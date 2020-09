Les supporters de São Paulo applaudissent leur équipe au stade Morumbi de São Paulo (Brésil). . / Thiago Bernardes / Archives

Brasilia, 22 septembre (.) .- Le gouvernement du président Jair Bolsonaro a approuvé une étude de la Confédération brésilienne de football (CBF) pour le retour des supporters dans les stades du pays, sans toutefois divulguer les dates.

Le ministère de la Santé a indiqué dans un communiqué qu’il avait donné son feu vert à la réouverture des stades au public, quoique partiellement, puisqu’elle ne permettra d’occuper que 30% de la capacité dans un premier temps.

Les autorités locales et les clubs seront également obligés de s’entendre sur une série de mesures de biosécurité pour prévenir les infections à coronavirus, qui jusqu’à ce lundi ont fait plus de 137000 morts dans le pays et 4,55 millions de personnes infectées.

« L’ouverture doit se faire à travers des protocoles qui doivent être mis en place avec l’objectif principal d’assurer la santé physique et mentale, ainsi que le bien-être de tous », a déclaré le ministère de la Santé, dont le chef est le général d’armée Eduardo Pazuello.

En ce sens, les gouverneurs et les maires devront tenir compte de la variation de la courbe épidémiologique, du taux d’occupation des lits de réanimation et de la capacité de réponse de leur réseau d’hôpitaux.

Ni le ministère de la Santé ni la CBF n’ont donné de dates approximatives pour le retour des supporters dans les stades, bien que le maire de Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ait déjà annoncé vendredi dernier son intention de le faire à partir d’octobre.

Le conseiller a déclaré aux journalistes que son intention est que le match de championnat entre Flamengo et Athletico Paranaense, qui se jouera le 4 octobre au Maracana, puisse déjà avoir du public dans les tribunes.

Les compétitions de football au Brésil ont été suspendues en mars en raison de la pandémie et ne sont revenues que progressivement à partir de juin, bien que sans la présence de supporters, une situation qui se poursuit dans tout le pays depuis lors.

Rio de Janeiro était déjà la première région du pays à autoriser le retour au football avec la reprise du championnat de Carioca, même avec la courbe des infections et des décès par COVID-19 à la hausse, et maintenant elle espère aussi être la première à autoriser l’entrée Ventilateurs.

Le Brésil est le deuxième pays au monde avec le plus grand nombre de décès dus au COVID-19, surpassé uniquement par les États-Unis, et le troisième avec le plus grand nombre de cas confirmés, derrière les États-Unis et l’Inde.