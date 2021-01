Le gouvernement analyse l’application d’une dose unique de Spuntink V pour faire vacciner quelque 20 millions de personnes en mars

Au milieu de la hausse des infections à coronavirus et de l’assouplissement des mesures de soins de santé par la population, la secrétaire à l’accès à la santé, Carla Vizotti, a assuré que le gouvernement évalue l’application d’une dose unique de Spoutnik V pour faire vacciner deux fois plus de personnes en mars.

“La décision sanitaire la plus importante que nous devons considérer est de savoir si nous voulons faire vacciner 10 millions de personnes d’ici mars avec deux doses ou si nous préférons avoir 20 millions de personnes avec une seule”, a déclaré le responsable national. Et il a ajouté: “Dans ce contexte de pandémie, il est très logique de penser que plus de personnes peuvent être vaccinées avec la première dose et reporter la seconde jusqu’à ce que l’épidémie soit sous contrôle.”

Les déclarations de Vizotti sont intervenues après que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a averti que une seule injection de l’un des vaccins à deux doses semble offrir une forte protection contre le coronavirus.

Ces données sont issues de l’analyse des rapports des essais de phase III des laboratoires Pfizer / BioNTech et Moderna, dans un contexte où les laboratoires pharmaceutiques ne parviennent pas à se conformer aux volumes de production et la deuxième vague de la pandémie se profile.

Le personnel de santé de l’hôpital Fiorito, à Avellaneda, a appliqué la première dose de Spoutnik V (Adrián Escandar)

“En y réfléchissant, pour la deuxième tranche, nous demandons plus de doses du composant un et nous ne demandons pas exactement la moitié et la moitié comme nous l’avons fait maintenant. Les intervalles entre les vaccins sont d’au moins 21 jours, mais si plus de temps s’écoule entre une application et une autre, ce n’est pas un problème pertinent.“Vizotti a précisé dans une interview avec Página 12.

Dans ce contexte, c’est le président de la Russie, Vladimir Poutine, qui a surpris en anticipant que le Centre Gamaleya évalue le développement d’une autre version de son vaccin Spoutnik V, qui pourrait être administré en une seule dose, mais aurait un niveau de protection inférieur. L’objectif de ce vaccin – qu’il a appelé «léger» – serait de répondre à la forte demande extérieure qu’il reçoit de différents pays du monde.

«L’une des options dont nous disposons est de créer le vaccin dit« léger »du Centre Gamaleya. Autrement dit, une seule injection sera administrée qui fonctionne pendant un temps plus court et a un niveau de protection réduit, mais efficacité égale d’atteindre 85%. Malgré cela, il peut être appliqué à des dizaines de millions de personnes », a déclaré Poutine.

Carla Vizotti, secrétaire de l’Accès à la Santé de la Nation, était chargée de négocier l’achat du vaccin russe

Alors que Vizotti et l’équipe d’experts conseillant le président Alberto Fernández analysent cette possibilité, la certitude est que, “Le deuxième lot de 300 000 doses qui arrivera dans le pays la semaine prochaine sera appliqué à ceux qui ont reçu la première dose”a confirmé le fonctionnaire.

Interrogée sur l’efficacité du vaccin russe à la suite des mutations du COVID-19, elle a déclaré que “jusqu’à présent, les mutations qui existent dans toutes les souches qui ont été identifiées et génotypées sont des mutations mineures qui n’ont pas d’impact sur les vaccins”.

Pour apporter la tranquillité d’esprit, Vizotti a expliqué que tous les virus mutent: «L’objectif des virus n’est pas de tuer la personne mais de se répliquer. C’est pourquoi les mutations, en général, les rendent plus transmissibles et moins mortelles ».

Dans ce contexte, a-t-il insisté, “la surveillance épidémiologique est très importante car elle est dynamique et, bien que les virus puissent avoir de petites mutations, ils peuvent aussi avoir de grandes mutations et la situation deviendrait différente”.

Spoutnik V est déjà appliqué dans tout le pays au personnel de santé, aux forces de sécurité et aux enseignants (Adrián Escandar)

Jusqu’à présent, ce que Malbrán a rapporté, c’est que en Argentine, une seule souche de Rio de Janeiro est entrée, ce n’est donc pas quelque chose qui prédomine. «Il y a des souches plus transmissibles qui pourraient être liées à ce qui se passe à Londres, mais il n’y a pas une souche prédominante actuellement en Argentine qui soit une mutation. En prenant mieux soin de nous, nous devrions pouvoir le contrôler », a-t-il souligné.

Face à l’escalade des infections qui a été enregistrée depuis le long week-end du 8 décembre, le responsable a déclaré que “La plupart des infections surviennent lors de rassemblements sociaux, pas seulement des jeunes.”

Et donc il a expliqué: «Dans la première vague d’infections, la majorité de la population était isolée et ceux qui sont tombés malades étaient des personnels de santé, des gens qui travaillaient dans les cantines, dans la sécurité ou dans des activités essentielles. À l’heure actuelle, les infections proviennent de personnes qui organisent des rassemblements sociaux – ce ne sont pas que des jeunes – et qui ne respectent pas les protocoles et les soins ».

Pour cette raison, il a insisté pour tenir des réunions en plein air et toujours porter le masque comme mesure de protection. «Il n’y a pas de mesure magique en soi et la restriction des activités productives, économiques et commerciales n’est pas évaluée parce que ce n’est pas la source de contagion. Nous devons travailler ensemble en tant que société afin que nous puissions continuer à trouver les soins nécessaires et que la saison estivale puisse se poursuivre », a conclu Vizotti.

