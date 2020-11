Claudio Moroni

Comme prévu, le gouvernement a de nouveau prolongé de 60 jours l’interdiction des licenciements sans juste motif et pour cause de manque ou de diminution du travail et de force majeure, qui a expiré le 30 novembre. Il l’a fait à travers le Décret 891/2020, qui a été publié ce lundi dans le Bulletin officiel.

La mesure, qui porte la signature du chef d’état-major, Santiago Cafiero, et de tous les ministres, il avait été confirmé la semaine dernière par le chef du portefeuille travailliste, Claudio Moroni, après une rencontre avec les dirigeants de la CGT.

Il s’agit de la quatrième DNU émise par les autorités nationales sur le sujet, et la première fois que cela a été ordonné, c’était le 1er avril de cette année. Les fondamentaux à cette occasion étaient les mêmes que dans les cas précédents.

Selon le texte, il a été décidé de prolonger “l’interdiction de procéder à des licenciements sans juste motif et pour cause de manque ou de diminution de travail et de force majeure pour une période de 60 jours comptés” à compter du 30 novembre, date à laquelle cette prescription a expiré.

En outre, pendant cette même période, les “suspensions” ne seront pas autorisées pour les mêmes raisons exposées ci-dessus, à l’exception de celles qui surviennent “en vertu de l’article 223 bis de la loi sur le contrat de travail”, à savoir qui sont convenus individuellement ou collectivement ou approuvé par l’autorité chargée de l’application.

Le décret précise que cette nouvelle extension “est dictée dans le cadre de l’urgence publique en matière économique, financière, fiscale, administrative, de sécurité sociale, tarifaire, énergétique, sanitaire et sociale”, et dans le cadre de l’isolement ou de la distanciation sociale, préventives et obligatoires qui s’appliquent actuellement, le cas échéant, dans les différentes régions du pays.

Pour cette raison, jusqu’au 29 janvier 2021, “les licenciements et suspensions ordonnés en violation des dispositions” de ce texte “ne produiront aucun effet, et les relations de travail existantes et leurs conditions actuelles restent en vigueur”.

Toutefois, cette mesure “ne sera pas applicable aux contrats conclus après” la publication de ce document au Journal officiel, et ne le sera pas “dans le domaine du secteur public national”, quel que soit “le régime juridique auquel le personnel des organismes, sociétés, sociétés ou entités qui le composent est soumis ».

L’extension avait déjà été annoncée aux membres de la CGT

Lors de la réunion mardi dernier entre Moroni et les membres de la CGT, au cours de laquelle cette nouvelle extension a été annoncée, le conseil directeur du syndicat a prévenu son malaise pour lui réduire l’aide financière, comme l’IFE et l’ATP, et a demandé “de garantir que le changement de la formule de mise à jour de la retraite ne fait pas mal aux bénéficiaires du système de retraite ».

Dans ce contexte, il a également exigé que l’interdiction des mises à pied et des suspensions soit prolongée, ce que le ministre avait déjà assuré qu’il continuerait tant que les difficultés économiques et d’emploi perdureraient. Pendant ce temps, la prolongation de la double compensation est en attente, qui expire le 17 décembre de cette année et serait également renouvelée pour 60 jours supplémentaires.

Parmi les considérants du décret ce lundi, le gouvernement a déclaré qu ‘”il est essentiel de continuer à garantir le maintien des emplois pendant une période raisonnable afin de préserver la paix sociale” et a fait remarquer que “cela ne sera possible que si l’urgence est passée. avec un dialogue social à tous les niveaux et non avec des mesures unilatérales de distraction du travail, qui ne seront qu’un moyen d’aggraver les problèmes causés par la pandémie ».

J’ai continué à lire:

Le gouvernement ne recevra pas la CGT, mais a répondu à presque toutes leurs revendications après les critiques

Inquiétude des employeurs concernant un projet qui modifie la loi sur les contrats de travail