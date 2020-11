Précédente réunion du Conseil agro-industriel et de l’équipe économique, en octobre dernier

Cet après-midi, l’équipe économique du gouvernement a rencontré des représentants du Conseil agro-industriel argentin, dans le but d’avancer dans l’élaboration d’un plan qui encourage la production, les exportations à plus grande valeur ajoutée et l’emploi, et d’envoyer un projet de loi au Congrès. . La réunion s’est tenue dans la salle des femmes de la Casa Rosada.

Le gouvernement national a déjà confirmé que la prochaine réunion des parties aura lieu le 26 de ce mois.

“C’était une très bonne réunion”, a expliqué le ministre de l’Economie, Martin Guzman, qui a dirigé la réunion. “Il y a un engagement à définir les règles du jeu avec différents secteurs et c’est là que cette rencontre sera encadrée. Nous allons envoyer un projet de loi qui aura des problèmes de simplification de la bureaucratie, de processus plus efficaces, de stabilité des avantages pour stimuler l’investissement. Nous allons générer des incitations qui n’impliquent pas une réduction de la collecte », a-t-il expliqué.

Le projet de loi de réactivation de l’agro-industrie, qui serait envoyé au Congrès dans environ 60 jours, comprendrait des allégements fiscaux pour faciliter les investissements, augmenter la production et stimuler l’emploi. L’initiative envisagerait également l’engagement du gouvernement à faciliter les procédures d’exportation, en commençant par l’élimination des différents obstacles bureaucratiques.

«Nous sommes plus que satisfaits de ce système d’articulation public-privé. Nous avons eu plus de 10 réunions techniques en quelques jours avec l’idée d’arriver à ce projet dont le ministre a parlé, ” José Martins, représentant de la Bourse des céréales et porte-parole du Conseil.

Au nom du gouvernement, des responsables étaient présents Guzman, Cecilia Todesca Bocco (Chef de cabinet adjoint), Matias Kulfas (Ministre du Développement Productif), Mercedes Marcó del Pont (titulaire de l’AFIP, Luis Basterra (Ministre de l’Agriculture), Jorge Neme (vice chancelier), Miguel Pesce (Président de BCRA), Haroldo Montagu (Secrétaire à la politique économique), Roberto Arias (AFIP) et Melina Mallamace (Économie).

José Martins, réélu président de la Bourse des céréales de Buenos Aires et porte-parole du Conseil agro-industriel, avec Alberto Fernández

Par le Conseil, les Martins susmentionnés, Jorge Chemes (AVE), Fléchette Chiesa (Tableau du bétail et de la viande), Luis Zubizarreta (Chaîne de soja), Gustavo Idígoras (Ciara-CEC), Patricia Calderon (Fédération oléicole) et Alfredo Paseyro (Association argentine des semences).

Il faut rappeler que le Conseil rassemble 57 entités représentant tous les maillons des chaînes agro-industrielles du pays, d’où il vise à atteindre 100 milliards de dollars par an d’exportations, la création de 700 mille emplois supplémentaires et a parmi ses objectifs la création d’emplois est fondamentale, aussi bien dans les villes qu’à l’intérieur de notre pays, générant l’inclusion sociale de manière durable et fédérale.

En outre, en guise de signal au secteur agricole, les Confédérations rurales argentines (CRA) ont confirmé aujourd’hui la participation du président Alberto Fernández à la clôture de la Journée nationale de l’agriculture, qui aura lieu virtuellement les 11 et 12 de ce mois.

Alors que nous quittions la réunion cet après-midi à Casa Rosada, le président du CRA, Jorge Chemes, mis en évidence dans le dialogue avec Infobae l’espace de dialogue qui a été créé avec le gouvernement. “Bien que jusqu’à présent nous n’ayons pas été en mesure d’obtenir des réponses concrètes aux revendications de la production, des progrès sont réalisés dans la réalisation de mesures qui commencent à générer de la prévisibilité.”

En revanche, avant la réunion, le ministre de l’Agriculture, Luis Basterra, a annoncé hier la signature de la résolution pour restituer les retenues de soja aux petits producteurs. Une mesure que le gouvernement avait annoncée en mars dernier. De cette manière, le «Programme de compensation et d’incitation» est créé, qui s’adresse aux producteurs de soja avec une superficie plantée maximale de 400 hectares. Aussi à ceux qui prouvent un chiffre d’affaires en 2019 de moins de 20 millions de pesos.

