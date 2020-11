Image d’archive du ministre du Tourisme et des Sports d’Argentine, Matías Lammens. . / Carlos Ortega / Archives

Buenos Aires, 4 novembre . .- Le ministre argentin du Tourisme et des Sports, Matías Lammens, a déclaré mercredi que le succès de l’opération que Diego Armando Maradona a subie mardi est un motif de “soulagement” pour le pays Sud-américain, il représente donc l’ancien footballeur et actuel entraîneur de gymnastique et d’escrime.

“Nous sommes très heureux que l’opération se soit bien déroulée, bien sûr, nous avons toujours un œil sur la santé de Diego et le fait qu’hier il a eu une opération réussie, je pense, a été un grand soulagement pour tout le monde”, a déclaré Lammens dans déclarations à Efe.

Maradona évolue “sans complications” et n’aura pas de “séquelles” ou de “déficit neurologique” après avoir été opéré ce mardi pour un hématome sous-dural, a expliqué ce mercredi à midi son médecin généraliste, Leopoldo Luque.

Selon Lammens, “toute nouvelle concernant la santé de Maradona choque tout le pays, tous les Argentins”.

Le ministre du Tourisme et des Sports du gouvernement d’Alberto Fernández a expliqué que “Maradona est une icône pour tous les Argentins pour ce qu’il représente”, car en plus d’avoir été “le meilleur footballeur de l’histoire”, il a été un “très proche du peuple argentin “.

“Il ne fait aucun doute que cela nous traverse tous émotionnellement, les Argentins et touche une fibre très intime”, a déclaré Lammens, qui a souligné que son sentiment pour la star du football est celui d’un “amour total”.

Mardi soir, lors de l’opération, des dizaines de personnes ont manifesté leur admiration pour l’ancien footballeur avec des slogans, des drapeaux et des chansons devant la clinique où il a été hospitalisé, dans la ville d’Olivos à Buenos Aires.

Pendant ce temps, ce mercredi, près d’une dizaine de voitures de fans de Gimnasia y Esgrima La Plata, le club que dirige Maradona, se sont rendus en caravane à la clinique pour exprimer leur soutien au champion du monde 1986 au Mexique.