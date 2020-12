Le gouvernement britannique, toujours enfermé dans des négociations incertaines avec l’Union européenne à la recherche d’un accord commercial pour régir ses relations futures, a exhorté mardi les entreprises à se préparer aux changements qui interviendront en fin d’année.

«Quel que soit le résultat de nos négociations avec l’UE, il y a des changements définitifs auxquels les entreprises doivent se préparer», a déclaré Michael Gove, le ministre chargé de coordonner l’action gouvernementale.

Le Royaume-Uni a officiellement quitté le bloc de l’UE le 31 janvier, mais se trouve depuis dans une phase de transition post-Brexit au cours de laquelle il a continué à appliquer la réglementation européenne tout en négociant avec Bruxelles.

Cette phase se termine le 31 décembre et si un accord n’est pas trouvé d’ici là, il y aurait une rupture brutale qui impliquerait des quotas et des droits de douane et une montagne de procédures administratives qui menacent de bloquer les ports britanniques.

Mais même avec un accord, les procédures pour les entreprises vont augmenter et beaucoup ont reconnu ne pas être prêtes pour cela.

Avec moins de cinq semaines avant la date limite, “il n’y a pas de temps à perdre”, a souligné Gove.

Le ministre de l’Entreprise, Alok Sharma, a annoncé qu’il avait écrit à près de cinq millions d’entreprises pour les avertir des défis à venir.

“Notre nouveau départ en dehors du marché unique et de l’union douanière de l’UE est en train de s’effondrer”, a-t-il déclaré. “Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite, les entreprises doivent s’assurer qu’elles sont pleinement préparées aux nouvelles normes et opportunités qu’apportera le fait d’être une nation commerçante indépendante”, a-t-il ajouté, cité dans un communiqué.

Le gouvernement a également mis en place un centre d’opérations pour contrôler les mouvements à travers les frontières.

Ce centre, qui fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a pour vocation de fournir des informations en temps réel permettant aux autorités de réagir rapidement pour limiter les perturbations, telles que les longues files d’attente des camions pour embarquer sur les ferries traversant la Manche.

“Les changements dans la manière dont nous faisons du commerce avec l’Europe sont susceptibles de provoquer des perturbations à court terme à la frontière. Cependant, avec un accès à des informations de meilleure qualité qu’auparavant, le gouvernement sera en mesure d’assurer le bon mouvement des marchandises et des personnes et de faire de notre pays plus sûr », indique le communiqué.

acc / pc