Comme prévu, le gouvernement a prolongé l’interdiction de licenciement pendant 90 jours supplémentaires et ordonné que l’obligation de double compensation reste en vigueur tout au long de 2021, en plus de ratifier que le coronavirus sera considéré comme “une maladie professionnelle” chaque fois qu’il affecte un travailleur en relation de dépendance ayant accompli ses tâches en dehors de son domicile.

Toutes ces mesures ont été annoncées dans le Décret 39/2021, publié ce samedi dans le Bulletin officiel et signé par le président Alberto Fernandez, le chef d’état-major, Santiago Cafiero, et tous les ministres nationaux.

Premièrement, les autorités ont prolongé jusqu’au 31 décembre l’urgence publique en matière professionnelle, ce qu’elles avaient déjà fait en mars de l’année dernière dans le but de limiter l’impact de la pandémie sur les emplois enregistrés jusqu’à ce moment.

De cette manière, les entreprises ne pourront pas licencier leurs salariés sans juste motif et pour des raisons de force majeure ou de diminution de la demande de travail. La mesure s’applique au secteur privé, et non au secteur public, et est prise quelques jours avant l’expiration de l’interdiction actuelle.

La décision initiale, qui a été prolongée à plusieurs reprises lors de ce type d’événement, a été prise pour la première fois après la tentative du groupe Techint de licencier 1 450 travailleurs de l’entreprise de construction en raison de la paralysie de l’activité. Alberto Fernandez accusé contre Paolo Rocca -à la tête de la holding-: «Vous avez gagné tellement d’argent dans votre vie, vous avez une fortune qui vous place parmi les plus millionnaires au monde; Frère, cette fois collaborez et faites-le avec ceux qui ont fait de votre entreprise une grande entreprise, avec les travailleurs », a déclaré le président.

En outre, pendant la même période, les employeurs ne peuvent pas procéder à des suspensions pour des raisons de force majeure ou de manque ou de réduction de travail. Si une entreprise ne respecte pas cette règle, les suspensions “ne produiront aucun effet, les relations de travail existantes et leurs conditions actuelles resteront en vigueur”. Il en va de même pour les licenciements.

De même, tant que dure l’urgence professionnelle, c’est-à-dire pendant toute l’année 2021, le droit pour les salariés de doubler la compensation correspondante s’ils sont jetés «sans juste cause, non remis en question dans leur efficacité extinctrice».

En revanche, le gouvernement a ajouté à cette occasion un article supplémentaire dans lequel il établissait que pour les 90 prochains jours «La maladie COVID-19 causée par le virus SRAS-CoV-2 sera présumément considérée comme une maladie professionnelle -non listé- “, à l’égard de tous les travailleurs en relation de dépendance” qui ont effectivement effectué des tâches dans leur lieu habituel, en dehors de leur domicile “.

Lorsqu’il s’agit spécifiquement du personnel de santé et des membres des forces de sécurité fédérales ou provinciales qui fournissent un service efficace, «il faut comprendre que l’éventualité est directement et immédiatement causalement liée au travail effectué, à moins qu’elle ne soit démontrée dans le cas particulier, l’inexistence de cette dernière hypothèse factuelle ».

Les mesures bénéficient à tous les salariés du secteur privé en relation de dépendance (REUTERS / Agustin Marcarian)

Jusqu’à présent, la mesure a été respectée presque strictement, selon une enquête sur les indicateurs du travail menée par le ministère du Travail auprès des entreprises du secteur privé de plus de 10 travailleurs. Il est passé de 18% du total en moyenne de 2019 à 2% au second semestre 2020, alors qu’en novembre il est passé à 3,1% des victimes.

Le ministre du Travail, Claudio Moroni, Il a admis à la fin de 2020 que le gouvernement maintiendrait l’interdiction des licenciements et la double indemnisation jusqu’à ce que la situation économique en Argentine se soit normalisée. “Face à des situations extraordinaires, nous avons dû prendre des mesures extraordinaires”, a déclaré le responsable lors d’un événement organisé par le Conseil interaméricain du commerce et de la production (CICYP).

Et il a ajouté que ces décisions visaient, d’une part, à la “préservation des contrats de travail” en interdisant les licenciements et les suspensions sans salaire, et, d’autre part, à la “protection des entreprises par Programme d’aide d’urgence au travail et à la production (ATP) ».

A l’heure actuelle, c’est un enjeu qui inquiète le secteur industriel malgré la légère reprise d’activité enregistrée ces derniers mois.

Lors de la réunion du comité qui s’est tenue récemment, le chef de l’UIA, Miguel Acevedo, a justement souligné la reprise du niveau d’activité et a déclaré qu’il est nécessaire de travailler sur les questions qui compliquent la durabilité de la croissance, comme la question du travail. Selon le vice-président de l’entité et responsable de Copal, Daniel Funes de Rioja, il “Triple stocks: interdiction des suspensions, des licenciements et de l’imposition d’une double indemnisation».

“De plus, comme il n’y a plus d’isolement mais de distance, il n’est pas justifié qu’il y ait des mesures restrictives du point de vue de la décharge sans la fourniture de tâches”, a fait remarquer le leader.

Au siège de l’usine, ils soutiennent que Ces mesures découragent la création d’emplois et que bien qu’elles soient comprises comme faisant partie d’une situation d’urgence, comme le début de la pandémie l’année dernière, elles n’ont plus aucune justification et compliquent les projets de recrutement des entreprises.

Les dernières données sur le portefeuille du travail montrent que si le nombre de salariés inscrits du secteur privé a légèrement diminué en octobre (-0,1%; -4244 emplois), pour l’industrie, le dixième mois de l’année était la cinquième période consécutive de augmentation de l’emploi industriel inscrit (+ 0,3%; +3 672 postes). Par conséquent, un rapport de l’entité a fait remarquer que depuis septembre, il dépasse le niveau pré-pandémique et le dépasse actuellement de 4,5 mille travailleurs (+ 0,4%).

