L’administration du président américain Donald Trump a refusé de participer à cette initiative.

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré dimanche à la presse à Berlin à l’issue du sommet virtuel que l’Allemagne avait fourni un soutien financier à COVAX, mais que davantage de ressources étaient nécessaires.

Le G20 n’a pas répondu dans le communiqué à un appel urgent du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, qui a noté que des investissements supplémentaires de 28 milliards de dollars sont nécessaires pour la fabrication à grande échelle, l’acquisition et la livraison des nouveaux vaccins contre le COVID- 19 dans le monde, dont 4 milliards tout de suite.

On craint également que des pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France et l’Allemagne aient négocié des accords directement avec des sociétés pharmaceutiques, ce qui implique que la grande majorité de l’approvisionnement en vaccins de l’année prochaine dans le monde est déjà hors de question.

“Heureusement, il y a maintenant de l’espoir pour les vaccins”, a déclaré Mme Merkel, ajoutant qu ‘”il est important que non seulement l’Europe garantisse son approvisionnement en vaccins, comme le fait déjà l’Union européenne, mais … qu’il est important que tout le monde” avoir accès à eux.

La chancelière allemande a jugé important que COVAX commence à négocier avec les producteurs des vaccins potentiels avec les ressources dont il dispose, bien qu’elle se soit dite un peu préoccupée par le fait que ces pourparlers n’aient pas encore eu lieu.

Le roi Salman d’Arabie saoudite a clôturé le sommet, déclarant que la déclaration finale du G20 “a réussi à envoyer un message d’espoir et de tranquillité à nos citoyens et à tous les peuples du monde”.

Les journalistes d’Associated Press Kirsten Grieshaber à Berlin et Frances D’Emilio à Rome ont contribué à ce rapport.