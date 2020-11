Général (r) Rito Alejo Del Río, avec la permission de KienyKe / chef de Chocoano Marino López Mena, avec la permission de Kaos sur le web.

La macrocase 04 de la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) cherche clarifier les événements survenus à Urabá, Bajo Atrato et Darién, qui auraient été commis par des membres des FARC-EP, des forces publiques, des agents de l’État non membres des forces publiques et des tiers civils.

Le général (r) Rito Alejo del Río a accepté le système complet de justice, de vérité, de réparation et de non-répétition et a accepté d’assister pour rendre sa version le 11 décembre prochain à 8 h m de parler du conflit dans cette région du pays, puisque les organisations de défense des droits de l’homme ont dénoncé leurs liens avec les groupes paramilitaires.

Del Río est connu comme «El Pacificador de Urabá» pour la guerre qu’il a menée contre les FARC-EP dans cette région du pays. Depuis septembre 2017, il est libre, après avoir passé huit ans en détention.

En plus du meurtre de Marino López Mena, survenu pendant la Opération Genesis Army, est étudié par le Massacre de Mapiripán, département du Meta, aux mains des Forces unies d’autodéfense de Colombie (AUC) en 1997, l’assassinat d’Álvaro Gómezy l’assassinat de Jaime Garzón. Del Río et sa défense ont assuré qu’aucune vérité ou responsabilité dans les faits ne sera acceptée. “Il ne prend pas d’engagements de non-répétition car, s’il n’a commis aucun acte, il ne peut garantir de ne pas le répéter”, a déclaré l’avocat de la défense Edgar Torres à Noticias Caracol en 2017.

Le général (r) est arrivé en tant que commandant de la XVIII brigade en 1995. La guérilla se développait dans la région d’Urabá et Del Río n’hésitait pas à se déclarer son ennemi et à l’attaquer avec toute la force possible. Álvaro Uribe Vélez, alors gouverneur d’AntioquiaIl est également venu pour mener la bataille contre les groupes de guérilleros et s’est allié à Del Río pour lancer une offensive militaire robuste.

C’est ainsi que l’opération Genesis s’est déroulée du 24 au 27 février 1997 à Bajo Atrato, dans le bassin de la rivière Cacarica. L’armée et les paramilitaires du bloc Elmer Cárdenas des Forces unies d’autodéfense de Colombie, sous le commandement de Freddy Rendón, alias El Alemán, ont attaqué le 57e front des FARC-EP. Pendant l’opération, Le chef Chocoano Marino López Mena a été décapité devant la communauté. Même les paramilitaires qui ont commis l’acte ils ont joué au foot avec sa tête. En outre, 3500 habitants ont été déplacés par l’offensive militaire et paramilitaire. Pour ces faits, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a condamné l’État pour ne pas avoir protégé la communauté Chocó.

Cacarica est située dans la région nord-ouest de la Colombie dans le département du Chocó. Pour s’y rendre, les visiteurs doivent traverser le golfe d’Urabá depuis Turbo puis descendre la rivière Atrato pendant deux heures et demie. (Maria Margarita Rivera / ICTJ). Avec l’aimable autorisation: Le Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ).

Salvatore Mancuso, José Everth Velosa alias HH, El Alemán et Carlos Mauricio García, alias Doble Cero ont déclaré, à plusieurs reprises, avoir rencontré le général (r) pour préparer conjointement des raids, selon El Espectador.

Le massacre de Mapiripán, pour lequel Del Río fait également l’objet d’une enquête, a été perpétré 15-20 juillet 1997. Dans cette commune située à la frontière entre le département de Meta et Guaviare, plusieurs paramilitaires de différentes zones du pays ont assassiné des habitants, d’abord du cas urbain puis de la zone rurale, avec le soutien de l’armée. Le 12 juillet, selon l’Unité pour l’attention globale et la réparation des victimes, 100 paramilitaires du clan Castaño Gil, hauts chefs des AUC, sont arrivés dans deux avions et ont été transportés dans une garnison militaire.

