Le déficit primaire enregistré au onzième mois de l’année implique un bond de 817,5% par rapport au résultat négatif de 6 397 millions de pesos (72,4 millions de dollars) vérifié en novembre 2019. . / Juan Ignacio Roncoroni / Archive

L’État national termine 2020 avec un déficit budgétaire équivalent à 8,5% du produit intérieur brut, ce qui impliquait un déséquilibre des comptes publics supérieur au 2,2 billions de pesos, comme l’a rapporté ce mercredi le ministère de l’Économie. De cette manière, le rouge budgétaire accumulé par le secteur public national au cours de l’année écoulée a été le plus prononcé en près de 45 ans.

Le déficit primaire, qui ne tient pas compte des intérêts de la dette, était de 1,7 billion de pesos, qui représentait un rouge de 6,5% du PIB. Les mesures prises par le gouvernement en cas d’urgence en raison de la pandémie ont entraîné une augmentation des dépenses de 3,5 points de PIB et de 0,7 point supplémentaire en raison de la baisse des revenus.

Malgré l’accélération habituelle en décembre, le déficit budgétaire 2020 clôturé en dessous de la valeur projetée dans la loi de finances 2020, à la suite d’une reprise de l’activité et des recettes fiscales plus élevées que prévu », a déclaré le Palacio de Hacienda dans un communiqué.

Après une forte accélération des dépenses publiques au cours des premiers mois de la pandémie pour faire face à l’ensemble de mesures économiques telles que la Revenu familial d’urgence (IFE) et programme d’aide au travail et à la production (ATP), le ministère de l’Économie a assuré que la dynamique budgétaire est revenue à la tendance qu’elle avait avant la crise sanitaire.

«Bien que les dépenses primaires se soient accélérées en raison de l’augmentation des transferts courants et des dépenses en capital, son comportement d’année en année est revenu aux niveaux d’avant la pandémie. Le schéma de politique macroéconomique adopté au cours du dernier trimestre de 2020 dans le but d’établir un pont de prévisibilité, a contribué à un environnement de plus grande stabilité économique. Elle était associée à une reprise de l’activité économique et des recettes fiscales plus fortes que celles projetées avant la mise en œuvre des mesures monétaires, fiscales et financières qui constituaient un tel schéma », a estimé le Trésor.

Il y a quelques jours, un rapport du Congressional Budget Office (OPC) avait estimé qu’en 2020, en raison du gel des taux, les dépenses du gouvernement national en subventions avaient augmenté de 30% en termes réels. En contrepartie, les fonds destinés aux travaux publics ont baissé de 20% pendant la pandémie.

Actualités en développement