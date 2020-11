Le plan de promotion officialisé aujourd’hui vise à stimuler la production locale de gaz et à réduire la dépendance vis-à-vis du carburant importé. REUTERS / Agustin Marcarian

Le gouvernement a officialisé aujourd’hui un plan de subvention à la production de gaz naturel local qui avait été annoncé en octobre dernier par le président de la Nation, Alberto Fernandez, dans un acte à Vaca Muerta. Baptisé Plan Gas.Ar, l’objectif du schéma qui commence à régir aujourd’hui est d’encourager la croissance de la production de gaz dans les années à venir. Parallèlement à la stimulation de la production, l’initiative cherchera à accentuer l’intégration des industries des PME dans les bassins, en incorporant plus de valeur ajoutée nationale et la création de nouveaux emplois et la substitution des importations. La méthode consiste à établir un prix de soutien à la production garantissant la viabilité des exploitations.

Par le décret 892/2020 publié aujourd’hui au Journal officiel, le gouvernement national a lancé le Plan de promotion de la production argentine de gaz naturel, une initiative dont l’objectif déclaré est de produire 30 milliards de mètres cubes de gaz argentin en quatre années; générer une économie fiscale de 2 500 millions USD et une économie en devises de 9 200 millions USD, selon les chiffres diffusés par le ministère de l’Énergie dans un communiqué.

“Un processus vertueux de travail, d’investissement, de production, de développement régional et d’augmentation de la valeur ajoutée nationale commence. Une étape de substitution des importations, d’économies de devises, de réduction des dépenses publiques et de redevances plus élevées pour les provinces commence”, a déclaré le secrétaire de Energía Darío Martínez via le même envoi.

L’initiative tente de remplacer les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) et la consommation de combustibles liquides, et génère une certitude à long terme dans les secteurs de la production et de la distribution

“Nous allons récupérer rapidement la baisse de production l’hiver prochain et même exiger moins d’importations de gaz naturel liquéfié (GNL)”, a-t-il déclaré.

Le 15 octobre, Martínez, le président Fernández et le ministre de l’Économie Martin Guzman ils ont annoncé lors d’une cérémonie la création du régime de promotion du secteur, la quatrième version de celui-ci. Du gisement de Loma la Lata, le PDG de YPF, Sergio Affronti; le président de YPF, William Nielsen et les gouverneurs Omar Gutierrez (Neuquén), et Arabela Racing (Fleuve Noir).

Le président Alberto Fernández a annoncé le programme de promotion le 15 octobre dernier à Vaca Muerta

Le plan vise à inciter le secteur du gaz conventionnel à produire en garantissant un prix par million de BTU, par le biais d’enchères plafonnées à 3,7 USD par million de BTU. Actuellement, le gaz que les centrales achètent pour produire de l’électricité est légèrement supérieur à 2 USD par million de BTU, ce qui est insuffisant pour stimuler la production. Des sources officielles avaient expliqué à Infobae que «le nouveau Plan Gaz aura un prix plafond de 3,70 USD par million de BTU. Les conditions pour l’offshore de 4 plus 4 ans et la répartition des volumes par production de Cuenca suivent; en d’autres termes, le nouveau schéma prévoit que le prix du gaz résulte d’une vente aux enchères concurrentielle par bassin et que la valeur maximale par million de BTU sera de 3,70 dollars ».

Selon l’énergie, en appliquant le plan Gas.Ar, le gouvernement prévoit le remplacement des importations de 30 804 millions de m3, générant des économies de devises d’environ 9 274 millions de dollars et une économie fiscale de 2 574 millions de dollars jusqu’en 2024. On estime que ajoute le communiqué officiel, une augmentation de la collecte des impôts aux niveaux national, provincial et municipal de 3 486 millions USD.

En outre, ont-ils assuré du gouvernement, le régime générera des milliers d’emplois pour l’exploitation des équipements de forage et des ensembles de fractures et stimulera l’activité des PME et des sociétés de services liées au secteur, puisque “le programme encourage l’investissement et la production de du gaz pour satisfaire la demande intérieure avec du gaz argentin; il favorise la création d’emplois et le développement dans les régions productrices, tant de ses PME et entreprises régionales que du reste de l’industrie et de la technologie nationales; et garantit des emplois dans la chaîne de production, en promouvant le développement des agrégats nationaux dans la chaîne de valeur de l’ensemble de l’industrie gazière ».

Le régime vise à harmoniser la situation entre le prix nécessaire qui encourage les investissements et le taux que l’usager résidentiel peut se permettre

L’un des objectifs est d’améliorer la balance commerciale énergétique. Le programme “remplace les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) et la consommation de combustibles liquides, et génère une certitude à long terme dans les secteurs de la production et de la distribution” et “contribue à un bilan énergétique excédentaire par rapport aux objectifs budgétaires du gouvernement”, a-t-il déclaré. Énergie.

Et, enfin, il explique que le régime “donne une prévisibilité des prix et des conditions contractuelles aux producteurs, normalisant un marché du gaz qui, ces dernières années, présentait de graves distorsions, pour satisfaire efficacement la demande de tous les segments” tout en «Cela permet d’harmoniser la situation entre le prix nécessaire qui encourage les investissements et le tarif que l’usager résidentiel peut se permettre».

Cela a été rapporté par la division dépendant de l’AFIP. Cigarettes, vêtements, appareils électroniques et pièces automobiles, principaux actifs saisis dans les opérations de Santa Cruz, Mendoza, Rosario et dans les provinces du nord-est de l’Argentine

Le créateur d’Amazon est l’homme le plus riche du monde, mais son entreprise préférée, affirme qu’un livre qui compile plus de 20 ans de lettres, d’interviews et de discours, préfacé par un biographe de génies, est celui qui lui fait perdre le plus d’argent

