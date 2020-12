À l’horizon 2021, le gouvernement commencera à étudier l’évolution des tarifs énergétiques. Bien que le gel soit maintenu pour les trois prochains mois, des progrès seront accomplis dans la renégociation de la révision des taux.. Il y a quelques semaines, le ministère de l’Énergie avait avancé que les prochaines augmentations prendraient effet à partir de mars de l’année prochaine.

À travers le Décret 1020/2020, publié ce jeudi au Journal officiel, le pouvoir exécutif a permis la renégociation des tarifs de l’électricité et du gaz, qui aura Entité nationale de réglementation de l’électricité (ENRE) et à Entité nationale de réglementation du gaz (ENARGAS) à la pointe du processus.

Fin 2019, lorsque le Congrès a approuvé la loi de solidarité sociale et de réactivation productive déclarant le tarif public et l’urgence énergétique, entre autres, des pouvoirs ont été délégués au pouvoir exécutif pour «réglementer la restructuration tarifaire du système énergétique avec des critères d’équité distributive et durabilité productive et réorganiser le fonctionnement des entités de régulation du système pour assurer leur gestion efficace ».

En d’autres termes, le gouvernement était habilité à maintenir les tarifs de l’électricité et du gaz naturel sous la juridiction fédérale et à amorcer un processus de renégociation de l’actuel examen complet des tarifs. Dans ce cadre, le pouvoir exécutif est intervenu administrativement l’ENRE et l’ENARGAS.

Après un audit réalisé par les deux organisations, il a été déterminé que «les tarifs qui ont enregistré des augmentations substantielles pour les services publics n’étaient pas justes, raisonnables ou transparents». Ainsi, ils ont proposé au pouvoir exécutif de lancer un processus de renégociation de la révision actuelle des taux et de procéder “à une réduction de la charge tarifaire réelle sur les ménages, les entreprises et les industries “ qui a été vérifiée courant 2020, “du fait du maintien des tarifs lors de l’observation de l’évolution des montants à facturer aux usagers du service public et, d’autre part, de l’évolution du niveau général des prix, des salaires et de l’activité économique”.

Cependant, la pandémie de coronavirus a frappé. Ainsi, le gel des tarifs a été maintenu et la réduction des services a été interdite en cas de paiement dû. Ces circonstances ont rendu impossible le développement de modifications des tarifs énergétiques, bien que sur la base des rapports techniques du sous-secrétaire aux hydrocarbures et du sous-secrétariat à l’énergie électrique, le gouvernement, à travers ses entités, voit la nécessité d’avancer avec la processus référé.

De cette façon, Alberto Fernandez et tous les ministres ont signé le décret qui a été publié aujourd’hui, qui a entamé la renégociation de la révision globale actuelle des tarifs correspondant aux fournisseurs de services de transport en commun et de distribution d’électricité et de gaz naturel qui sont de compétence fédérale .

Le gouvernement passe à un système de stratification tarifaire en fonction du revenu

ENRE et ENARGAS seront à l’avant-garde du processus, dont la durée ne peut excéder deux ans à compter de son entrée en vigueur. Cependant, les deux agences dépendant du ministère de l’Énergie peuvent apporter des «ajustements temporaires aux tarifs». Les organismes de régulation doivent organiser une banque de données du processus de renégociation, effectuer le public public, de consultation publique et de participation citoyenne pertinentes.

«Les accords définitifs ou transitoires doivent être officialisés par voie d’accord avec les concessionnaires ou concessionnaires et les titulaires d’ENARGAS et ENRE, ainsi que le ministère de l’Économie, qui les signera ad referendum du pouvoir exécutif», établit l’article 5 du décret . Cependant, «s’il n’est pas possible de parvenir à un accord», l’ENRE et ENARGAS doivent dicter le nouveau régime tarifaire des services publics.

Cependant, en vue d’éventuelles augmentations l’année prochaine, à l’article 11, le gouvernement a prolongé de 90 jours le gel des taux prévu par la loi de solidarité sociale et de réactivation productive qui était sur le point d’expirer. Dans le même temps, l’intervention de ENRE et d’ENARGAS a été prolongée d’un an ou «jusqu’à ce que la renégociation de la révision tarifaire soit achevée». Pendant la durée de l’intervention, l’ENRE maintiendra sa compétence sur le service public de distribution d’électricité des concessionnaires Empresa Distribuidora Norte SA (EDENOR) et Empresa Distribuidora Sur SA (EDESUR).

Il y a quelques semaines, Darío Martínez, secrétaire à l’Énergie, avait confirmé que les augmentations seraient mises en œuvre entre mars et avril 2021. Mais qu’elles seront appliquées dans les tarifs d’électricité et de gaz avec un schéma différencié, en fonction du revenu de chaque usager. De cette manière, le fonctionnaire a confirmé qu’un pourcentage de la population bénéficiera d’un taux subventionné. “Cela n’implique pas d’augmenter le pourcentage de subventions par rapport au PIB, mais de le maintenir constant mais de mieux l’utiliser”il expliqua.

«Il faut voir comment est le pays, quel est le pouvoir d’achat. Ce qui est essentiel. Nous voulons voir quelle est la capacité de gérer les taux de la société argentine. Il est clair de ne pas augmenter les subventions en pourcentage qui sont de 1,7% du PIB et de ne pas revenir aux taux de la direction précédente. Une fois le gel libéré, nous passerons à un taux de transition », avait avancé Martínez.

