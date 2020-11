À partir de décembre, la majoration de 5% pour les retraités et retraités entrera en vigueur

Le gouvernement national a officialisé ce mercredi une augmentation de 5% pour les retraités et retraités, qui prendra effet à partir de décembre. Ce sera la quatrième augmentation de l’année.

Alors que le pouvoir exécutif avançait dans une nouvelle formule de mobilité de retraite à envoyer au Congrès national, la semaine dernière Alberto Fernandez a annoncé qu’il y aurait une nouvelle augmentation pour les retraités. “Nous ne voulons pas que les retraites soient en dessous de l’inflation”, avait déclaré le président dans des déclarations à A24.

Enfin, la mesure qui inclut les retraités et les bénéficiaires d’allocations familiales a été officialisée aujourd’hui au Bulletin officiel. À travers le Décret 899/2020, signée par le président, le pouvoir exécutif a ordonné l’augmentation équivalente à 5% qui entrera en vigueur le 1er décembre et qui sera incorporée «comme partie intégrante des actifs».

<< L'État national a comme l'un de ses principaux objectifs la protection des citoyens et l'assurance et la jouissance effective de leurs droits essentiels, pour lesquels il est d'un intérêt prioritaire de garantir les prestations de sécurité sociale, donner la priorité à la prise en charge des familles les plus démunies, encore plus dans ce contexte d’urgence publique, approfondi à la suite de la pandémie déclarée à la suite du COVID-19 ″, justifie le gouvernement.

Jusqu’en décembre de l’année dernière, les augmentations pour les retraités, les retraités et les bénéficiaires du système de sécurité sociale étaient définies par la loi sur la mobilité des retraités, avec des augmentations trimestrielles en mars, juin, septembre et décembre. Cependant, après son entrée en fonction, Alberto Fernández a décidé de suspendre l’application de la loi et de mettre en œuvre des augmentations par décret. Décembre sera le quatrième de ce 2020, après ceux accordés en mars (2,3% plus un bonus de 1500 $), juin (6,12%) et septembre (7,5%).

Alberto Fernández a signé le décret qui officialisait l’augmentation des retraités et des retraités

L’augmentation de 5% sera appliquée de manière égale à tous les bénéficiaires, sans distinction d’actifs, comme cela a été fait en septembre, contrairement à l’augmentation de mars, qui a été différenciée selon les fourchettes. De cette manière, l’augmentation cumulée jusqu’à présent cette année atteindra 35,5%, comme l’a annoncé le directeur exécutif de l’Administration nationale de la sécurité sociale (Anses), Fernanda Raverta, lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

Cette quatrième augmentation pour les mois de décembre 2020 et janvier et février 2021 couvrira les prestations de retraite du système de retraite intégré argentin (SIPA); la pension universelle pour les personnes âgées; Pensions non contributives et graciables; la pension d’honneur des anciens combattants de la guerre de l’Atlantique Sud et les allocations familiales.

L’augmentation profitera aux 7 millions de retraités et pensionnés ainsi qu’à 8,8 millions d’enfants qui perçoivent l’Allocation universelle pour enfants (AUH) et les allocations familiales. Le montant minimum reçu par la moitié des retraités du régime général passera de 18 128,85 $ à 19 035 $.

Selon le responsable de l’Anses, à la suite du versement de la prime de Noël, en décembre, les retraités qui perçoivent le crédit minimum (68% du total) recevront environ 28 500 $. Avec cette augmentation, les pensions minimales augmenteront jusqu’à présent de 35,3% en 2020 et on s’attend à ce que 75% des actifs battent l’inflation. “Avec cette bonne nouvelle, nous avons commencé à récupérer une fois pour toutes le pouvoir d’achat des retraités argentins”, a déclaré Raverta.

