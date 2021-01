Photo d’archive du logo du FMI dans les bureaux de l’entité à Washington (REUTERS / Yuri Gripas)

Alors que les représentants du gouvernement et le personnel technique du Fonds monétaire international ont entamé les premiers contacts informels de l’année pour parvenir à un nouvel accord financier, l’ambassadeur d’Argentine aux États-Unis Jorge Argüello J’affirme que attend une résolution des négociations “d’ici quelques mois”.

La feuille de route dans les pourparlers avec le FMI était dans une impasse dans les derniers jours de 2020 en raison des vacances, mais elle a repris ses activités au cours des derniers jours, comme expliqué par le pouvoir exécutif et de Washington. Bien qu’il n’y ait toujours pas de travail sur un agenda de visites en face à face aux États-Unis ou à Buenos Aires à l’horizon, Des sources proches de la négociation ont assuré à Infobae que des contacts informels avaient déjà commencé. Le porte-parole du Fonds Riz Gerry il avait évoqué une reprise du dialogue «dans les semaines à venir».

L’ambassadeur d’Argentine aux Etats-Unis, Jorge Argüello, a affirmé qu’il attend une résolution des négociations “d’ici quelques mois”.

Le gouvernement cherche à reporter le retour de 45 milliards de dollars que l’agence a décaissé au Trésor entre 2018 et 2019 pour le programme financier que l’État national et le FMI ont signé pendant le mandat de Mauricio Macri. A priori, le nouveau calendrier de remboursement en cours de négociation comprend une durée maximale de dix ans et certains accords structurels sur des mesures de politique économique.

Le Palacio de Hacienda préfère ne pas parler de “réformes” en échange d’un allégement de la dette avec le Fonds monétaire, mais reconnaît que différentes mesures sont sur la table pour discussion qui amélioreraient les conditions de remboursement du pays, comme une amélioration de la capacité d’exportation qui génère des devises. Dans ce sens, Martin Guzman espère pouvoir concevoir des objectifs économiques pluriannuels, qui comprendraient des objectifs d’accumulation de réserves et une voie pour réduire le déficit budgétaire, qui aurait pris fin en 2020 à environ 9% du produit intérieur brut. L’une des questions qui s’est posée ces derniers jours est de savoir si le gouvernement demandera des fonds supplémentaires.

L’ambassadeur d’Argentine à Washington, Jorge Argüello, a déclaré qu’il s’attend à un accord avec le FMI “d’ici quelques mois” (Adrián Escandar)

Les négociations ont leurs propres noms, des deux côtés. De Buenos Aires, Guzmán et Chodos dirigent la mission argentine, bien qu’il y ait d’autres officiels qui font également partie de l’équipe. Mariano Sardi, qui a remplacé Diego Bastourre Au ministère des Finances, il avait déjà participé à la visite que le ministère a effectuée à Washington en décembre alors qu’il était sous-secrétaire aux services financiers. L’un des sujets abordés lors de ces réunions était la nécessité de développer le marché local des capitaux, dans un contexte où le gouvernement aura besoin d’un financement abondant par la dette en pesos pour financer le déficit.

A Washington, le portefeuille argentin est dirigé par l’économiste vénézuélien Luis Cubeddu, qui avait déjà été le représentant de l’agence à Buenos Aires entre 2002 et 2004. En tout état de cause, en raison de sa pertinence au sein de l’agence – l’Argentine représente 30% des prêts accordés par le FMI – les réunions du FMI avec les responsables nationaux ont eu lieu mené par Julie Kozack, Directeur adjoint du Département de l’hémisphère occidental, qui de par sa place dans l’organigramme est très proche de Kristalina Georgieva.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de travail avec un agenda de visites en personne aux États-Unis ou à Buenos Aires à l’horizon, des sources proches de la négociation ont assuré à Infobae que des contacts informels avaient déjà commencé.

