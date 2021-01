Plants de maïs dans une ferme à Chivilcoy, à la périphérie de Buenos Aires, Argentine. En décembre, le gouvernement a fermé les exportations de cette récolte Photo: REUTERS / Agustín Marcarián

“Personne ne veut de conflit et la voie est le dialogue”, a déclaré hier une source officielle à ce média. Les expressions confirment ce que ces médias ont dit il y a des heures, à propos des instances de dialogue qui existent entre le gouvernement et les campagnes pour trouver un moyen de sortir du problème né de la décision du ministère de l’Agriculture de fermer les exportations de maïs, ce qui pourrait signifier une perte pour le pays de plus de 800 millions de dollars selon les données fournies la semaine dernière par les bourses du commerce et des céréales du pays.

Hier le Sac de céréales Cordoba Il a averti que la fermeture des exportations de maïs «génère une distorsion des prix relatifs, modifiant l’allocation des ressources. En dégradant le prix des céréales par rapport à celui du soja (son principal concurrent en termes d’occupation des sols), cela pourrait entraîner une baisse de la superficie ensemencée en maïs ainsi qu’une diminution de l’application de la technologie, conduisant à un niveau inférieur de la production et affectant les soldes exportables ».

Jusqu’à présent, le rejet reçu par décision du ministre de l’Agriculture du secteur agricole et agro-industriel a été unanime. Si même les mêmes secteurs de la filière du maïs qui ont les céréales comme intrant principal et qui seraient censés bénéficier de la mesure, ils se sont prononcés contre elle et ont même demandé sa révision.

Cette situation s’est reflétée dans la lettre que le Conseil agro-industriel argentin a adressée au président Alberto Fernández et à divers ministres de son cabinet, où apparaît l’adhésion à la revendication de secteurs tels que la volaille, l’engraissement en plein air, les produits laitiers, etc., qui ont du maïs. comme entrée. Dans cette note, le Conseil a demandé de lever toutes les mesures qui “menacent la production et les exportations” et a également déclaré que “la fermeture des exportations est le pire moyen de contenir l’inflation ou de fournir des garanties de sécurité alimentaire ».

Personne ne peut comprendre sur le terrain que l’administration Alberto Fernández ait insisté sur des recettes qui ont été appliquées dans le passé, notamment sous les gouvernements Kirchner, pour restreindre les exportations afin de protéger les prix intérieurs, alors qu’il est prouvé que dans le cas du maïs l’impact sur le prix final de la nourriture est presque nul. L’une des dernières enquêtes menées par la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) a montré que le coût du maïs représentait moins de 5% de ce qu’elle payait pour la viande de bœuf en août dernier.

Responsables de la table de liaison (Gustavo Gavotti)

Alors que mardi dernier les secteurs de la Table de Liaison ont défini les aspects de l’arrêt de 72 heures de la commercialisation des céréales qui prendra effet à partir de lundi prochain, les téléphones des chefs de terrain étaient au rouge, entre les appels reçus des bases. des producteurs et d’après ce que ce média a appris, même le ministre Luis Basterra lui-même s’est entretenu avec certains d’entre eux à un moment de la journée.

Sans donner trop de détails sur le sujet, des sources officielles et le secteur privé ont confirmé qu’il existe un dialogue entre les parties. De la Mesa de Enlace, le signal qu’ils ont envoyé était que la mesure de force de la semaine prochaine, la seule façon de ne pas la mettre en œuvre est de lever les stocks pour les exportations de maïs. Il n’est pas non plus exclu que dans les prochaines heures il y ait une réunion entre le chef du portefeuille agricole et les présidents des entités qui représentent les producteurs.

À son tour, la réclamation du président de Coninagro, Carlos Iannizzotto, pour rencontrer le président Alberto Fernández et son équipe économique. “Nous devons nous écouter et conclure des accords pour aboutir à une politique de croissance productive et à une voie qui encourage la génération de devises, la création d’emplois et de sources de travail et stimule la compétitivité du secteur”, a déclaré le dirigeant.

