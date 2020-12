Secrétaire d’État britannique aux médias, John Whittingdale. . / Will Oliver / Archives

Londres, 15 décembre . .- Le secrétaire d’État britannique aux médias, John Whittingdale, a défendu ce mardi que Netflix doit clairement avertir que la série “The Crown”, qui diffuse les intimités de la famille royale britannique, est un dramatisation basée sur la «spéculation» sur les événements historiques.

“Une bonne partie (de la série) consiste, par exemple, en des conversations entre Sa Majesté la Reine (Elizabeth II) et sa sœur, la princesse Margaret, ou entre la reine et son mari. Je ne pense pas que Netflix était dans la pièce à l’époque, c’est donc inévitablement une dramatisation », a déclaré Whittingdale devant un comité de la Chambre des communes.

Le ministre de la Culture, Oliver Dowden, a envoyé ce mois-ci une lettre à la société de production américaine demandant un avis explicite indiquant qu’il s’agit d’une œuvre de fiction, ce que la société de contenu audiovisuel en ligne a rejeté.

«Nous avons toujours présenté« La Couronne »comme un drame et nous sommes convaincus que nos partenaires comprennent qu’il s’agit d’une œuvre de fiction, basée en grande partie sur des événements historiques. Par conséquent, nous n’avons aucun plan, et nous ne voyons aucun besoin, d’inclure une mise en garde. “A déclaré Netflix dans un communiqué envoyé aux médias.

Malgré ce refus, Whittingdale a insisté aujourd’hui sur le fait qu’il “ne ferait pas de mal” de rappeler aux téléspectateurs que la série “n’est pas basée sur une connaissance approfondie, mais est une dramatisation basée sur l’imagination ou la spéculation de quelqu’un sur ce cela aurait pu arriver. ”

Certains des épisodes abordés par “The Crown” sont “controversés” et impliquent des personnes comme l’actuel prince de Galles, Charles d’Angleterre, et ses fils, William et Henry, a fait valoir le secrétaire d’État.

“Ces événements ont généré des émotions et des points de vue mitigés” dans la société britannique, a ajouté Whittingdale.

Malgré d’éventuelles controverses, un sondage publié par le journal “The Sunday Times” au début du mois suggère que la popularité des principaux membres de la famille royale britannique a augmenté avec la diffusion de la série.

35% des spectateurs affirment que leur impression des membres de la monarchie s’est améliorée “beaucoup ou un peu”, et seulement pour 18% elle s’est “un peu dégradée”, selon cette étude.