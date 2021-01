Les camions, les tracteurs et les machines agricoles en général sont les principaux utilisateurs de biocarburants

Par une résolution qui sera publiée demain au Journal officiel, le ministère de l’Énergie a autorisé une augmentation initiale de 59% du prix d’une tonne de biodiesel, qui de 485333 $ dans laquelle elle se trouvait passera à 77300 $ dans un premier temps et augmentera en conséquence. échelonné jusqu’à ce qu’il coûte 92 558 $ en mai, complétant ainsi une augmentation de 90,6%.

Il s’agit d’une augmentation bien supérieure à l’inflation, qui en 2020 était proche de 35% (les données Indec de décembre sont toujours manquantes), bien qu’elle soit liée au prix du soja, principal intrant du biodiesel, dont le prix international il a augmenté de près de 40% en dollars et de 96% en pesos.

Le biodiesel, fabriqué à partir de soja, est utilisé dans les camions, les tracteurs et les machines agricoles, tandis que le bioéthanol, qui est produit à partir de la canne à sucre et du maïs, est mélangé à de l’essence et a des voitures comme destination finale. .

Avec lequel il est escompté qu’il y aura un impact sur les prix à la consommation, qui cherchera à répercuter sur les utilisateurs le prix que l’État a accordé aux producteurs de biocarburants, dans un marché très réglementé. L’impact sur les fournisseurs, selon des sources du marché à Infobae, serait compris entre 2,5 et 4%.

L’impact sur l’essence serait compris entre 2,5 et 4%, selon des sources du marché REUTERS / Ramzi Boudina

Les producteurs

De cette manière, le gouvernement répond à l’affirmation des producteurs de biodiesel qui étaient venus arrêter leurs plans en réclamant le quasi-gel tout au long de 2020, alors qu’ils n’avaient qu’une augmentation de 10% du prix que les pétrolières, selon réglemente la loi 26 093, ils doivent payer pour le biodiesel qu’ils mélangent ensuite avec leurs carburants. Pour atténuer cet impact, la «réduction» ou pourcentage obligatoire pour les compagnies pétrolières sera réduite de moitié en janvier (de 10 à 5%) et augmentera progressivement jusqu’à revenir à 10% en avril. À son tour, le prix du biodiesel continuera également d’augmenter, atteignant 90,6% en mai par rapport au prix actuel.

La mesure bénéficie à une trentaine de PME producteurs (les grands producteurs, regroupés au sein de Carbio, la Chambre des Biocarburants, ne sont pas autorisés à vendre sur le marché intérieur et sont destinés à l’exportation), parmi lesquels se distinguent les entreprises du «groupe Bojanich». , de Bahía Blanca (Biobin, Biobahía et Bio Ramallo), de Juan Carlos Bojanich, qui possède également des sociétés de jeux et, selon une publication spécialisée, a acquis un certain statut de célébrité dans le secteur pour avoir été marié à Moria Casán.

Le mois dernier, les chambres de ce secteur avaient encouragé Energía à mettre à jour les prix, une demande dans laquelle elles avaient le soutien des gouverneurs de Santa Fe, Omar Perotti, et de Cordoue, Juan Schiaretti, préoccupé par la fermeture d’une nouvelle usine.

Effet compensateur?

Le biodiesel est produit à partir de graines de soja

Cependant, la source ne pense pas que la mesure ait un effet “compensatoire” pour les producteurs de maïs, auxquels le gouvernement a récemment fermé le marché d’exportation, car la demande de maïs pour le biodiesel, a-t-il dit, est “négligeable” avec rapport à l’effet des prix internationaux et à la demande de secteurs tels que les polleros regroupés dans le “Centre pour les entreprises de transformation de la volaille” (CEPA), l’une des entités membres du Conseil agro-industriel argentin, désormais considéré avec suspicion par certaines entités rurales comme Confederaciones Rurales Argentinas, les entreprises CEPA ayant bénéficié de la fermeture des exportations de maïs.

Les compagnies pétrolières, obligées de payer des prix réglementés, critiquent le régime de la loi 26 093, qui les oblige à payer aux producteurs de biodiesel et de bioéthanol les prix fixés par le gouvernement. Le régime, disent-ils, génère une offre cartellisée dans un marché captif avec un prix garanti aux producteurs, que les stations-service doivent ensuite transférer au consommateur final.

Un autre coût du régime, disent-ils, est que l’État cesse de recevoir des devises pour l’exportation de maïs, de soja et de dérivés, et de percevoir des taxes sur la vente de carburants. Selon ces calculs, en 15 ans, ce programme de promotion fiscale a eu un coût fiscal de 6 000 millions de dollars et a généré une perte de devises à l’exportation de 1 400 millions de dollars.

Reste également à voir comment les campagnes, dans un processus de délibération sur la manière dont elles répondront à la décision du gouvernement d’interdire les exportations de maïs, assimileront cette nouvelle mesure gouvernementale, qui impactera le coût du transport (camions) et l’utilisation des machines agricoles.

