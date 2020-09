Le ministre Kulfas a évoqué la situation du secteur de l’hôtellerie et de la gastronomie

Le gouvernement encouragera une réglementation pour les entreprises d’application de livraison dans tout le pays pour «collaborer» à la récupération des hôtels et des restaurants.

Cela a été rapporté par le Ministre du Développement Productif, Matias Kulfas, lors d’une rencontre virtuelle avec des hommes d’affaires du secteur. « Nous analysons avec le secrétaire au commerce intérieur la possibilité d’imposer un mécanisme de régulation spécifique concernant les applications liées à la gastronomie», A déclaré Kulfas via Zoom lors du congrès organisé par la Fédération de l’hôtellerie gastronomique de la République argentine (Feghra).

« Sans aucun doute, ces applications ont apporté une contribution très importante et il est essentiel d’avoir la possibilité d’avoir des systèmes de livraison à domicile, en particulier pendant la pandémie où la circulation a été limitée pour réduire le virus; mais nous trouvons des situations que nous pouvons qualifier d’excessives en ce qui concerne la perception des commissions et les conditions de paiement», A clarifié le ministre.

Pour cette raison, il a dit qu’ils prétendaient que « il y a des règles du jeu pour que ce secteur se développe, mais avec des paramètres équitables qui favorisent une répartition adéquate des revenus au sein de ce secteur très important pour le pays comme l’hôtellerie et la gastronomie ».

Les sources du portefeuille précisent qu’elles essaieront d’éviter qu’il y ait des «dommages» à la fois sur les hôtels et restaurants et sur les consommateurs en termes de prix de ces services et de mécanismes de plainte.

Le gouvernement cherchera à réglementer les applications

Il faut rappeler que ce portefeuille avait dénoncé aux entreprises les applications les plus connues pour l’utilisation de prétendues «clauses abusives et informations trompeuses», qui pouvaient générer des amendes pouvant aller jusqu’à 5 millions de pesos.

L’initiative a été promue par le Sous-Secrétariat aux actions pour la défense des consommateurs. «Ces plateformes, dans leurs termes et conditions, comportent des clauses qui seraient abusives puisqu’elles déclinent toute responsabilité envers les consommateurs; de même, pour accéder au service, les clients sont tenus de renoncer à leurs droits qui sont inaliénables et garantis par la Constitution », a déclaré le sous-secrétaire.

De cette manière, le gouvernement suit les traces du législateur de Buenos Aires, qui a également édicté une règle pour réglementer le fonctionnement de ces applications.

Aide au secteur

En revanche, lors du séminaire d’aujourd’hui, Kulfas a déclaré que le gouvernement était pleinement conscient de l’ampleur de la crise dans le secteur et pour cette raison il a souligné que le programme ATP pour ce point sera maintenu jusqu’à la fin de l’année. « Tout cela est insuffisant, mais cela se poursuivra jusqu’à la fin de l’année », a précisé Kulfas.

Il a souligné le travail qui a été développé entre le Développement Productif et le portefeuille Tourisme et Sports qu’il dirige Matias Lammens avec le secteur privé pour rechercher des solutions palliatives. En particulier, il a déclaré qu’entre avril et juillet, pendant les 4 premières étapes de l’ATP, 13 800 millions de pesos ont été alloués pour soutenir le paiement des salaires des entreprises du secteur.

De cette somme totale, 3 090 millions de dollars sont allés à l’hôtellerie, 7 900 millions de dollars à la gastronomie (dont 4 580 dollars aux bars et restaurants, 600 aux entreprises de restauration rapide, 1 700 aux autres entreprises du secteur); 1 300 millions de dollars aux agences de voyages et 1 500 millions au secteur des transports aériens, terrestres et lacustres à des fins touristiques. En outre, il a rappelé la réduction de 95% des contributions et contributions qui a également été votée.

En revanche, il a souligné que dans les prochains jours les règlements de la loi sur le tourisme seront signés, ce qui permettra d’élargir l’univers des prestations pour atténuer les effets de la quarantaine.

Il a également souligné la mise en œuvre du nouveau moratoire fiscal dès la semaine prochaine par l’AFIP, qui permettra l’entrée d’entreprises de toutes tailles, bien qu’avec certaines restrictions pour les plus grandes.

Par ailleurs, Kulfas a annoncé que dans les prochains jours un prêt de 500 millions USD sera signé avec la Banque interaméricaine de développement (BID) pour subventionner les tarifs des PME, afin de contribuer à la relance économique de ces entreprises qui ont plus de difficultés que d’autres pour accéder au crédit.

