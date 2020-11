La réunion du gouvernement et du conseil agro-industriel

Cet après-midi, l’équipe économique du gouvernement a rencontré des représentants du Conseil agro-industriel, dans le but de faire avancer la création d’un plan qui encourage la production, les exportations et l’emploi, et d’envoyer un projet de loi au Congrès.

“C’était une très bonne réunion”, a expliqué le ministre de l’Economie, Martin Guzman, qui a dirigé la réunion. “Il y a un engagement à définir les règles du jeu avec différents secteurs et c’est là que cette rencontre sera encadrée. Nous allons envoyer un projet de loi qui aura des problèmes de simplification de la bureaucratie, de processus plus efficaces, de stabilité des avantages pour stimuler l’investissement. Nous allons générer des incitations qui n’impliquent pas une réduction de la collecte », a-t-il expliqué.

Le projet de loi, qui serait envoyé au Congrès dans environ 60 jours, comprendrait également des allégements fiscaux pour les investissements: la réduction des taxes pour le secteur est l’une des grandes revendications du monde de l’agro-industrie.

«Nous sommes plus que satisfaits de ce système d’articulation public-privé. Nous avons eu plus de 10 réunions techniques en quelques jours avec l’idée d’arriver à ce projet dont le ministre a parlé, ” José Martins, représentant de la Bourse des céréales et porte-parole du Conseil.

Au nom du gouvernement, des responsables étaient présents Guzman, Cecilia Todesca Bocco (Chef de cabinet adjoint), Matias Kulfas (Ministre du Développement Productif), Mercedes Marcó del Pont (titulaire de l’AFIP, Luis Basterra (Ministre de l’Agriculture), Jorge Neme (vice chancelier), Miguel Pesce (Président de BCRA), Haroldo Montagu (Secrétaire à la politique économique), Roberto Arias (AFIP) et Melina Mallamace (Économie).

José Martins, réélu président de la Bourse des céréales de Buenos Aires et porte-parole du Conseil agro-industriel, avec Alberto Fernández

Par le Conseil, les Martins susmentionnés, Jorge Chemes (AVE), Fléchette Chiesa (Tableau du bétail et de la viande), Luis Zubizarreta (Chaîne de soja), Gustavo Idígoras (Ciara-CEC), Patricia Calderon (Bodegas Argentinas) et Alfredo Paseyro (Pépinières argentines).

L’aperçu de la réunion

Lors de la réunion préalable, le ministre de l’Agriculture, Luis Basterra, a annoncé hier la signature de la résolution pour restituer les retenues de soja aux petits producteurs. Une mesure que le gouvernement avait annoncée en mars dernier. De cette manière, le «Programme de compensation et d’incitation» est créé, qui s’adresse aux producteurs de soja avec une superficie plantée maximale de 400 hectares. Aussi à ceux qui prouvent un chiffre d’affaires en 2019 de moins de 20 millions de pesos.

À cette fin, il a été décidé de prolonger jusqu’au 30 septembre de cette année comme date limite de déclaration pour permettre un plus grand volume de ventes aux producteurs qui vont recevoir la compensation, dans cette première section de la mise en œuvre du régime.

A propos, Basterra a indiqué que son portefeuille «tient la parole promise par le président Alberto Fernández, générant un modèle de compensation pour les petits et moyens producteurs. Nous avons conçu un mécanisme qui nous permet d’avancer dans un processus de redistribution dans ces systèmes de production à plus petite échelle »et ajouté que« 40% de tous les producteurs recevront une compensation dans un modèle d’équité sociale territoriale ».

Visite du conseil

Bien que le Conseil agro-industriel argentin (CAA) ait déjà un long voyage de plusieurs mois après sa formation, en organisant des réunions avec des gouverneurs et des législateurs de différents horizons politiques, qui comprenaient le président Alberto Fernández et la vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner, la réunion qui a produit le plus grand Les résultats et les progrès ont été ce qu’ils ont maintenu le 14 octobre avec le cabinet économique du gouvernement.

Dans cette réunion Les principaux axes de ce qu’on a appelé la «Stratégie nationale agroalimentaire (ENA)» ont été convenus, dont l’objectif est «d’augmenter la production, d’augmenter la valeur ajoutée, de créer des emplois et de promouvoir les exportations, dans le cadre d’une trajectoire de développement avec inclusion », Selon une déclaration commune publiée à cette occasion.

Cette compréhension a établi quatre axes centraux d’avancement des travaux, qui sont d’augmenter la productivité des différentes filières agro-industrielles, de respecter la nécessité de maintenir la perception fiscale dans un contexte où la viabilité budgétaire doit être garantie pour parvenir à la stabilité macroéconomique. , garantir l’approvisionnement du marché intérieur et protéger l’impact sur les prix des denrées alimentaires et mettre en œuvre un plan de travail pour parvenir à une plus grande simplification administrative des procédures liées aux exportations.

Sur cette base, quatre tables de travail techniques ont été mises en place pour faire avancer un projet de loi pour encourager de nouveaux investissements, augmenter la production et les exportations, une autre pour discuter de la promotion des économies régionales, une troisième table pour discuter des questions pertinentes viande et un quatrième formé afin de débureaucratiser et d’éliminer les coûts lors de l’exportation.

Après cette réunion, José Martins, qui a été réélu aujourd’hui à la présidence de la Bourse des céréales de Buenos Aires (BCBA), a indiqué à l’agence de presse . que l’envoi éventuel d’une loi pour le secteur «serait un grand message à un moment si particulier. Nous avons encore le temps d’envoyer des signaux au producteur primaire, qui est la pierre angulaire. Plus tôt nous aurons ces signes, nous allons gagner en tant que pays ».

