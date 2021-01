28/04/2020 Le Président de la Colombie, Iván Duque AMERIQUE DU SUD POLITIQUE INTERNATIONALE COLOMBIE PRESIDENCE DE COLOMBIE

Lors de la diffusion de l’émission gouvernementale «Prévention et action», le président Iván Duque a rendu compte du nouveau programme d’aide financière aux petits, moyens et grands entrepreneurs en Colombie.

Les présidents de Bancóldex, du Fonds national de garantie, de la Banque agraire et de Finagro étaient présents lors de l’émission et ont remis les bilans des lignes de crédit 2020, en plus d’annoncer les importantes mesures de financement qui seront réalisées au cours de cette année.

Initialement Javier Díaz Fajardo, président de Bancóldex a annoncé que l’année dernière, plus de 170 000 entreprises ont été servies avec les lignes de portefeuille de la banque, dont 94% sont des micro-entreprises. Dans le total, il a mis en évidence les lignes «Responde» qui ont été créées pour soutenir les entreprises de soutien en raison de la crise du covid-19.

«1,5 billion de pesos ont été décaissés. Il y avait un total de 36 lignes subventionnées par le gouvernement, les départements et les municipalités et plus de 50 000 entreprises ont été desservies, dont plus de 90% étaient des micro-entreprises », a expliqué Díaz.

Ils étaient présents dans tous les secteurs, notamment dans l’industrie, la fabrication, le transport et l’hébergement. Plus de 70% des lignes de crédit sont sorties à des taux inférieurs à 10% et près des deux tiers des microentrepreneurs ont obtenu pour la première fois un prêt Bancóldex.

Face aux mesures de crédit qui seront appliquées cette année, le président de Bancóldex a déclaré que “Nous avons commencé avec une offre de crédit de 1 milliard de pesos pour accompagner les entreprises dans la relance de l’économie.”

En 2021, une ligne de transport répondra 2. Elle a été nommée ainsi parce que la ligne de transport de l’année dernière était complètement épuisée. En 2020, ils étaient 94 milliards et maintenant 715 milliards de pesos seront offerts pour desservir ce secteur.

Dans la nouvelle ligne de crédits appelée “ Adelante ”, il y en a deux en particulier que le président de Bancóldex a souligné:

Saint-André: “Il est déjà à l’antenne avec 30 milliards de pesos de crédit dont un tiers a déjà été utilisé et la semaine prochaine, ils lanceront la ligne Providencia Adelante”, a-t-il déclaré.

Providence: Pour commencer, ils disposeront de 10 milliards de pesos grâce aux contributions du gouvernement national et du gouvernement de San Andrés y Providencia. Cette ligne sortira avec des termes et conditions plus généreux.

«En 2020, les lignes de crédit de l’année dernière ont été gérées avec une durée de trois ans pour le fonds de roulement et six mois de grâce, et maintenant les termes seront de cinq ans et douze mois de grâce et dans des cas particuliers tels que Providencia, ils auront des termes allant jusqu’à sept ans et jusqu’à un an pour le non-paiement du capital ou des intérêts, respectivement ».

Aide financière Fonds national de garantie

Le Fonds national de garantie est un autre outil pour faire face à la crise économique provoquée par la pandémie de covid-19.

Le président Iván Duque a souligné les lignes de crédit dont disposera cette entité pour 2021. «Message clair pour les micro, petites et moyennes entreprises appelées mipymes. Aujourd’hui Dr. Raúl Buitrago, président du Fonds National de Garantie par instruction directe que je lui ai donnée, a lancé avec l’équipe du Ministère des Finances une ligne de garantie de 1 milliard de pesos pour cette année “, a confirmé le président.

“C’est l’année de la réactivation et la vocation fondamentale de la FNG est d’être le garant des travailleurs indépendants et des entreprises dans le pays”, a déclaré le président de l’entité. Et il a ajouté que “le quota total de la ligne pour les PME en fonds de roulement et en investissement s’élèvera à 10 trillions de pesos dont 7,5 trillions de pesos ont déjà été consommés.

Comme l’a expliqué Buitrago, cette ligne couvrira 90% des micro et moyennes entreprises. Cela signifie que pour 100 pesos de crédit, 90 pesos sont adossés à la FNG.

La FNG a lancé un processus de classification pour une agence indépendante de notation des risques afin d’évaluer les garanties fournies. Selon le président de la banque, la firme américaine Fitch Rating a attribué à la FNG la note la plus élevée possible: perspective stable AAA. Ce message a été publié vendredi de la semaine dernière.

«Cela nous permet de faire remarquer aux hommes d’affaires colombiens que nous avons une solvabilité suffisante pour continuer à protéger ce rêve de continuer à construire un pays. Je voudrais souligner que sur le total des garanties qui ont été créées dans le fonds en 2020, qui s’élèvent à 19,8 milliards de pesos, 95% d’entre elles ont été concentrées dans les MPME ».

Le président de la FNG a déclaré que “nous estimons que durant les deux années les plus difficiles de l’économie colombienne: 2020 et 2021, le Fonds national de garantie a pu soutenir un total de 37 milliards de pesos pour l’avenir de la relance économique”.

Enfin, Raúl Buitrago a partagé au cours du programme qu’en 2020, il y avait 506 mille bénéficiaires des garanties de cette entité, ce qui a permis de préserver plus de 1,2 million d’emplois. Ils ont garanti des crédits pour 19,8 billions de pesos, dont 3,6 billions entre janvier et mars de l’année dernière et 16,2 billions entre avril et décembre.

Banque agraire

Francisco José Mejia, président de la Banque agraire, a expliqué lors du numéro de «Prévention et action» que la loi de secours financier est la plus généreuse qui soit sortie pour pouvoir régulariser les débiteurs défaillants, en particulier dans le secteur agricole.

«Cela a un potentiel, uniquement au niveau de la Banque agraire, de bénéficier à 196 000 producteurs agricoles, dont 180 000 sont de petits producteurs», a déclaré le président de l’entité.

«Cette loi commencera à s’appliquer aux personnes dont les dettes sont en souffrance depuis plus de 180 jours. Pour eux, nous aurons le pardon des intérêts et des arriérés actuels. Il devrait atteindre une réduction de 30% du capital. Pour ces dettes plus anciennes, vous pourriez atteindre une réduction de capital de 80%. Ces bénéficiaires seraient 150 000 petits producteurs qui se trouvent actuellement dans cette situation », a déclaré Mejía.

En outre, le président de la Banque agraire a partagé que 2020 était une année historique pour cette entité, puisque 4,3 milliards de pesos ont été décaissés dans le secteur agricole colombien, dont 2,3 milliards pour les petits producteurs et un milliard pour les producteurs moyens.

D’autres secteurs ont bénéficié de ces crédits, ils ont déboursé 587 milliards à des entreprises autres que le secteur agricole. Sur ce total, 74% étaient destinés aux micro et petites entreprises et aux travailleurs indépendants.

Enfin, Darío Estrada, président de Finagro, a souligné qu ‘«un défi pour l’année 2021 sera de continuer avec la bonification d’intérêt, La Commission nationale du crédit agricole nous a fixé un objectif de crédit pour cette année de 24 milliards de pesos, dont nous prévoyons cela avec l’objectif de réescompte de 4,7 milliards de pesos. nous pouvons poursuivre ces opérations et financer le terrain en Colombie dans de meilleures conditions ».

Le gouvernement révèle des ajustements au plan national de vaccination: les doses contre le covid-19 ne peuvent pas être commercialisées dans le pays.

“Le ministre de la Défense, Carlos Holmes Trujillo, a répondu positivement à l’intubation”, selon la présidence.