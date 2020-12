15 minutes. Le gouvernement des États-Unis (USA) a annoncé ce mercredi avoir conclu un accord avec Pfizer pour acheter 100 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le COVID-19 développé par ce laboratoire américain et son partenaire allemand BioNTech. Vous les recevrez dans la seconde moitié de 2021.

L’annonce est intervenue après plusieurs semaines de d’intenses négociations entre Pfizer et le gouvernement du président américain sortant, Donald Trump. Il s’ajoute à la commande initiale de 100 millions de doses qui ont déjà commencé à être distribuées et fournies dans le pays.

En vertu de l’accord, en plus des 100 millions de dollars initiaux du vaccin, Pfizer fabriquera et livrera “au moins 70 millions de doses d’ici le 30 juin 2021”. Même 30 millions de doses supplémentaires au plus tard le 31 juillet de cette année-là, a expliqué le Pentagone dans un communiqué.

Le vaccin de Pfizer, le premier approuvé aux États-Unis contre la pandémie, nécessite 2 doses pour immuniser, donc le nouvel approvisionnement convenu par les États-Unis pour 2021 suffirait à inoculer 50 millions supplémentaires des quelque 330 millions d’habitants.

Le gouvernement américain paiera 1,95 milliard de dollars pour les 100 millions de doses supplémentaires, A déclaré Pfizer dans un autre communiqué.

L’annonce porte à 200 millions les doses totales que les États-Unis recevront du sérum de Pfizer. Cela survient également des semaines après que le New York Times a révélé que l’administration Trump avait rejeté une offre de Pfizer d’acheter des doses supplémentaires du vaccin contre le coronavirus qu’elle développait.

Des doses suffisantes

La Maison Blanche a insisté à l’époque sur le fait qu’il n’aurait pas été judicieux d’acheter autant de doses alors qu’on ne savait pas encore si le vaccin de Pfizer serait efficace contre le COVID-19. Cependant, beaucoup aux États-Unis ont été alarmés d’apprendre que la société pharmaceutique pourrait ne pas générer suffisamment d’unités pour le pays avant juin 2021. Ceci, compte tenu de l’engagement qu’il avait acquis avec d’autres nations.

Le Pentagone et le département américain de la Santé ont assuré mercredi que leur nouvel accord avec Pfizer “comprend également des options”. Spécifiquement pour obtenir, à l’avenir, «400 millions de doses supplémentaires» du sérum contre le COVID-19 auprès de ce laboratoire.

“Ce nouvel achat peut donner aux Américains encore plus confiance que nous aurons suffisamment de fournitures pour vacciner tous les Américains qui le souhaitent d’ici juin 2021Cela a été indiqué dans la déclaration de l’actuel secrétaire à la Santé, Alex Azar. D’autres experts estiment que la campagne de vaccination durera bien dans l’année.

Outre les 200 millions de doses garantis par Pfizer et les 200 millions de Moderna – également approuvés dans le pays – les États-Unis ont acheté 300 millions d’unités du vaccin qu’AstraZeneca développe. De même, elle a acquis 100 millions de Novavax, 100 millions de Sanofi et GSK et 100 autres de Johnson and Johnson. Pour cette raison, il espère avoir des “surplus”, selon Azar.

Le Pentagone et le ministère de la Santé ont également annoncé ce mercredi un autre accord avec le groupe pharmaceutique allemand Merch. Plus précisément. pour soutenir le développement et la fabrication à grande échelle de son traitement expérimental pour les patients hospitalisés atteints de COVID-19 sévère, connu sous le nom de MK-7110.