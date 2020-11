Santiago Cafiero parle du vaccin russe

Le secrétaire de l’accès à la santé, Carla Vizzotti, s’est rendu en Russie la semaine dernière pour en savoir plus sur le vaccin contre le coronavirus Spoutnik V, qui est en phase de test 3 comme d’autres formules créées par les laboratoires Pfizer et AstraZeneca.

La visite du fonctionnaire dans le pays de Vladimir a tenté de rester un secret d’État. Cependant, les données sont sorties et ce week-end, le chef d’état-major, Santiago Cafiero, a donné quelques détails sur la mission officielle.

“Parmi les vaccins les plus avancés, c’est le seul à ne pas avoir de point focal en Argentine. Le voyage n’était pas secret, elle est partie pour Ezeiza», A-t-il plaisanté pour contrer les versions. Et il a expliqué: «Il est allé rassembler les informations nécessaires pour l’amener ici et l’analyser comme nous le faisons avec le reste des vaccins».

Dans un rapport accordé à C5N, Cafiero a indiqué avant une interrogation de la journaliste Luciana Rubinska que le gouvernement argentin n’a épousé aucun des projets de vaccins en cours et que l’objectif des autorités est que la dose soit en place le plus rapidement possible. L’Argentine une fois qu’elle a obtenu l’approbation des organisations internationales de santé.

“Nous devons avoir une relation directe et étroite avec tous les projets qui sont avancés afin d’obtenir le vaccin le plus rapidement possible“, plein.

Le vaccin est le principal pari du président Alberto Fernández pour prévenir une épidémie de covid-19, comme rapporté Infobae ce lundi.

Sputnik V, développé par le Centre Gamaleya de Recherche Epidémiologique et Microbiologie, apparaît comme l’une des options car il est en phase 3 des essais cliniques et que l’administration de Poutine ont déclaré qu’ils étaient “prêts à vendre la propriété intellectuelle” de celui-ci.

Mardi dernier, en effet, les autorités russes ont anticipé de nombreux autres candidats et ont demandé aux autorités de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) la pré-classification de leur vaccin contre le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, une étape clé pour obtenir une approbation mondiale pour la distribution et l’utilisation.

Pendant le programme Loose Animals, qui mène Luis Novaresio sur la chaîne América, le journaliste Rosario Ayerdi Il a précisé que Vizzotti était accompagné d’une délégation composée d’autres fonctionnaires nationaux, mais aussi de la province de Buenos Aires, et qu’à son retour les envoyés argentins avaient confiance que les doses seraient disponibles d’ici la fin de cette année.

Pendant ce temps, ce jeudi, au milieu d’une journée de séances au cours de laquelle plusieurs projets de loi ont été débattus, le président du Sénat, Cristina Kirchner, il a pris le temps de recevoir dans son bureau l’ambassadeur de la Fédération de Russie à Buenos Aires, Dmitry Feoktistov. La réunion a également participé Jorge Taiana, président de la Commission des relations extérieures et du culte de la Chambre haute.

Comme publié dans la revue médicale The Lancet, 100% des adultes en bonne santé participant aux essais cliniques de phase I et II de Sputnik V ont démontré une forte réponse immunitaire contre le SRAS-CoV-2. Des recherches supplémentaires seront menées pour valider ces résultats, tandis que la phase III est en cours en Russie et dans d’autres pays. Cette dernière étape durera six mois et aura la participation de plus de 40 000 bénévoles.

Créé artificiellement, sans aucun élément du coronavirus dans sa composition, ce vaccin se présente sous forme lyophilisée, c’est-à-dire sous forme de poudre que l’on mélange à un excipient pour le dissoudre puis l’administrer par voie intramusculaire.

Dans une interview avec Infobae, le docteur Nadey Hakim, Le vice-président de l’Académie internationale des sciences médicales, a déclaré qu ‘”il est encourageant que davantage de pays d’Amérique du Sud négocient des accords pour produire” ces injections “localement ainsi que la Chine, l’Inde, le Brésil, la Corée et la Turquie”.

«Le vaccin est un outil important pour lutter contre le COVID-19 et sauver le monde. Cette approche doit être basée sur les meilleures technologies disponibles dans le monde. Les pays devraient avoir un portefeuille de divers vaccins et le Spoutnik V de Russie devrait certainement en faire partie », a-t-il estimé.