Visite du conseil

Lors de la réunion précédente que les deux parties ont eue le 14 octobre, les principaux axes de ce qu’on a appelé la stratégie nationale agroalimentaire (ENA) ont été convenus, dont l’objectif est “d’augmenter la production, d’augmenter la valeur ajoutée, de créer des emplois et de promouvoir les exportations, dans le cadre d’une trajectoire de développement avec inclusion”, selon un communiqué conjoint publié à cette occasion.

Cette compréhension a établi quatre axes centraux d’avancement des travaux, qui sont d’augmenter la productivité des différentes filières agro-industrielles, de respecter la nécessité de maintenir la perception fiscale dans un contexte où la viabilité budgétaire doit être garantie pour parvenir à la stabilité macroéconomique. , garantir l’approvisionnement du marché intérieur et protéger l’impact sur les prix des denrées alimentaires et mettre en œuvre un plan de travail pour parvenir à une plus grande simplification administrative des procédures liées aux exportations.

À partir de ça, quatre tables de travail techniques ont été mises en place axé sur l’avancement d’un projet de loi pour inciter les nouveaux investissements, augmenter la production et les exportations, un autre pour discuter de la promotion des économies régionales, une troisième table qui traite des questions concernant la viande et une quatrième formée afin de débureaucratiser et éliminer les coûts lors de l’exportation.

Selon des sources du Conseil agroindustriel argentin (FAA), après la formation des tables de travail, il y a eu une “dynamique positive” dans les travaux avec 9 réunions en une semaine, bien que “aucun consensus n’ait été atteint en raison du court laps de temps”, bien que «Il y a plusieurs axes de travail» pour les réaliser et ils ont fait remarquer qu ‘«une fiche de rencontre avec plus de délais est nécessaire pour avancer».

En ce sens, ils ont détaillé qu’à la table qui comprend la conception du projet de loi sur les investissements agro-industriels, des progrès ont été accomplis dans l’échange de propositions et d’idées et ont travaillé sur la façon de démontrer l’incrémentalité, ainsi que sur la façon de travailler le registre des investissements pour via un formulaire AFIP WEB.

L’objectif de l’agenda de travail de ce groupe est de “se mettre d’accord sur les critères d’incrémentalité; d’examens triennaux ou en fonction du cycle de production des produits pluriannuels; d’inclure dans l’amortissement accéléré les maisons rurales et les camps de personnel temporaire; de ​​maintenir le soutien aux organisations nationales critiques; sur la rédaction de l’avant-projet de loi selon la technique législative; parvenir à un projet de consensus en novembre à envoyer au Congrès à la fin du mois; et par la suite démarrer les travaux du décret réglementaire avec des contributions de la CAA pendant qu’il est discuté dans la sphère législative.

En ce qui concerne les économies régionales, il a été convenu d’avancer à court terme dans les mesures pour le secteur laitier et l’industrie forestière, et une proposition a été présentée pour éliminer les droits d’exportation et augmenter les remboursements pour ce secteur dans son ensemble.

En tant que programme de travail, il a été proposé d’approfondir l’analyse et de rechercher des définitions sur les droits d’exportation et les restitutions; lancer des réunions avec le ministère du Travail sur des propositions de travail analysant la mise à jour du minimum non imposable pour le paiement des cotisations patronales sur les travailleurs et élargissant les codes actuels; l’examen des lignes de financement disponibles pour les entreprises exportatrices, concernant le fonds de roulement, le préfinancement des exportations et l’examen des propositions sur les questions énergétiques, en vue de la promotion des exportations, tel qu’exprimé par l’esprit de la loi 27.541 du Solidarité et réactivation productive.

Concernant le tableau qui traite de la question de la viande, des propositions ont été présentées pour la réduction des droits et l’amélioration des remboursements, dont le calendrier de travail sera destiné à définir et analyser lesdites commandes, tandis que dans le groupe dédié à la facilitation des exportations la nécessité de travailler en parallèle avec l’AFIP, les Douanes, le SENASA et la Préfecture en fonction de l’ordre du jour.

Finalement, un tableau sera lancé qui aborde les questions liées à la pêche dans la poursuite d’une augmentation des exportations, le renforcement institutionnel, analyser le coût argentin, les questions de financement, de logistique et de ports et l’accès aux marchés internationaux.

Il a également été décidé de constituer un panel sur les cultures de la Pampa, car “il est important de travailler sur la question des rétentions dans les filières céréalières de la Pampa sur la base de propositions innovantes et une sur la loi sur les biocarburants, “Compte tenu du fait que dans la CAA se trouvent les secteurs de production de biodiesel et de bioéthanol, et que le gouvernement travaille sur un projet de loi, il est donc proposé d’articuler une table pour discuter de la question”, ont commenté des sources proches du Conseil.

