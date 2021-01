Vue sur le port de Douvres (Royaume-Uni). . / Neil Hall / Archives

Londres, 20 janvier . .- Le gouvernement du Royaume-Uni a annoncé mardi un paquet d’aide de 23 millions de livres (26 millions d’euros) pour indemniser les pêcheurs britanniques qui subissent des pertes en raison des nouvelles barrières commerciales qui ont été levées à la sortie de l’Union européenne (UE).

L’exécutif admet dans un communiqué les “circonstances uniques” auxquelles est confronté le secteur de la pêche, qui depuis le 1er janvier fait face à de nouvelles exigences bureaucratiques, bien que l’accord conclu avec Bruxelles évite le paiement de tarifs.

«Même un court délai peut entraîner une détérioration des marchandises», reconnaît le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales, qui souligne la difficulté supplémentaire que la baisse des prix et de la demande pose pour la pêche en raison de la pandémie de coronavirus.

Les fonds annoncés iront aux petites et moyennes entreprises d’exportation de poisson et de fruits de mer qui peuvent “démontrer de réelles pertes” dans leurs échanges avec l’UE depuis le 1er janvier dernier, date à laquelle le Royaume-Uni a définitivement rompu ses liens avec le bloc européen.

Chacune de ces entreprises peut réclamer au gouvernement un maximum de 100 000 livres (112 000 euros).

Le programme “offrira un soutien crucial aux pêcheurs et exportateurs de crustacés, qui ont subi des retards (à la douane) ainsi qu’une baisse de la demande de poisson de l’industrie de la restauration”, a déclaré le ministre de l’Environnement, George Eustice.

En plus de cette aide financière, ce département collaborera avec le Trésor britannique pour organiser des ateliers et des sessions de formation afin que le personnel de ces entreprises apprenne à faire face aux nouvelles exigences douanières.

À partir de ce mois-ci, pour vendre du poisson et des crustacés dans l’UE depuis le Royaume-Uni, de nouvelles “procédures spécifiques, des déclarations en douane, des certificats de capture et des certificats sanitaires d’exportation” sont nécessaires, a expliqué le ministère.

D’autre part, l’exécutif a mis en place un fonds pour favoriser la modernisation de la flotte britannique dotée de 100 millions de livres (112 millions d’euros).