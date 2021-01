Les peuples autochtones et les dirigeants sociaux défilent le 10 juillet 2020 dans les rues de Bogotá (Colombie). . / Carlos Ortega / Archives

Fin décembre 2020, Bibiana Peñaranda, secrétaire technique de l’Instance Spéciale des Femmes pour l’Approche Genre à La Paz, a adressé une lettre à la Vice-Présidente Marta Lucía Ramírez, demandant de connaître les mesures qui seront adoptées face aux menaces qui existent dans le pays contre la vie des leaders sociaux.

On a appris que ce mardi 5 janvier 2020, le gouvernement national, de la vice-présidence, a répondu à cette demande, arguant qu’il disposait déjà d’un plan prêt pour protéger la vie des femmes défenseurs des droits humains en Colombie.

<< En tant que Gouvernement national, nous condamnons et rejetons catégoriquement toute menace, tout rapport ou toute forme de violence qui affaiblit les processus participatifs et organisationnels des femmes, en particulier des femmes dirigeantes et défenseuses des droits de l'homme >>, La vice-présidente Marta Lucía Ramírez a commenté.

Ramírez a assuré que, lorsqu’il a découvert la situation que traversaient les femmes dirigeantes, il avait donné des instructions claires au Conseil présidentiel pour l’égalité des femmes de créer une série d’actions afin de “Concevoir un plan de travail qui nous permet de renforcer les mesures de sécurité et les garanties pour la participation des femmes leaders qui font partie de l’instance spéciale”a commenté le vice-président.

Sur le nombre total de meurtres confirmés, huit se trouvent dans le département en difficulté du Cauca, sept à Norte de Santander, cinq à Putumayo, quatre à Valle del Cauca et quatre à Huila. Le reste s’est produit dans d’autres régions. . / Ernesto Guzm & # 225; n / Archives

Selon les informations du gouvernement national, le Conseil présidentiel pour l’équité des femmes travaille déjà sur la documentation nécessaire pour identifier les situations à risque que connaissent les femmes dirigeantes, car c’est l’un des points sur lesquels le plus a souligné la lettre envoyée par Bibiana Peñaralda.

“L’application du Protocole pour l’analyse du niveau de risque des femmes dirigeantes et des défenseurs des droits de l’homme a été priée de réévaluer le risque de celles qui bénéficient déjà de mesures de protection, ainsi que de tous les membres de l’instance spéciale”, la lettre était lue textuellement.

«Depuis le Conseil présidentiel pour l’équité des femmes, un exercice complémentaire a été réalisé avec le groupe de membres de l’instance spéciale pour connaître leurs situations particulières, connaître leurs perceptions sur les risques auxquels elles sont exposées, ainsi que pour déterminer les exigences supplémentaires. ; dans deux cas seulement, nous avons pu établir un contact direct », Ramírez a assuré.

Parallèlement à ces mesures, la vice-présidente a indiqué qu’elle travaillera désormais avec le parquet pour communiquer avec les femmes dirigeantes qui ont subi des menaces, “Une communication constante a été établie avec le Directeur des droits de l’homme du Ministère de la défense pour la mise en œuvre d’actions préventives par la Force publique avec les femmes leaders qui font partie de l’Instance”, comme le confirme Marta Lucia Ramírez.

Selon le dernier rapport de l’Institute for Development and Peace Studies (Indepaz), 310 leaders sociaux et défenseurs des droits humains ont été assassinés en 2020, l’un des départements les plus durement touchés par cette violence a été le Cauca, où ils ont assassiné plus de 100 personnes. défenseurs.

Au cours du dernier mois de 2020, le bureau de l’Ombudsman a émis 150 alertes précoces pour avertir du risque que courent les dirigeants sociaux et communautaires, selon l’enquête. Les gouvernements départementaux et municipaux semblent ignorer cette information, ils ont également assuré que, «historiquement, le taux d’impunité pour les homicides contre les défenseurs des droits humains en Colombie, il a été autour du 95%». La plupart des meurtres ont été perpétrés en raison du contrôle des terres, de la présence de groupes armés illégaux et du trafic de drogue.

