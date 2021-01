La réunion était dirigée par les ministres Ginés González García, Matías Kulfas et Claudio Moroni

Le gouvernement national a présenté ce jeudi un ensemble de mesures visant à promouvoir le développement du système de santé. C’était lors de la première réunion du Bureau de l’économie de la connaissance pour la santé de l’Accord économique et social, qui a été effectuée au ministère de la Production, et dans lequel des représentants de sindicatos, laboratoires, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques.

La réunion était dirigée par les ministres du développement productif, Matias Kulfas; de travail, Claudio Moroni; et la santé, Ginés González García. Là, les caméras des laboratoires et du matériel médical ont annoncé des investissements pour plus de 430 millions USD pour les deux prochaines années. En outre, les responsables ont annoncé que grâce à la Programme national producteur + santé sera destiné 350 millions de dollars promouvoir la recherche et le développement des institutions du système scientifique et technologique national.

L’objectif de la réunion était que les entreprises puissent intégrer la recherche et le développement dans chacune des initiatives qu’elles entreprennent. “Ces réunions créent un espace dans lequel nous pouvons résoudre les problèmes actuels mais sans perdre de vue le long terme et établir des accords qui nous permettent de grandir non seulement dans un an ou deux, mais en plus”, a expliqué Kulfas lors de la réunion.

Ginés González García a souligné lors de la réunion l’importance des investissements (Photo: Franco Fafasuli)

Dans cette ligne, il a dit qu’il y a “De nombreux défis à venir” comme c’est le cas de “L’industrie du cannabis à usage médical”, où il a expliqué qu’ils travaillaient avec le ministère de la Santé et de la Sécurité sur un projet de loi “visant à étendre cette production à une échelle industrielle en différentes étapes qui peuvent générer des solutions médicinales, plus d’emplois et plus d’exportations”.

Au cours de la réunion, les autorités du Chambre argentine des spécialités médicinales (CAEME) investissements annoncés par 300 millions de dollars en 2021. Et ils ont également avancé que, dès le début du régime de promotion de l’économie de la connaissance, l’objectif est d’encourager des investissements plus importants dans le secteur en recherche clinique.

La Chambre industrielle des laboratoires pharmaceutiques argentins (CILFA) a annoncé des investissements de ses laboratoires nationaux associés (Richmond, Bagó, entre autres) pour 12 740 millions de dollars pour l’exercice biennal 2021/22. Parallèlement, les autorités de la CAEME – qui représentent les 41 sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques qui développent et commercialisent des médicaments innovants dans le pays – ont souligné que la sanction de la loi sur l’économie de la connaissance “Génère des conditions favorables” pour réaliser investigations cliniques dans le pays qui contribuent à la compétitivité du réseau productif national.

Le gouvernement a présenté des mesures pour promouvoir le développement du système de santé (Photo: .)

Le ministre de la Santé, Ginés González García, a été l’un de ceux qui ont pris la parole et ont déclaré que le chemin commencé «est très important car sans la capacité que nous avons aujourd’hui en équipement médical qui a été obtenue grâce à l’expansion générée par le ministère du Développement productif. pour la fabrication de respirateurs et de matériel médical, nous aurions un problème comme d’autres pays ».

Pour sa part, Moroni a assuré: “Cette méthode à laquelle l’Etat doit faire face pour décider des actions conjointes est la méthodologie appropriée à appliquer”, tout en soulignant que “L’Argentine a déjà essayé plusieurs voies et il faut travailler ensemble”. “Une structure productive est ce qui résoudra les problèmes cycliques que nous avons”, a-t-il expliqué.

Le programme Producir + Salud consiste en une série de mesures convenues entre les portefeuilles Développement Productif et Santé visant au développement du secteur, comme un quota fiscal pour 350 millions de dollars pour la promotion locale des biosimilaires et autres médicaments sur la base des activités locales de recherche et développement, et un projet de loi pour la promotion des nanobiotechnologies pour la santé cela inclut la création d’un centre public-privé pour la maturation et la mise à l’échelle selon les normes GMP pour les nouveaux développements.

En outre, comme indiqué par le gouvernement, la plate-forme argentine pour les essais cliniques sera créée, un plan de production national pour les ingrédients pharmaceutiques actifs (IFAS) et La production nationale de cannabis à usage médical sera encouragée.

Le ministre de la Production, Matías Kulfas, a dirigé la réunion dans son ministère (@KulfasM)

Lors de la réunion, outre les ministres, se trouvaient les secrétaires de l’industrie, de l’économie du savoir et de la gestion commerciale externe, Ariel Schale; les sous-secrétaires de l’économie de la connaissance, Mary Apolito; et médicaments, Sonia Tarragone; le directeur de l’information et de l’analyse des chaînes de valeur sectorielles du ministère de l’Économie, Florence Kohon et le directeur d’ANLIS, Pascual Fidelio.

Pour le secteur privé, l’Association des agents de propagande médicale de la République argentine (AAPM); le Syndicat des travailleurs de la métallurgie (UdM); l’Association des agents de santé (ATSA); la Fédération des associations d’agents de santé argentins (FATSA); la Chambre argentine des fournitures, des implantables et du matériel médical (CADIEM); la Chambre argentine des bio-intrants (CABIO); la Chambre argentine des instituts de recherche clinique (CAOIC); la Chambre des équipements hospitaliers de fabrication argentine (CAEHFA); la Fondation argentine de nanotechnologie (VENTILATEUR).

Des représentants de la Chambre argentine de biotechnologie étaient également présents (TAXI); Chambre argentine des fabricants d’implants médicaux (CAFIME); la Chambre argentine des producteurs d’équipements électromédicaux (CAPEEM); la Chambre des institutions de diagnostic médical (CADIME); la Chambre argentine des producteurs de médicaments génériques et à usage hospitalier (CAPGEN); la Chambre d’industrie de traumatologie (CADIT); et la Chambre de commerce des laboratoires pharmaceutiques (COOPERALA).