Mapiripán, Meta. Avec l’aimable autorisation: Système d’information gouvernemental, Présidence de la République.

Le 15 juillet, le massacre a commencé. Avant l’aube, les paramilitaires sont arrivés aux maisons et, avec une liste en main, ont emmené ceux qu’ils considéraient comme des guérilleros ou leurs aides, les ont torturés et les ont assassinés dans l’abattoir municipal. Selon des témoins, il y a eu près de 100 victimes. Le colonel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, alors officier du renseignement de la XVIIe brigade, est celui qui a aidé à déplacer les paramilitaires dans la région et a reçu les ordres de Del Río, dit El Espectador.

Pamilitares des Forces unies d’autodéfense de Colombie (AUC).

Sous le gouvernement d’Andrés Pastrana, Del Río a été démis de ses fonctions en raison du scandale de ce qui s’est passé à Chocó et de la pression des organisations de défense des droits humains. Malgré cela, sa proximité avec Álvaro Uribe Vélez lui a permis de rester lié à l’État, et même être conseiller du DAS.

En 2001, le bureau du procureur général de la nation a ouvert une enquête et, bien qu’officialisé, le nouveau procureur a ordonné sa libération. Ce n’est qu’en 2009 que le procureur général a interjeté appel devant la Cour suprême et, en 2012, la condamnation pour la mort du chef Mena a été obtenue.

En février 2019 et devant le groupe Reserva Fuerzas Armadas y Sociedad Colombia, Del Rio a assuré que, lorsque le père Francisco de Roux l’a invité à parler des événements devant le JEP, il a répondu que les criminels étaient les membres du Congrès et les présidents, car ils ont été impliqués dans les actes pour lesquels il est jugé“Ils nous font les lois, ils nous donnent l’ordre de les respecter, ils nous donnent un délai pour les respecter”, a-t-il réitéré. De plus, lors de cette rencontre, il a assuré avoir demandé au père de Roux: «Qui est le plus criminel, celui qui appuie sur la détente ou celui qui la tire?».

En 2018, le parquet a déposé une mesure de sécurité contre Del Río pour le massacre de Mapiripán. Les témoignages d’Alias ​​HH, Elkin Casarrubia, alias El Cura et Raúl Hasbún lient Del Río aux frères Castaño.

Monument aux disparus dans l’opération Gensis, Cacarica. Mars 2018. Turbo Coliseum. Agence de presse IPC.

Macrocase 04 du JEP

Cette affaire a été ouverte le 11 septembre 2018 et a analysé 29 rapports, dont 21 proviennent de différentes sources institutionnelles telles que le Bureau du Procureur général de la Nation, le Secrétariat exécutif du JEP et le Centre national de la mémoire historique. Les autres rapports proviennent d’organisations de femmes victimes de violences sexuelles et de défense des droits de l’homme qui relatent des événements de déplacement forcé et de dépossession et d’une organisation autochtone. Dans ce dossier, 35 174 victimes ont été accréditées entre 1986 et 1994.

Pour clarifier la vérité, des membres des Fronts 5, 31 et 57 du Bloc José María Córdoba des FARC-EP et des membres de la XVII Brigade de l’Armée nationale ont comparu. Les comportements qui ont affecté la région ont été décrits par le JEP: mort violente, disparition forcée, torture, déplacement forcé, violence sexuelle, privation grave de liberté, méthodes et moyens interdits par le droit international humanitaire (DIH), omissions de la force publique et dommages environnementaux à la population civile.

À ce jour, 249 personnes actives, retraitées et séparées de la force publique ont été liées, cinq procédures collectives de construction de la vérité ont été menées sur la première décennie du conflit armé à Urabá et 45 versions volontaires ont été élaborées.

Selon le magistrat chargé de l’affaire, Nadiezhda Henríquez, le récit du général (r) Del Río sur son rôle dans le commandement de la Brigade 17 de décembre 1995 à décembre 1997 «peut être utile pour renforcer les conclusions de la Chambre de Reconnaissance pendant cette période, dans le cadre de l’enquête sur la situation territoriale d’Urabá ».