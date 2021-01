SAO PAULO (AP) – La police fédérale brésilienne a arrêté jeudi le golfeur argentin Ángel Cabrera pour extradition vers son pays d’origine, où il fait face à des accusations pour des crimes qui auraient été commis de 2016 à l’année dernière, ont rapporté deux policiers.

Cabrera, dont le palmarès comprend un titre de Masters et un titre de l’US Open, a fait l’objet d’un carton rouge émis par Interpol pour demander sa fouille et son arrestation.

Dans un communiqué, la police brésilienne a précisé que l’arrestation avait eu lieu dans un quartier riche de Rio de Janeiro, bien qu’elle n’ait pas identifié le détenu par son nom. Il ne l’a décrit que comme un citoyen argentin de 51 ans.

Deux agents fédéraux opérant à Rio de Janeiro ont confirmé séparément à The Associated Peress que Cabrera était le sujet arrêté. Tous deux ont accepté de ne divulguer les informations que sous couvert d’anonymat, car ils n’étaient pas autorisés à s’exprimer publiquement sur la question.

La déclaration de la police affirme que l’arrestation a été autorisée par la plus haute cour du Brésil et que Cabrera pourrait être détenu jusqu’à ce qu’il soit extradé vers son pays. En Argentine, le suspect est accusé d’agression, de vol et d’intimidation, ainsi que de manque de respect pour l’autorité, a ajouté le communiqué.

En janvier, différents médias argentins ont rapporté que l’ex-femme de Cabrera, Silvia Rivadero, avait porté plainte contre le golfeur pour deux chefs d’accusation. Les rapports ont indiqué que Cecilia Torres, une autre ancienne partenaire de l’athlète, a déclaré que Cabrera l’avait battue, menacée et avait tenté de la bousculer avec son véhicule en 2016.

Cabrera est le meilleur golfeur sud-américain. Il a remporté l’US Open à Oakmont en 2007 par un coup devant Tiger Woods et Jim Furyk. Il a remporté le Masters après une série éliminatoire en 2009. Quatre ans plus tard, également à Augusta, il a perdu une autre éliminatoire contre Adam Scott.

Cabrera a remporté une autre victoire sur le PGA Tour. Ses quatre titres sur le circuit européen comprennent le plus grand événement du circuit européen, le championnat BMW PGA à Wentworth.

Il s’est abstenu de jouer au Masters l’année dernière, après avoir été reporté à novembre en raison de la pandémie de coronavirus. À ce moment-là, Cabrera a subi une intervention chirurgicale au poignet gauche.

Cabrera a joué cinq fois en août et septembre sur le circuit des champions de la PGA, où les golfeurs âgés de 50 ans et plus sont actifs.