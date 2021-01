Marcelo Bielsa a dédié quelques mots à Bruce après la victoire de Leeds

La campagne de Leeds United dans la première ligue il a une démarche irrégulière. L’objectif de Marcelo Bielsa et son objectif est de s’éloigner le plus possible de la zone de relégation et c’est quelque chose qu’ils ont fait dans le bon sens: ils sont à 14 points du Fulham, le premier club qui pour l’instant perd la catégorie.

Après la grande victoire d’hier 2-1 contre Newcastle, toutes les caméras se sont concentrées sur l’entraîneur argentin, qui s’est lentement levé de sa pose classique et s’est approché Steve Bruce, dresseur de pies. Bien qu’à l’époque les paroles du Rosario n’aient pu être entendues, le directeur technique anglais a donné des détails lors de la conférence de presse après la réunion.

«Il a beaucoup félicité notre équipe et m’a dit que nous méritions plus… Le tout dans un anglais un peu bizarre, mais je l’ai remercié pour cela. Je pense même qu’il a reconnu que nous avons très bien joué la seconde période “a révélé Steve. Bielsa a été vu pointant sur le terrain pour féliciter l’entraîneur pour certaines manœuvres spécifiques des joueurs de Newcastle. Peu d’utilisateurs ont souligné cette action affectueuse du DT argentin.

Le résumé d’une nouvelle victoire de Leeds contre Newcastle

Il est de notoriété publique que l’anglais utilisé par El Loco est de base. Pour cette raison, depuis qu’il a commencé à travailler à Leeds, il a un traducteur pour l’aider à donner des interviews ou à communiquer avec les joueurs de l’équipe. Marcelo, dans ce cas, a été encouragé à échanger quelques mots avec Bruce et a montré des progrès dans son adaptation au football Angleterre.

Le match a commencé par gagner et dominer l’équipe Bielsa avec un but de Raphina dans la première moitié. Puis, en seconde période, une inattention défensive a généré un heads-up de Miguel Almiron avec l’archer Ilian Meslier et le Paraguayen a tamponné la cravate. Quelques minutes plus tard, alors qu’il semblait que le processus était compliqué pour Leeds, Jack Harrison il a défini une volée pour faire la finale 2-1.

Avec 26 unités, celles de la Loco se situent en 12ème position de la Premier League. Bien que la ligue soit dans le chaos en raison des matches suspendus par le coronavirus, Leeds est clair que l’objectif principal est de rester dans la catégorie et la plus complexe pour se qualifier pour une coupe internationale.

À l’horizon, des affrontements contre des rivaux coriaces tels que La ville de Leicester et Everton. De même, l’équipe de Bielsa a tendance à mieux performer lorsqu’elle affronte les meilleurs clubs de la ligue, par exemple lors du premier rendez-vous contre Liverpool où il a joué un bon match mais est tombé 4-3 en Anfield.

“Pourquoi Bielsa a-t-il essayé de guérir spirituellement Bruce après le match?” Twitter a fait écho au geste du coach Rosario: ici, les déclarations de Bruce “L’acte de classe de Bielsa. Est-ce qu’elle a fait ça ou s’est-elle sentie désolée pour Bruce” “L’humble Bielsa ressent toujours de l’empathie pour l’entraîneur perdant”

PLUS SUR CE SUJET:

Cristiano Ronaldo “autorisé” à suivre son régime strict de six plats

Zlatan Ibrahimovic a rompu le silence après son violent croisement avec Romelu Lukaku

Ils ont diffusé une vidéo de l’avion qui transportait les footballeurs brésiliens quelques instants avant l’accident