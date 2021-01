Alberto Fernández au Musée du Bicentenaire de la Casa Rosada

Alberto Fernández attend que l’ANMAT recommande Sputnik V aux personnes de plus de 60 ans avant la fin de cette semaine, si les traducteurs officiels du pouvoir exécutif terminent de traduire du russe en espagnol un rapport technique de plus de 200 pages qui garantit que le vaccin russe ne provoque pas d’effets collatéraux dans le groupe à risque qui souffre le plus de la tâche incessante du COVID-19.

Le Fonds russe pour l’investissement direct a envoyé de Moscou à la Casa Rosada et au ministère de la Santé ce volumineux dossier qui soutient que Spoutnik V est efficace. Et depuis samedi une équipe de traducteurs a accéléré la marche pour permettre à l’ANMAT de lire les bases scientifiques de l’Institut Gamaleya qui permettraient l’application du vaccin à 7 414 866 personnes âgées qui constituent le principal groupe à risque en Argentine.

Le chef de l’État, le ministre Ginés González García, la secrétaire à la Santé Carla Vizzotti et la conseillère présidentielle Cecilia Nicolini ne parlent pas un seul mot de russe, mais ils ont commenté dans l’intimité du pouvoir que les preuves scientifiques fournies par l’Institut Gamaleya seraient ratifiées par les techniciens renommés de l’ANMAT.

Lorsque l’ANMAT se conformera aux formalités de son statut juridique et que le ministère de la Santé publiera son rapport officiel garantissant que Spoutnik V peut être appliqué sans inconvénient aux plus de 60 ans, Alberto Fernández et Ginés González feront face aux caméras de télévision et ils arboreront leur plus beau sourire lorsqu’ils recevront la piqûre de la première dose du vaccin russe.

Cette mise en scène probable peut couronner un fait sans précédent dans la géopolitique du XXIe siècle: Alberto Fernández sera le premier président occidental à appliquer un vaccin russe contre le COVID-19. Et cette circonstance atypique a une tournure temporaire que les experts en propagande politique du Kremlin n’auraient jamais imaginé: Alberto Fernández utilisera Spoutnik V avant Vladimir Poutine, le leader incontesté du communisme mondial.

Le gouvernement n’a pas encore décidé de publier le rapport scientifique complet qui soutiendrait l’application du vaccin russe aux plus de 60 ans.. Et face à ce débat politique en salle, la communauté d’experts qui conseille le président a proposé la publication intégrale du dossier pour éviter un procès public dans les médias et les réseaux sociaux qui affecte la décision majoritaire des adultes de plus de 60 ans.

C’est une stratégie de diffusion qui tente de bloquer une éventuelle séquence contre l’application massive de Spoutnik V. Si le rapport de l’institut Gamaleya est recommandé par l’ANMAT et approuvé par le ministère de la Santé, mais sans le dossier qui justifie son efficacité sanitaire , il peut arriver que des milliers d’éventuels patients plus âgés décident d’attendre l’arrivée d’un autre vaccin alors que la deuxième vague de COVID-19 a déjà commencé.

Les doses de Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Sinopharm n’auront un atterrissage massif qu’à la mi-mars, et la seule chose qui serait à portée de main – si Poutine tient sa promesse politique – serait 10 millions de Spoutnik V à la fin du mois de février.

Dans ce contexte, le gouvernement serait confronté à l’étrange paradoxe de l’administration d’un stock volumineux de vaccins que peu utiliseraient face à la méfiance suscitée par la décision politique éventuelle de refuser à l’opinion publique les arguments scientifiques qui soutiendraient l’efficacité de Spoutnik V dans le groupe. risque des personnes de plus de 60 ans.

La décision appartient à Balcarce 50. Et il est peu probable qu’Alberto Fernández convaincra les indécis en souriant lorsqu’il recevra la première dose du vaccin russe, s’il n’y a pas de publication officielle du dossier secret venu du Kremlin au pouvoir exécutif.

Cette photo du président fera le tour du monde, mais elle ne suffirait pas à séduire les négligents qui exigent des preuves scientifiques avant d’utiliser un vaccin qui n’a pas encore été approuvé aux États-Unis, en Europe et dans la plupart des pays d’Asie, d’Amérique latine et du Moyen-Orient. Est.