José Martins, porte-parole du Conseil agro-industriel argentin et président de la Bourse des céréales de Buenos Aires

Cependant, l’incertitude provoquée chez les dirigeants et les producteurs par les déclarations d’Alberto Fernández et celles du ministre des Travaux publics de la Nation, Gabriel Katopodis, où le fonctionnaire a non seulement approuvé la mesure mise en œuvre par le ministère de l’Agriculture la semaine dernière est très grande. , mais a également noté qu’il n’y aurait pas de retour en arrière.

Assemblées et réunions

En revanche, les assemblées de producteurs continueront de se tenir dans les provinces de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos et Córdoba. Les troubles dans l’intérieur productif sont très grands et on craint que le gouvernement, sur la base de ce qui s’est passé avec le maïs, mette en œuvre d’autres politiques qui affectent la production, comme cela s’est produit l’année dernière avec la taxe sur la fortune, des changements dans la loi. de la gestion des incendies, les progrès sur la propriété privée de ce qui s’est passé avec l’entreprise Vicentin, etc.

Il y a même des secteurs de production qui demandent une prolongation de la grève déclenchée par trois entités de la Table de Liaison. En ce sens, ils ont parlé du Société rurale de Tucumán. Aussi les membres de la Association civile des producteurs agricoles et d’élevage du Nord (Apronor) ils ont réfléchi au problème: “Nous sommes mécontents et préoccupés par la mesure de fermeture du registre des exportations par le gouvernement national, qui, à notre avis, constitue le prélude à la remise en œuvre du ROE. Au cours des prochains jours, nous évaluerons la possibilité d’étendre la mesure de force annoncée par la Table nationale de liaison », ont-ils déclaré.

Également du Conseil agro-industriel argentin, il y a des contacts avec le cabinet national, en particulier avec Luis Basterra, d’où pourrait émerger une proposition qui faciliterait le gouvernement à prendre des décisions sur l’avenir des exportations de maïs et dont les mesures pourraient être annoncées dans les prochaines heures. Hier, dans le domaine de la bourse des céréales, il y a eu une réunion de la Table du maïs pour analyser les problèmes qui ont été générés par l’annonce du ministère de l’Agriculture la semaine dernière et il n’est pas exclu que dans les prochaines heures, il y aura plus de contacts avec l’administration nationale.

Dans le même temps, il existe des croisements de données, notamment en ce qui concerne les stocks de maïs disponibles. Ce sont des chiffres que contribue le secteur privé et qui certifient qu’il n’y aura pas de pénurie de céréales jusqu’à ce que la majeure partie de la récolte de la campagne en cours entre, dont les semis traversent d’énormes difficultés en raison du manque de précipitations dans le cœur productif du pays.

En ce sens, dans les dernières heures Fédération des centres et entités syndicales des collecteurs de céréales Il a rejeté la fermeture des registres d’exportation de maïs et a demandé que la mesure soit levée. Mais en outre, l’entité a soutenu qu ‘«il n’y a pas de risque de pénurie de maïs. L’Argentine a eu la deuxième plus grande récolte de l’histoire avec 51 millions de tonnes. À ce jour, il y a plus de 8 millions de tonnes de stock sur le marché intérieur, un volume largement suffisant pour approvisionner les 3,46 millions de tonnes dont le marché intérieur a besoin en janvier et février ».

Enfin, et confirmant que le gouvernement cherche une solution au conflit qui a été généré par la fermeture des exportations de maïs, hier après-midi, le ministère de l’Agriculture a rendu compte d’une réunion que le chef de la même tenue a tenue avec les directeurs généraux des agriculteurs Fédération argentine (AFA), Gonzalo del pino, et l’Association des coopératives argentines (ACA), Mario Rubino.

Dans le communiqué officiel, le directeur de la coopérative AFA a déclaré: «La réunion a été productive. Nous avons rassuré le ministre concernant l’approvisionnement en maïs. Espérons que nous pourrons inverser cette mesure qui a été prise et que la grève n’est pas nécessaire. Nous sommes très proches de ce ministère, ils nous ont toujours invités au dialogue et je crois que les meilleures mesures se posent quand on peut dialoguer et travailler ensemble ».

