Un mineur de 15 ans a tué un homme au Retiro pour voler son vélo (Maximiliano Luna)

La participation de mineurs à des actes criminels tend à raviver la controverse sur l’âge de la responsabilité. Et après ce qui s’est passé dans le quartier du Retiro, avec crime d’un citoyen arménien commis par un adolescent de 15 ans, le gouvernement de Buenos Aires est revenu pour se concentrer sur ce problème.

Le secrétaire à la sécurité de la ville de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, a demandé rouvrir le débat sur le traitement de la loi pénale pour mineurs: “Ce fut un événement tragique qui nous confronte à une discussion et à une dette que nous avons en tant que société, qui est le traitement de la loi pénale pour mineurs”, a déclaré le responsable de Buenos Aires.

«Si un mineur de moins de 15 ans avec une arme à la taille est prêt à tuer en sachant qu’il y a un policier à 100 mètres, il parle de l’impunité avec laquelle les plus petits sont traités sachant qu’ils n’ont aucune conséquence. La réalité est que tout ne peut pas donner la même chose », déplore D’Alessandro.

L’adjoint au chef du gouvernement de Buenos Aires, Diego Santilli, était d’accord avec D’Alessandro et a déclaré: «Nous avons déjà arrêté l’un des assaillants qui a tué le citoyen arménien. Il est temps de discuter du droit pénal des mineurs, ils ne peuvent pas entrer par une porte et sortir par l’autre. Il doit y avoir des conséquences pour tous les criminels qui méprisent la vie et qui sont prêts à tout ».

Le chef adjoint du gouvernement de Buenos Aires a estimé qu ‘”il est temps de discuter de la loi pénale pour mineurs”

Un autre dirigeant qui s’est exprimé en ligne était le président de PRO et ancien ministre de la Sécurité nationale, Patricia Bullrich. Dans son cas, il a rappelé que “lorsqu’en 2019 nous avons présenté la loi pénale pour mineurs, ils nous ont tout dit”, après quoi il a regretté que “aujourd’hui Dimitri ait été assassiné au Retiro, et l’un des détenus a 15 ans”.

«Combien de citoyens doivent mourir pour juger la loi? Ne se rendent-ils pas compte que les seuls qui sont en sécurité aujourd’hui sont des criminels? », A demandé Bullrich.

Bullrich a également demandé que la loi soit débattue

L’incident s’est produit à 8 h 15 lorsque la victime circulait avec sa bicyclette dans les rues Madero et San Martín et a été interceptée par un mineur pour vol; qui n’a pas hésité à lui tirer une balle dans le cou.

Le criminel a également fui les lieux sans le coup de feu en question et s’est réfugié à la Villa 31, où il a finalement été arrêté.

Après le crime, le mineur a laissé le vélo gisant à Madero et à San Martín (Maximiliano Luna)

Pour D’Alessandro, ce que le jeune homme a fait “C’était un mépris absolu pour la vie” et a demandé de reprendre la discussion afin que les mineurs purgent également des peines pour leurs actes, et plus encore lorsque des crimes sont impliqués. “Je comprends qu’un mineur ne peut pas être condamné de la même manière qu’un adulte, mais cela doit avoir des conséquences”, a-t-il déclaré.

Le fonctionnaire a donné comme exemple que «de nombreuses fois, les mineurs sont exploités par des anciens qui dirigent des gangs, qui leur donnent des armes et savent qu’en cas de détention, les mineurs n’ont aucune conséquence». Pour cette raison, il a demandé de mettre fin à ce vide juridique.

Bien qu’ils essaient toujours de déterminer les circonstances précises de l’épisode, en fonction de ce qu’il a pu apprendre Infobae l’homme d’origine arménienne faisait du vélo accompagné d’un ami au milieu de la solitude du matin des vacances. Il y avait peu de trafic. À un moment du voyage, derrière l’hôtel Sheraton, les deux ont emprunté des chemins opposés et c’est là que le délinquant mineur en a profité pour frapper et s’approcher de la victime.

«À 100 mètres de là, il y avait un policier qui, lorsqu’il a entendu le coup de feu, est sorti pour s’occuper de la victime, appelé SAME, a alerté la voiture de patrouille qui se trouvait dans la zone et a rapidement capturé le mineur», a expliqué le ministre de la Sécurité.

Malgré les efforts des médecins, l’homme est décédé avant d’arriver à l’hôpital Fernández.

Il s’est avéré que la victime – dont le prénom est Dmitri – était chiropraticien, avait une résidence dans le quartier de Núñez et vivait dans le pays depuis au moins 20 ans.

Le mineur détenu est un voisin du bloc 5 de la Villa 31, situé dans le quartier de Güemes. Parmi ses biens, l’accusé avait un revolver de calibre 32.

Comme l’ont confirmé des sources policières, des actions ont été menées pour homicide en fait de vol et le suspect était entre les mains du tribunal pour mineurs n ° 4, en charge du juge Rodolfo Cilleruelo.

Le mineur détenu vit dans le Barrio 31, Retiro

Fin février 2019, le gouvernement de Mauricio Macri avait fait un premier pas pour mettre en place un régime pénal spécifique pour les mineurs entre 16 et 18 ans avec la présentation d’un projet de loi. En outre, il a instauré un abaissement de l’âge de la responsabilité, de 16 à 15 ans, mais uniquement pour les crimes graves avec une peine maximale de 15 ans ou plus de prison.

L’initiative visait à ce que les adolescents subissent les conséquences de leurs actes. En ce sens, elle tendait à protéger la société avec plus de vigueur qu’auparavant contre les comportements criminels.

Mais elle a également profité aux mineurs qui commettent ces actes, non seulement en raison des mesures sociales et éducatives qui seraient mises en place, mais parce qu’ils sortiraient des limbes juridiques dans lesquels ils se trouvent aujourd’hui, absolument soumis à la discrétion des juges, et sont Je leur garantirais une procédure régulière.

J’ai continué à lire:

Un jeune de 18 ans a été brutalement battu par un groupe de rugbymen dans un pays de Cordoue

Sécurité: démagogie violente ou état responsable