Capture du groupe criminel commun organisé «Los Chucos». Photo: avec l’aimable autorisation de la police d’Antioquia.

Après une opération de police dans l’est d’Antioquia, Le colonel Jorge Miguel Cabra Díaz, commandant de la police du département, a signalé que dans la région, 9 hommes accusés de vol de résidences à Medellín et dans les municipalités de Marinilla et Rionegro avaient été capturés.

Selon les informations fournies par l’agent, les criminels ont surveillé et surveillé chacune des propriétés et ont par la suite sélectionné celles qui leur convenaient le mieux. “Nous avons trouvé des vols au total supérieurs à 800 millions de pesos dans différents bâtiments de l’est d’Antioquia”, Le colonel Cabra Díaz a expliqué lors d’une conférence de presse.

Il a ajouté que, grâce à la collaboration avec le bureau du procureur, neuf arrestations ont été effectuées à la suite de neuf raids menés par des officiers en uniforme et des enquêteurs dans la partie orientale du département et dans la vallée d’Aburrá.

«Des municipalités telles que Marinilla, San Vicente Ferrer, Rionegro et Carmen de Viboral sont touchées par ce gang criminel depuis plus d’un an. Des armes à feu leur ont été saisies, ainsi que des armes à blanc avec lesquelles ils ont intimidé leurs victimes, deux véhicules à moteur, des téléphones portables et des motos. De plus, mécontents des vols qu’ils ont commis, ces voleurs ont attaqué les victimes », dit l’officier aux médias.

Un cas particulier d’agression, a été signalé par le colonel, il s’agissait d’un vol de près de 400 millions de pesos à une femme âgée, dans la municipalité de Marinilla, qui pendant l’acte criminel a été ligotée et attaquée, selon le Rapport des autorités, était une femme de 70 ans.

“Les occupants et les habitants de la maison sont attaqués, en plus de les bâillonner, ils sont battus”, le commandant de la police d’Antioquia a indiqué dans son rapport.

Les capturés ont été laissés devant les autorités compétentes, pour les crimes de torture aggravée, complot aggravé en vue de commettre un crime, vol qualifié aggravé et fabrication, port ou trafic d’armes à feu.

De même, le commandant s’est référé à la brochure qui circule dans le nord-est du département, dans laquelle 19 jeunes des municipalités de Remedios et de Ségovie sont déclarés comme cible militaire, pour leur prétendue collaboration et extorsion de marchands par le groupe ‘El Clan del Golfo ‘.

“Dans une démarche d’investigation, très urgente et prioritaire, nos services de police judiciaire et de renseignement collectent toutes les informations correspondantes pour pouvoir poursuivre les responsables non seulement des matériels, mais aussi des intellectuels de ce pamphlet menaçant”dit le colonel Cara Díaz.

Le maire de Remedios, Jhon Jairo Uribe Castrillón, a déclaré à la radio RCN que dans les zones rurales de la municipalité de Remedios ainsi qu’à Ségovie, un tract avec les visages de 19 jeunes a commencé à circuler, ce qui les menace et fait d’eux une cible militaire pour être prétendument des collaborateurs du Clan del Golfo.

Selon le journal El Espectador, le maire de la municipalité a indiqué que jusqu’à présent les autorités n’ont pas été en mesure de vérifier la véracité desdites menaces, cependant, il a souligné qu’elles travaillaient déjà main dans la main avec la police pour déterminer si les menaces étaient vraies. de la brochure.

«Les policiers me disent qu’ils n’en ont aucune connaissance, jusqu’à présent, ils n’ont été informés de rien. Je ne sais pas s’il circule uniquement à Ségovie et là, ils menacent les jeunes de Remedios », le président a détaillé à RCN Radio.

Les menaces contenues dans la brochure indiquent que les jeunes prétendument collaborateurs du groupe criminel Clan del Golfo, auraient extorqué de l’argent aux Caparrapos en leur nom, pour lesquels ils ont été menacés.