Le gouvernement a fixé une date provisoire pour la résolution de l’accord avec le FMI. Cette date limite serait mai, date à laquelle la dette la plus lourde de l’année aurait lieu: les près de 2,3 milliards de dollars accumulés au passif avec le Club de Paris.

En ce sens, l’ambassadeur d’Argentine aux États-Unis, Jorge Argüello, a déclaré que l’ambassade à Washington «travaille avec un agenda à jour et avec du beau temps avec Martín Guzmán et son équipe. Cela explique les progrès que nous avons réalisés dans ce domaine », a déclaré le responsable. “Nous sommes déjà en négociation pour avoir un accord le plus tôt possible», A-t-il déclaré lors d’un entretien avec des journalistes organisé par le Association des journalistes de la République argentine (Attendez).

L’Argentine concentre 30% des prêts actuels du Fonds monétaire international. (Photo: REUTERS / Mike Theiler)

En revanche, le représentant de l’Argentine aux États-Unis a assuré que “Le rôle du Trésor américain est important en raison du poids qu’il a au conseil”, du Fonds monétaire. Le président élu Joe Biden a confirmé que le nouveau secrétaire au Trésor américain Janet yellen, ancien président de la Réserve fédérale. Il n’est pas encore confirmé si la nouvelle administration de la Maison Blanche cherchera à déplacer Mark Rosen, qui a été nommé par Donald Trump en 2018, il était le président principal du conseil d’administration du Fonds. Washington est le seul membre du FMI disposant d’un droit de veto sur les décisions de l’agence.

«Le rôle des États-Unis dans les négociations avec les entreprises privées n’était pas si important, mais lorsque nous avons discuté avec le fonds, nous avons discuté avec le conseil. Et à l’intérieur (les pays membres) ont des taux différents, l’un des principaux étant les États-Unis », a poursuivi Argüello. Enfin, il a estimé que l’accord interviendrait “dès que possible” puisque le gouvernement argentin doit “se débarrasser de la question de la dette”. «J’ai une vision positive. Nous aurons un accord dans quelques mois et cela marquera la fin de cette situation d’endettement extrême “, conclut-il.

Il n’est pas encore confirmé si Joe Biden cherchera à déplacer Mark Rosen, qui a été nommé par Donald Trump en 2018 au poste de président du conseil d’administration du Fonds.

Pendant ce temps, dans les semaines à venir, le Trésor argentin devra poursuivre les paiements déjà prévus au FMI dans le calendrier actuel. Le premier paiement d’intérêts substantiels aurait lieu – s’il n’y avait pas d’accord d’amendement – pour près de 1,9 milliard USD à la fin septembre et un autre montant similaire quelques jours avant Noël. Le calendrier se poursuit avec des remboursements de crédits de plus de 35 000 millions USD entre 2022 et 2023. C’est la voie des remboursements qui Martin Guzman cherche à renégocier avec l’agence.

L’année dernière, en pleine négociation avec les obligataires, Guzmán a décidé de ne pas payer les 2,1 milliards de dollars dus et a annoncé qu’il chercherait à restructurer ces engagements. Étant donné que 2019 était la dernière année de paiement prévue dans l’accord initial avec ce consortium de pays, le solde restant a été mis à jour à un taux d’intérêt de 9% par an. La réduction de ce taux d’intérêt et le rééchelonnement des paiements feront partie d’une troisième négociation – après les obligataires et le FMI – que Guzmán devra affronter pour finir de restructurer toute la dette en dollars du pays.

J’ai continué à lire:

Et s’il n’y a pas d’accord avec le FMI cette année? Les raisons pour lesquelles le gouvernement pourrait reporter la négociation à 2022

Le chef du FMI voit “un degré élevé d’incertitude” dans les perspectives mondiales

Le FMI a confirmé qu’il reprend les négociations et attend du gouvernement qu’il présente son plan économique

Le gouvernement a repris les négociations avec le FMI et prépare le premier paiement d’intérêts de l’année