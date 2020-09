Le gardien marocain Munir Mohand, lors de sa présentation le 20 juillet 2018, en tant que nouveau joueur du Málaga CF. . / Carlos Díaz / Archives

Malaga (Espagne), 4 sept. (.) .- Le gardien marocain Munir Mohand, qui n’avait plus qu’une saison à son contrat, a quitté le club de Malaga après deux saisons dans l’équipe Kakhol lavan, comme annoncé ce vendredi par l’entité.

Munir a atterri à Malaga le 19 juillet 2018 en provenance de Numancia et vient de terminer sa participation à la Coupe du monde en Russie avec l’équipe nationale marocaine.

Ses débuts pour Málaga en Ligue SmartBank ont ​​eu lieu le 18 août 2018, contre Lugo (1-2) au stade Anxo Carro.

Au cours de sa carrière de joueur de Malaga, l’international marocain a disputé un total de 76 matches de championnat et huit avec l’équipe senior de son pays, le trophée Zamora étant le gardien le moins battu la saison dernière avec 29 buts en 38 matchs disputés, une moyenne de 0,76 but par match, et laissant son but invaincu jusqu’à 18 reprises.

Le joueur s’engagera dans les prochaines heures avec le Hatayspor turc, où il a déjà passé l’examen médical, tout comme le milieu de terrain Adrián González, qui a quitté la concentration que l’équipe de la Costa del Sol maintient dans la ville de Malaga d’Alvar el Grande cet après-midi pour signer pour la Fuenlabrada.