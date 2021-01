Alberto Fernandez Larreta

Le gouvernement national a répondu à la lettre dans laquelle le chef du gouvernement de la ville de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a rejeté l’appel à une réunion pour convenir des fonds de la police de Buenos Aires, et l’a de nouveau invité à une réunion prévue ce lundi, à 15 heures.

Nous réitérons l’invitation à un dialogue de bonne foi, sur la base du respect des institutions, et nous appelons à nouveau le chef du gouvernement à une réunion préliminaire qui se tiendra le lundi 4 janvier 2021 à 15 heures dans la salle de la Shields », indique la lettre qui a été envoyée par les ministres de l’intérieur et de l’économie, ETréuardo «Wado» De Pedro et Martin Guzman respectivement. Et ajouter comme dates alternatives “Le 6, 7 ou 8 janvier de l’année en cours au même moment et au même endroit.”

<< Nous comprenons qu'il n'y a pas de norme plus élevée de légalité et d'institutionnalité que de convoquer une réunion formelle dans le cadre d'une loi qui a non seulement été débattue et sanctionnée comme l'exige la Constitution nationale, mais adapte également le processus de transfert aux exigences de cette dernière. établit à l'article 75, paragraphe 2, cinquième paragraphe, une distinction entre les ressources qui correspondent à la ville autonome de Buenos Aires pour ledit concept de celles prévues à l'article 8 de la loi n ° 23,548, position qui a été soutenue par les gouverneurs et le gouverneurs des VINGT-TROIS (23) provinces au moment de la signature du Consensus Fiscal, le 4 décembre 2020 ″, ont-ils indiqué dans la note.

En ce sens, ils ont également noté que «sans préjudice d’ignorer comme faux les arguments avancés par le gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires dans la lettre de référence, ceux qui signent au nom des ministères de l’économie et de l’intérieur de la nation ratifient le volonté du gouvernement national de travailler avec toutes les provinces du pays et la ville de Buenos Aires sur la base du dialogue et de la responsabilité ».

En tant, le bloc du Frente de Todos à l’Assemblée législative Buenos Aires qualifié de “inexplicable” la position du chef du gouvernement de Buenos Aires de rejeter l’appel du gouvernement national à s’entendre sur le montant que le district disposera cette année pour financer la police métropolitaine.

“Le chef du gouvernement insiste pour transformer une question strictement institutionnelle – ordonner définitivement le cadre du transfert de la police fédérale effectué en 2016 de manière défectueuse par Mauricio Macri- en conflit politique”, a déclaré le groupe d’opposition dans un document publié ce dimanche.

Rodríguez Larreta a communiqué samedi dans une lettre sa décision de ne pas assister à la réunion convoquée par l’Exécutif national pour commencer à traiter du transfert de la police dans le district de la capitale, notant qu’il avait soulevé «l’inconstitutionnalité» de la règle sanctionnée devant la Cour suprême. par le Congrès.

Le bloc de Buenos Aires du Frente de Todos a exprimé «sa plus profonde inquiétude face au rejet inexplicable de l’exécutif Porteño de l’appel au dialogue lancé par le pouvoir exécutif national, dans le cadre de la loi 27 606».

Ils ont également ajouté que cette décision de Rodríguez Larreta «nous empêche de Buenos Aires et Buenos Aires de parvenir à un accord permanent avec force de loi, qui définit les postes budgétaires correspondant à ce virement, conformément aux dispositions de l’article 75, paragraphe 2, paragraphe 5 de la Constitution. Nationale”.

Dans le communiqué, ils ont indiqué qu ‘”il n’y a pas de base valable pour le rejet du dialogue, la judiciarisation effectuée par le gouvernement de la ville, car – en aucune façon – il n’y a eu de conditionnement pour ledit appel, et cela n’implique aucune renonciation à l’action judiciaire” .

En ce sens, ils ont souligné: «Nous exhortons les autorités à se conformer à une loi du Congrès qui vise, ni plus ni moins, que de donner une sécurité juridique à l’avenir, à une question que le gouvernement précédent a résolue par décret et sans aucune analyse. sérieux au sujet des postes budgétaires ».

“Le rejet du dialogue n’est jamais une option, encore moins lorsqu’il s’agit, ni plus ni moins, que de parvenir à un accord sur des chiffres qui sont sur la table et qui n’ont qu’à être analysés”, ont-ils soutenu, alors qu’ils ont finalement demandé à Rodríguez Larreta pour “revoir cette décision incompréhensible et revenir sur la voie de la rationalité et du dialogue démocratique”.

