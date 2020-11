Ces derniers jours, les réseaux sociaux regorgeaient d’images et de vidéos montrant les eaux de Puerto Madero teintées d’un vert presque fluorescent avec des tons bleutés, un phénomène qui s’était déjà produit le 28 novembre 2012 et qui est dû à la présence de cyanobactéries du genre microcystis, très dangereux pour l’être humain en cas d’ingestion.

Dans ce cadre, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, en charge de Juan Cabandié, a tenu lundi la première réunion de la commission chargée de proposer une approche interinstitutionnelle de la prolifération de ces bactéries dans le Río de La Plata, et certaines mesures ont déjà été définies à cet égard.

“Cet appel a été promu par le ministère de l’Environnement de la Nation car nous comprenons que nous devons être à la hauteur des circonstances concernant cette situation”, a déclaré le secrétaire au contrôle et à la surveillance de l’environnement, Sergio Federovisky, selon un communiqué officiel.

Le responsable a déclaré que pour l’Etat national ce problème est “une responsabilité éthique en matière d’environnement” qui “l’oblige à agir immédiatement”, pour laquelle il a assuré qu’il “se rapprocherait des parties pour pouvoir recueillir les avis d’experts et experts “.

Tout au long de la réunion, qui s’est déroulée virtuellement, la situation a été abordée, ainsi que les mesures à déployer pour contrôler et surveiller la présence excessive de cyanobactéries dans le Río de la Plata, révélée de la zone du Delta del Tigre, province de Buenos Aires, aux digues de Puerto Madero dans la ville autonome de Buenos Aires.

Une des vidéos qui montre l’eau verte à Puerto Madero

Parmi les actions prévues par la commission, il a été convenu le développement d’un mécanisme de détection précoce des proliférations bactériennes dans les eaux brutes et un protocole d’action.

En revanche, le groupe a décidé d’accompagner les travaux des stations d’épuration et de leurs organes de contrôle en l’identification des capacités et des limites contre l’apparition de ce type de bactéries dans l’eau afin d’apporter des solutions rapides dans les zones touchées.

La réunion était dirigée par Federovisky, en collaboration avec les autorités et les techniciens de ce portefeuille, ainsi que des spécialistes du ministère de la Santé national, de Eau et assainissement en Argentine (AySA) et Conseil national de la recherche scientifique et technique (CONICET).

L’apparition de ces bactéries de teinte bleu-vert est liée à la pression des nutriments organiques – principalement le phosphore et l’azote – combinée aux descentes pluviales et aux températures élevées, a ajouté la déclaration Environnement.

Il convient de noter que les sécheresses et les descentes pluviales produites dans divers cours d’eau qui se sont produites cette année, ainsi que la quantité d’eaux usées et de déchets industriels, d’engrais et de pesticides déversés, qui augmentent les niveaux de pollution, ainsi que le rythme accéléré du changement climatique qui en son évolution produit des impacts environnementaux, sociaux, économiques et sanitaires au niveau régional et mondial, se traduisent par une prolifération exagérée de cyanobactéries, qui se nourrissent de la matière organique présente, les informations officielles abondent.

La commission, qui sera coordonnée par Federovisky, a été constituée comme suit: au sein du portefeuille Environnement, le directeur national de la gestion de l’eau et des écosystèmes aquatiques participera, Gabriela González Trilla; le directeur des inspections, Alexander Mackielo; Mariana tognetti, en charge de la Direction Qualité et Recomposition de l’Environnement; et le conseiller du Secrétariat au contrôle et à la surveillance de l’environnement, Candela Nassi.

Du côté du Ministère de la Santé de la Nation, le coordinateur de la Santé Environnementale, Marina Orman, près de Pablo Ivaldi Oui Ana Parenti de la même coordination. Au nom d’AYSA, le directeur technique et développement, Alejandro Barrio et le Responsable Qualité de l’Eau, Bonnet Veronica. Enfin, le principal chercheur de CONICET, Ines O’Farrel.

