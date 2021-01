Le gouvernement a exprimé son intention de maintenir les droits d’exportation au cours de cette année au même niveau qu’en 2020, tout en déduisant les exportations supplémentaires, qui ne paieront pas de retenues à la source.

Le gouvernement d’Alberto Fernández a récompensé les exportateurs de voitures qui augmentent leurs ventes à l’étranger en annonçant un nouveau système de retenue à la source pour 2021. Les autorités des ministères de l’économie, du développement productif et des relations extérieures ont rencontré les représentants de l’Association des constructeurs automobiles (ADEFA) et ont ordonné que Les exportations effectuées au-delà de ce qui a été exporté en 2020 par l’industrie automobile ne paieront pas de droits d’exportation.

Il faut se rappeler qu’en 2018, les produits de l’industrie automobile ont été atteints par une aliquote de 12%, avec une limite en pesos argentins de 3 $ pour chaque dollar exporté. Ce système impliquait initialement un taux effectif de 8%.

Pendant ce temps, en 2019 et 2020, les taux effectifs payés étaient, en moyenne, de 6% et 4,5%, respectivement.

La réunion, qui s’est déroulée virtuellement, a réuni les secrétaires de la politique économique, Fernando Morra; La politique fiscale, Roberto Arias; Industrie, économie de la connaissance et gestion commerciale externe, Ariel Schale, et relations économiques internationales du ministère des Affaires étrangères, Jorge Neme.

Pour ADEFA le propriétaire, Daniel Herrero; les vice-présidents Thomas Owsiansky et Cristiano Rattazzi; le secrétaire Martin Galdeano, et le directeur exécutif de l’entité, Fernando Rodriguez Canedo.

“Le nouveau dispositif conçu pour 2021 vise à ne pas augmenter le taux payé en 2020 (qui reste à 4,5%) et à porter le montant payé pour les exportations supplémentaires à 0%», A déclaré le secrétaire à la politique fiscale.

Et il a ajouté: «La mesure vise à promouvoir les exportations, tout en défendant la viabilité budgétaire, tout en respectant les marges budgétaires établies dans la projection des ressources du budget 2021, dans lequel la contribution des droits à l’exportation continue d’être importante. ».

Pour sa part, le Secrétaire à la politique économique a déclaré que «la pandémie et la crise mondiale ont déterminé que 2020 était une année de faibles exportations dans presque tous les secteurs».

Ainsi, il a compris que “la définition des exportations 2020 comme seuil d’accès à la retenue à la source de 0% est un signal clair qui favorisera les investissements nécessaires pour stimuler les exportations d’une industrie fondamentale dans la structure productive nationale”.

À son tour, Schale a déclaré que la décision du gouvernement de ramener à zéro pour cent les exportations incrémentielles des terminaux automobiles «marque la centralité de cette chaîne de valeur dans la politique industrielle».

«C’est une politique industrielle qui vise à consolider le pays en tant que plate-forme d’exportation automobile, à promouvoir les investissements dans tous les maillons du complexe et à renforcer le réseau national de pièces automobiles avec des instruments qui encouragent une plus grande intégration des pièces nationales dans les unités produites en le pays », a déclaré Schale.

Actuellement, le secteur automobile exporte plus de 50% de sa production, ce qui représente 35% du total des exportations manufacturières industrielles du pays.

A cet égard, le président de l’ADEFA, Daniel Herrero, a souligné la mesure pour l’importance qu’elle revêt pour le secteur, pour son profil clairement exportateur et a souligné qu’elle est le résultat d’un dialogue permanent mené avec les autorités des différents ministères.

De même, il a souligné que la mesure aura un impact positif et immédiat sur la compétitivité des véhicules exportés, encourageant l’objectif d’une plus grande insertion internationale, en même temps qu’elle tendra à promouvoir une plus grande exportation, générant une plus grande production et un revenu supplémentaire en devises pour le pays.

